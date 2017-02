KOSA SEG, MEN LENGTER HJEM: Anita Moen Bonden hadde det supert som deltaker i Mesternes Mester. Men, hun lengtet også etter «dem der hjemme». Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Jeg ville helst ha vært med litt lenger, men sånn ble det dessverre ikke, sier Anita Moen Bonden, som er tidligere langrennsløper i verdenseliten.

– Det var veldig surt å ryke. Spesielt siden jeg ikke fikk brukt utholdenheten og de sterke, fysiske sidene mine. Det var ekstra kjipt, sier hun til NRK.

Moen har vært borte i over tre uker, og savner flokken sin hjemme.

– Familien har akkurat dratt til Berlin for å løpe maraton. Jeg kjenner veldig på at jeg skulle vært med som støtte, sier den tidligere skiløperen i verdenseliten, som nå gleder seg veldig til å komme hjem.

Intenst opphold for ei voksen dame

I tillegg: Når man nærmer seg 50 blir det, ifølge Bonden, litt vel intenst å ha folk rundt seg absolutt hele tiden.

– Vi har hatt det veldig koselig disse tre ukene. Tonje, som jeg delte rom med på deltakerhuset, er ei veldig fin og god jente, et lite «murmeldyr». Men, det blir temmelig intenst å ha folk rundt seg hele tiden. Det er kanskje forskjellen mellom oss deltakere som er 50 og de som er 25 år, sier hun og ler.

– Det ble litt action

Nattesten var veldig jevn mellom Tonje Sørlie og Anita Moen Bonden. I denne avgjørende konkurransen skal man være rask i reaksjonen. Det gjelder å først få tak i en kjegle, som er plassert mellom de to deltakerne i konkurransen.

Anita Moen Bonden tok den første kjeglen, men i omgang nummer ble kickbokseren for rask for den tidligere skistjerna.

– Hun rykket såpass at jeg ramla over bordet. Så det ble litt action også, sier hun og ler.

– I siste runde var jeg for treig. Det er surt, men det er «Part of the Game». Jeg måtte i Nattesten og der røyk jeg, sier Anita Moen Bonden.

De gjenværende som kjemper om tittelen Mesternes Mester 2017 er: Tonje Sørli, Eldar Rønning, Helene Olafsen, Frode Grodås, Else-Marthe Sørlie Lybekk og Anders Jacobsen.