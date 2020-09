Anita Hegerland røk ut av Stjernekamp

Det var en energisk Anita Hegerland som fremførte låten «Waterloo», og hun var tydelig sliten etter fremførelsen.

Dommerpanelet var også tydelig imponert over det de hadde sett fra artisten. Gjestedommer Kevin Vågenes var først ute med hyllesten



– Du har en så smittsom energi på scenen at man bli glad av å se på.



Heller ikke Mona B. Riise holdt tilbake.

– Det er en av de største låtene i Grand Prix-historien, og det er så gøy at du tar den og tar koreografi, sa Riise.



– Nå hadde du det gøy, Anita. Det så ut som det var en scene fra «Mamma Mia». Tenk om noen hadde fortalt oss at vi skulle sitte her på denne måten. Fy fillern, vi har vært verdens heldigste jenter, sa en imponert Hanne Krogh.

Men det holdt ikke helt til mål. Anita røk ut og innrømmet at konkurransen kanskje var for ungdommen.



– Det har vært utrolig gøy og det har vært en opplevelse jeg ikke ville vært foruten. Jeg har møtt en utrolig fantastisk gjeng her, og jeg har gledet meg til hver lørdag jeg skulle opptre. Det har vært en kjempehyggelig erfaring å få med seg, men jeg tror nok dette er konkurransen for ungdommen, sa en lattermild Hegerland da exiten var et faktum.

NRKs musikkritiker Espen Borge sa dette om resultatet:

– Så var det ganske fortjent Anita Hegerland som måtte forlate Stjernekamp i kveld. Hun hadde kanskje konkurransens aller mest klemme-vennlige personlighet, men musikalsk er hun nok et knepp under de andre deltakerne, kanskje med unntak av Alex Rosèn. Synd, men antagelig riktig. Takk for sangen, Anita!



Les alle anmeldelsene: Glitter, glam og Eurovision-fest i Stjernekamp

Anita Hegerland: Waterloo - ABBA (1974) Du trenger javascript for å se video.

MGP-Fest

Det var i kveld klart for MGP-fest i Stjernekamp. Artistene valgte seg låter både fra norsk Melodi Grand Prix og fra Eurovision Song Contest, fra 1970-tallet og fram til i år.

I dommerpanelet i kveld satt MGP-legenden Hanne Krogh, og skuespiller og humorist Kevin Vågenes, sammen med den faste dommeren Mona B. Riise.

I dommerpanelet i kveld satt MGP-legenden Hanne Krogh, og skuespiller og humorist Kevin Vågenes, sammen med den faste dommeren Mona B. Riise.

Hege Øversveen var første artist ut med «Take Me to Your Heaven» av Charlotte Nilsson fra 1999.

– Dette var helt sykt. Dette var helt rått, sa Øversveen etter å ha fremført låten for et dommerpanel som var like imponert.

– I en sånn sang er det så lett å overtenne og gå på tuppa. Du er bare midt i den rytmen akkurat der du burde være. Jeg synes at du burde legge inn koreografi, sa gjestedommer Hanne Krogh.

– Det var så gøy, Hege. Nå er sånn at du velger å gi trøkk og danse. Da mister du litt av pusten noen ganger, men det er det verdt i stedet for at du skal gjøre det du alltid gjør som countrysanger. Du kaster deg ut i Grand Prix fult og helt, sa en imponert Mona B. Riise.

– Jeg var så tørr i munnen. Det har jeg ikke opplevd på ti år. Dette var så moro. Jeg ville bare prøve å makse, sa Øversveen.

Sammenlignet Vegard Bjørsmo med Johnny Logan

Andre artist ut var Vegard Bjørsmo, som imponerte dommerne i forrige uke, og denne uken var ikke noe annerledes.

– Jeg kjenner denne låten veldig godt, men du er altså sjeldent talentfull. Jeg trodde dette skulle bli rart, men det ble det ikke. Jeg trodde på deg hundre prosent, og det er et talent, sa gjestedommer Kevin Vågenes.

Hanne Krogh husker sangen godt, og var i salen den dagen Johnny Logan vant Grand Prix i Brussel.

– Du har så mye av det samme som Johnny Logan har inni seg. Den unike blandingen av ømhet og styrke på en gang. Jeg regner med at det ikke var få ungpikehjerter som hamret sterkt akkurat der, sa Krogh.

Bjørnsmo var redd han satte standeren for høyt etter de gode tilbakemeldingene under forrige sending

– Jeg tror at det gikk så bra i forrige sending, så satte jeg standarden litt for høyt for meg selv. I den første sendingen fikk vi gjøre noe som var nært og kjært, mens nå måtte vi kaste oss ut i noe nytt som var ukjent, men det er det Stjernekamp handler om, sa Bjørnsmo.

– Fy fader dette var bra!

