Ane Dahl Torp håper «Heimebane» vil gjøre det lettere å stå fram som homofil

På søndag har sesong to av TV-serien «Heimebane» premiere. Skuespillerne håper sesong to blir like godt tatt imot, som det sesong en ble.

Serien om fotballaget Varg fra Ulsteinvik ble enormt godt tatt imot da den ble lansert i fjor, og skal vi tro anmelderne er ikke sesong to noe dårligere enn det sesong en var. Blant annet Dagbladet, VG og Stavanger Aftenblad hyller den nye sesongen.

– Det handler om det aktuelle, og eksistensielle og universelle menneskelige problemer, men også noe dagsaktuelt som gjør at det føles relevant, sier Ane Dahl Torp om hvorfor «Heimebane» har blitt så populært.

Torp spiller hovedtrener Helena Mikkelsen, hovedpersonen i serien.

Homofili blir et viktig tema

I sesong to tar de opp blant annet homofili i fotballen.

– Hva betyr det at «Heimebane» tar opp temaer som homofili?

– Det er noe som liksom ikke finnes, selv om alle vet at det finnes, så man kan jo håpe at det gjør det lettere for dem som er homofile å kanskje komme fram med det, sier Torp.

Hun mener at fotballverden er et området hvor man ikke har noe særlig tradisjon for å stå fram som homofil.

Ane Dahl Torp som Helena Mikkelsen. Foto: Motlys/NRK

– Har noe viktig å fortelle

Axel Bøyum spiller Adrian Austnes i serien. Austnes er den unge superstjerna til Varg, som i sesong to i stor grad bærer laget.

Til NRK sier Bøyum at det alltid kommer en frykt for at det ikke skal bli så bra som man håper, men at han var ganske trygg på at det de skulle lage kom til å bli bra.

TRAILER: Heimebane 2 (11:80 @ Trailere 2019) Du trenger javascript for å se video.

– Det kommer alltid en frykt for at det kan gå dårlig, men nå hadde jeg ikke så mye av den frykten, jeg var egentlig ganske trygg på at vi hadde noe viktig å fortelle og fine episoder, sier han.

Han trekker også fram at det at serien trekker fram dagsaktuelle temaer, som en del av suksessoppskriften.

– Artig å gå på jobb

Også Emma Bones, som spiller Helena Mikkelsens datter Camilla, er veldig fornøyd med den nye sesongen.

– Det var veldig artig å gå på jobb, og vite det at folk gleder seg til at vi blir ferdige med arbeidet vårt, sier hun.

Emma Bones spiller Camilla Mikkelsen i «Heimebane». Foto: NRK/Motlys

Hun trekker fram at forskjellene mellom sesong en og sesong to, er en av styrkene til serien.

– Sesong 2 er veldig bra. Den er ikke lik første sesong, det er blant annet noen nye karakterer og sånt, men det tenker jeg at er positivt, sier hun.

Hun har også tiltro til at de har lagd noe folk har lyst til å se.

– Er den nye sesongen like bra som den forrige?

– Den er like bra, kanskje til og med enda bedre, avslutter hun.