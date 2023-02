Anklager barnefilm for bruk av «blackface»

NRK skrev i går om at barnefilmen «Helt super» fikk stoppet festpremieren under filmfestivalen i Berlin etter klager fra en antirasistisk organisasjon.

Filmskaperne stilte seg da uforstående til anklagene som gjorde at de fikk stoppet gallapremieren under Berlinalen.

Dramasjef Ellen Alveberg i Qvisten Animation fortalte da at de ikke hadde fått innsikt i hva klagen gikk ut på.

I en epost til NRK forklarer den antirasistiske organisasjonen Artef (Anti-Racism Taskforce for European Film) hvorfor de leverte inn klage mot filmen.

De skriver at de 18. februar fikk flere bekymringsmeldinger fra kolleger som hadde sett «Helt super» og uttrykket bekymring rundt filmens framstilling av svarte personer.

Artef er en organisasjon som skal takle institusjonell rasisme i europeisk film og er støttet av ulike filmorganisasjoner.

Reagerer på bruk av «blackface»

I e-posten kommer det fram at bekymringen knytter seg til det Artef mener er bruk av «blackface»-stereotypier:

– I denne filmen forandrer de hvite superheltene seg til løver som har, i motsetning til faktiske løver, mørke hender og spesielt mørke fjes og kropper som noen av våre kolleger har påpekt er forestillinger med røtter i kolonialistisk tenkning der svarte personer historisk sett har blitt dehumanisert og sammenligne med dyr, skriver Artef.

Filmskaperne bak «Helt super» har stilt seg uforstående til kritikken og sier de er overrasket og skuffet.

– Ytringsfrihet under press

Filmskaperne har også fått støtte av Norsk filminstitutt (NFI) og Virke produsentforening.

– Kunstnerisk firhet og ytringsfrihet står under et voldsomt press i vår tid, og det at en film blir vist uhindret på en festival er viktig om vi skal ha gode diskusjoner etterpå. Det gjelder også barnefilm, sa NFI-direktør Kjersti Mo til NRK i går.

Men NFI vil ikke være med på at «Helt super» er rasistisk.

– NFI anerkjenner at det finnes en filmhistorie hvor melaninrike mennesker har vært representert rasistisk. Det mener vi ikke er tilfelle i «Helt super». At enkeltmennesker i organisasjonen Artef velger å tolke Helt super i en slik kontekst må stå for deres regning, sier Mo.

Kjersti Mo avviser bekrefter at NFI har sendt en epost til Artef og bedt om at deres logo fjernes fra nettstedet. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / FRODE FJERDINGSTAD

Vil ikke assosieres med Artef

I går fortalte NRK at NFI tidligere har gitt et tilskudd til et kurs Artef holdt i organisasjonens oppstartsfase. Ifølge Artef har NFI bedt om å bli fjernet fra hjemmesidene deres etter rasisme-anklagen.

– Artef bygger sin legitimitet på andres navn og institusjoners deltagelse, og derfor ba vi om å fjernes fra deres nettside, forklarer Mo.

Hun sier det er helt unaturlig at NFI skal støtte det hun kaller en aktivistisk organisasjon.

Mo legger til at NFI har valgt å prioritere andre former for internasjonalt og inkluderende arbeid, blant annet gjennom European Film Academy.

– Artefs klage på «Helt super», og kravet om å fjerne filmen fra programmet, er et eksempel på aktivisme som vi verken vil aller kan assosieres med, sier Mo.

Filmskaperne bak «Helt super» har stilt seg uforstående til kritikken og sier de er overrasket og skuffet. Foto: Qvisten / NTB

Vil ha dialog om strukturell rasisme

Artef skriver videre i e-posten at de ikke tror filmskaperne mente å være rasistiske med vilje, men at de ønsket å gå i dialog med dem om rasistiske og stereotypiske fremstillinger på film.

– Vår intensjon vil fortsatt være å fortsette denne samtalen om strukturelle problemer som ledet til at en film som produserer «blackface»-stereotypier og sammenligner svarte mennesker med dyr blir vist på Berlinalen, skriver Artef.

Mo i NFI påpeker at det ikke har kommet noen lignende reaksjoner fra noen av de 110.000 menneskene i Norge som har sett filmen.

– Hvilket ansvar har NFI når det gjelder å forebygge strukturell rasisme i filmbransjen?

– NFI har gjennom vår handlingsplan for mangfold lagt til rette for økt mangfoldskompetanse i norsk filmbransje og filmbyråkrati. Vi har rekruttert bredere til NFI, særlig blant de som tar beslutninger om hvilke filmer som mottar tilskudd. Dette har helt klart medvirket til at samtalene i rommene der beslutningene tas endres over tid. Dette er strukturell endring i praksis og definitiv et arbeid som vi vil fortsette å prioritere, sier Mo.

– Understreker hvor lite vi tenker på minoriteter

Organisasjonen skriver også at de reagerer kraftig på at filmskaperne som skapte problematikken i første omgang, har brukt situasjonen til å kritisere Artefs arbeid og fremstille dem som fiendtlig innstilt.

– Slike reaksjoner er forventet når man driver med antirasistisk arbeid. Det understreker bare hvor lite vi tenker på minoritetene i filmbransjen og samfunnet for øvrig, påpeker Artef.

