Angrer på å ha valgt Isabel til duell

Den svært meritterte hundekjøreren fra Nittedal med 69 EM- og VM-titler under beltet ble den andre til å måtte forlate Mesternes Mester. Og det skjedde på svært dramatisk vis.

Etter en sisteplass i øvelsene med lagånd som tema, valgte hun ut håndballspiller Isabel Blanco (38) til natt-test.

Blanco hadde da fordelen av å velge hvilken øvelse de skulle duellere i – og gikk for reaksjonsøvelsen lyskjegler.

Resultatet ble en av de mest intense nattduellene i Mesternes Mester-historien. Ingen av dem ville gi slipp på kjeglene, noe som førte til at bordet knakk og begge ble liggende og kave på bakken.

Etterpå måtte bordet boltes fast for å unngå at dette skulle skje flere ganger.

Bordet knakk og måtte forsterkes etter de voldsomme kampene om kjeglene. Her har Lena Boysen Hillestad havnet på bakken etter en av duellene. Foto: Rubicon

Angrer på valget

Isabel Blanco var sterkest og hadde best grep om kjeglene, og gikk seirende ut av duellen.

Lena Boysen Hillestad er full av selvkritikk over å ha valgt Isabel Blanco og dermed ende opp i en reaksjonsduell med henne.

– Jeg var så lite smart at jeg ikke tenkte på at Isabel er en rask strekspiller. Det var nok en bommert. Når jeg sto der og Dag Erik sa «hun er jo en superrask håndballspiller», så tenkte jeg «hæ, er du det?».

Men samtidig forsvarer hun valget.

– Jeg tror at Solveig (Gulbrandsen) hadde vært et bedre valg for meg, men jeg har likt at det er tradisjon i Mesternes Mester for at man velger den som er nest nederst på resultatlista til natt-test, og der var Isabel.

– Kan du beskrive selve duellen?

– Det var helt jævlig å stå der, du aner ikke. Etter ett minutt slutter du å tenke, og det tar mellom fem og sju minutter før lyset på noen av kjeglene slukkes, sier hun.

– Isabel tok den første, da var jeg ikke nok med. På den neste var jeg tydeligvis først. Jeg hadde lukka grep, og dro henne med meg over bordet. Bordet knakk, og vi lå der i et kaos.

Lena Boysen Hillestad ble den andre til å forlate Mesternes Mester-huset etter å ha tapt mot sin duellant i natt-testen. Foto: Oddvin Aune / NRK

Killerinstinkt

Vi lar Isabel Blanco overta:

– Etterpå var det vinn eller forsvinn. Vi måtte vente et kvarter på at de fikset bordet, og da slo killerinstinktet mitt til med full styrke, sier den tidligere håndballspilleren.

– Før konkurransen lurte jeg på om jeg skulle bruke begge armene eller ikke. Jeg bestemte meg for å gå på intuisjon og bruke den hånden som hjernen min sa var den rette.

– Var det god tone med Lena etterpå?

– Jada, det var ikke noe stress. Det var jo hun som valgte meg til natt-test, sier Blanco.

Lena Boysen Hillestad innrømmer at tapet var surt å svelge:

– Det var noe dritt å gå ut, kjempekjedelig. Men den nattesten viste at vi alle er gira, sier hun, og lar det skinne igjennom at lagånd ikke var drømmeøvelsen hennes:

– Jeg var kanskje litt uheldig på de to første lagene jeg var med på, og jeg var ikke god nok på sykkel i siste øvelse. Hadde det vært individuelt hadde det nok gått bedre. Men man kan ikke skylde på det.