Ingeborg Walther fremførte låten «Only Teardrops» av Emmelie de Forest fra 2013, og fikk skryt for fremføringen.

– Denne låten er så dramatisk og du drar meg inn fra første øyeblikk fordi du leverer med sånn lidenskap og drama som kler denne låten, var dommen fra en imponert Mona B. Riise.

– Fy fader dette var bra!

– Du er så sinnssykt flinkt til å synge, var kommentaren fra gjestedommer Kevin Vågenes

Hanne Krogh: – Sexy

Odd Einar fremførte låten «Pray for Me» av Kristin Husøy. Dommerpanelet var samstemte i dommen.

– Den stemmen din ligger så deilig i øret. Det er så godt å høre på stemmen din, du har så sinnssykt kontroll. Dette var veldig bra. Herlig å høre, sa dommer Mona B. Riise.

– Dette var sinnssykt bra. Du har sånn spenst i stemmen. Det var helt rått, sa Kevin Vågenes

Hanne Krogh kommenterte kort ved å kalle fremførelsen «sexy».

Myra imponerte

Den bergenske artisten Myra fremførte «Satellite» av Lena fra 2010. Dommer Kevin Vågenes innrømmet at han ikke var noen fan av låten i forkant, men etter fremførelsen fra Myra var tonen annerledes.

– Du har så mye «swag», som overhodet ikke kan læres, og jeg får bare lyst til å være med deg på et dansegulv. Jeg heier så på deg og håper du kommer langt i Stjernekamp.

Mona B. Riise holdt heller ikke tilbake.

– Det er så deilig å høre stemmen din, Myra. Du synger med sånn autoritet og den nydelige klangen. Du leverer hver eneste frase. Selv om sangen er monoton, så sitter den som en kule, sa Mona B. Riise.

Imponerte dommerne med portugisisk valg

Emil Solli-Tangen fremførte den portugisiske sangen «Amar pelos dois» av Salvador Sobral. Dommerpanelet lot seg imponere, men musikkritiker Espen Borge mente fremførelsen fremsto som en ren og skjær kopi av originalen.

En som derimot lot seg imponere var gjestedommer Hanne Krogh.

– Jeg synes du er så modig. Jeg tror ikke folk skjønner hvor vanskelig det er å synge nettopp sånn som du gjorde der. Fordi det krever så sterke muskler, kjernemuskel og sangforståelse for å synge såpass inderlig og lite og samtidig være så til stede i det, og jeg bøyer meg i støvet. Jeg elsker denne sangen og elsker den fremdeles.

– For en popstjerne

Det er noen år siden Sandra Lyng Hauge var med i en sangkonkurranse, men artisten fra Mosjøen imponerte dommerne også denne gangen med sangen «Icebreaker» av Agnete.

– For en popstjerne. Jeg visste ikke at du kunne synge så stort. Du tar en låt som betyr noe for deg, og så får du den til å bety noe for oss også, sa Mona B. Riise.

– Jeg har alltid likt musikken din, men jeg ante ikke at du kunne synge sånn. For en kraft. Jeg har noen favoritter gjennom alle årene jeg har sett på Stjernekamp, men nå tror jeg at jeg fikk en ny favoritt, sa Kevin Vågenes mens Hanne Krogh mente var overbevist om at Agnete som sang originalen var stolt over det Lyng gjorde med sangen hennes.

– En verdig hyllest

Det var på forhånd knyttet stor spenning til Alex Roséns versjon av «Mil etter mil» av Jahn Teigen.

– Du får frem at dette er en trist sang. Det at du sprekker i stemmen og ikke synger perfekt, det blir veldig sterkt av at det ikke er perfekt, sa Mona B. Riise som var tydelig rørt etter fremførelsen.

Rosén jobbet sammen med Jahn Teigen ved flere anledninger, og ble godt kjent med den store kunstneren. Hanne Krogh mente fremførelsen var en verdig hyllest til Teigen fra Rosén.

– Jeg fikk skulderputene ut av ledd

Knut Marius Djupvik var siste artist ut, og fremførte låten «Love Shine a Light» av Katrina and the Waves fra 1997, og han fikk hele salen til å stå opp fra setene.

– Det er helt vanvittig hvordan den stemmen din er endeløs. Jeg har vært en stor fan av deg siden The Voice, og mener du kanskje er Norges beste mannlige vokalist. Dette kunne vært en hyllest under Grammy Awards, sa Kevin Vågenes.

– Du klarte virkelig det vi snakket om. Du fortalte denne teksten som om det aldri var noen som hadde uttalt disse ordene før, og det slår alt i tillegg til stemmen din, sa Hanne Krogh.

– Jeg ler under refrengene fordi det er så fordi det er så vilt, og jeg fikk skulderputene ut av ledd. Det er så gøy, sa Mona B. Riise.