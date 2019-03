Anita Skorgan om å få to handikappede barn: Har ikke hatt krefter til å snakke om det før

Anita Skorgan ble mamma til to jenter som begge har cerebral parese og med et stort omsorgsbehov. Hun har holdt denne delen av livet sitt veldig privat, men i NRK-programmet Lindmo forteller hun for første gang om det livet hun har hatt de siste 22 årene.

– Du kan jo tenke deg. To rullestoler. Alle foreldre håper jo at alt skal gå bra. Og når det ikke gjør det, så er det et sjokk og en veldig sterk følelsesmessig påkjenning. Det er jo en sorg. Og så er det veldig, veldig mye hardt arbeid, sier hun.

Anita Skorgan har vært musiker i mange år, og debuterte i Melodi Grand Prix som 16-åring. Nå har hun fylt 60 år.

Anita Skorgan gjester Anne Lindmo i kveld og forteller om en side av livet sitt hun har holdt helt privat. Foto: NRK / NRK

Har ikke hatt krefter

Hun forteller at to jenter med cerebral parese har tatt mange av kreftene hennes. Nå har tvillingene flyttet i egen bolig og det er ikke lenger hun som har det daglige ansvaret.

– Jeg har ikke hatt krefter til å snakke om det før, forteller hun. Men legger til at hun føler at hun nå har fått hodet over vannet.

Skorgan understreker at livet med de to jentene hennes også har vært preget av mye kjærlighet og store følelser.

– Det har vært en sterk reise, sier hun.

En reise hun beskriver som en tøff kamp der man både kan bli sint og lei seg over å måtte kjempe på barnas vegne.

– Det handler om å se hvor stor kjærlighetsevne man har, og hvor mye man er i stand til å tåle, forklarer hun.

Anita Skorgan opptrer hos Lindmo i kveld og forteller også om livet med sine to handikappede barn. Foto: NRK / NRK

Viktig å fortelle

– Det er kjempeviktig at folk forteller om dette, både om gleden og om kampen mot systemet, sier Sunniva Ørstavik, generalsekretær i Norges Handikapforbund.

Hun sier til NRK at den historien Anita Skorgan forteller, er en historie de hører ofte: om hvor slitsomt et slikt liv kan være, fordi ingenting av hjelp kommer rekende på en fjøl.

– Det er viktig at disse problemstillingene får fokus i beste sendetid, fordi det fødes mange barn med funksjonshemninger, sier Ørstavik.

Anita Skorgan mener det er riktig å fortelle om denne delen av livet sitt nå.

– Det er en så stor del av mitt liv, og i og med at jeg lever i rampelyset likevel, er dette en naturlig del av meg også. De handikappede og de psykisk utviklingshemmede er også en del av oss. Alle sammen.