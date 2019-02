Anklager NRK-serie for å bagatellisere voldtekt mot menn

«Er gruppevoldtekt av menn humor, NRK?»

Slik lyder spørsmålet i en kronikk i Aftenposten onsdag, signert fire ledere i organisasjonen Seksualpolitisk nettverk for ungdom.

Kronikken handler om den kritikerroste dramakomedien «Magnus», som de siste ukene har vært en storsatsing for NRK på lørdager og på nett.

I seriens to siste episoder, vises flere scener der både hovedkarakteren Magnus og skurken Geir blir voldtatt av gnomer fra en annen dimensjon.

Fra Tv-serien «Magnus» Foto: Fra TV-serien "Magnus"

«Scener med grov voldtekt av en mann har gått gjennom kvalitetssjekken hos NRK. Hvorfor har ingen tilsynelatende reagert? Ønsker vi virkelig å signalisere til de som er blitt utsatt for overgrep at deres traumatiske erfaringer er en vits?», skriver kronikkforfatterne Sol Stenslie, Rebecca Wångstrøm, Oda Sporsheim og Silje Høgelid.

- Serien strøk på kjønnstesten

Scenene blir også omtalt i VG onsdag. Der har tidligere politimester ved Vestfold politidistrikt, Rune Bård Hansen, skrevet kronikk med lignende ordlyd.

Hansen mener at NRK-serien latterliggjør et traume en rapport fra Ressurssenter for menn og Fellesskap mot seksuelle overgrep hevder ti prosent av norske menn har opplevd.

Tidligere politimester ved Vestfold politidistrikt, Rune Bård Hansen. Her avbildet i 2015. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

«Mener serieskaperne at voldtekt mot menn er mindre krenkende og bedre egnet som underholdning? Jeg tror svaret er nei, men de har ikke vært seg problemstillingen bevisst. Dessverre har de dermed bidratt til å forsterke seiglivede og kjønnsspesifikke myter om overgrep», skriver Hansen.

Han sier til NRK at han mener serieskaperne ikke har stilt seg selv et viktig spørsmål.

– Kunne man satt en kvinne inn i rollen som den som blir voldtatt? Mitt svar er opplagt nei. De strøk på kjønnstesten, sier Hansen.

Han påpeker at menn som er blitt utsatt for overgrep tilhører en av samfunnets desidert svakeste grupper.

– Ikke meningen å bagatellisere voldtekt

– Noen ganger må også alvorlige problemer kunne tas inn i en humorkontekst. I denne serien har vi flere vanskelige temaer som flettes inn i historien. Det er ikke meningen å bagatellisere voldtekt, sier redaksjonssjef humor, NRK, Christina Rezk Resar.

Vidar Magnussen skriver dette i en tekstmelding til NRK:

«Først og fremst synes jeg det er flott at det blir en debatt rundt dette. «Magnus» ønsker ikke å latterliggjøre noen av de mørke sidene ved serien. Seriens mål var å ta alvor på alvor. Men blande det med komedie. De lever side om side. Når utfallet blir at noen føler et aspekt er latterliggjort, må jeg nevne at i serien blir et barn skutt, en kvinne blir overdrevent påkjørt, barn blir vitne til et brutalt drap og ja to menn blir voldtatt.

Jeg skal ikke rangere alvorligheten i disse nevnte hendelsene i det hele tatt, men de eksisterer alle i denne serien. Og i det virkelige liv er det alle forferdelige hendelser. Øvelsen i å ta det på alvor i en humorserie har vært utfordrende. Men jeg mener vi har landet på riktig side.»