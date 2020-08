– Eg synest det er fint å kunne komme på 60-årsjubileet, som ikkje eigentleg skulle skje. Det er kjempefint at det vart noko av, og eg synest det er godt at me fekk oppleve festivalen akkurat i år, sa Ane Brun under Moldejazz.

Då ho spelte sine to einaste konsertar i sommar, så skjedde det i heimtraktene, på nettopp Moldejazz. Konsertane vart den strøyma på nett, og ifølge festivalleiinga var det stor interesse for konserten til Ane Brun både i inn- og utland.

Det er kanskje ikkje så rart, for etter at Ane Brun si coverlåt vart brukt i suksess-serien Normal people har «Make You Feel My Love», som er skrive av Bob Dylan, fått over 12 millionar avspelingar på Spotify.

– Eg merkar eg har fått veldig mange nye lyttarar i verda, og det har vore spesielt morosamt fordi eg leste boka i vinter, og likte den veldig godt. To veker etterpå vart eg kontakta og dei ville bruke låten. Eg sa «Je! Eg skal få vere med!», så det var kult, seier Ane Brun.

– Frå «moldensar» til engelsk

Ane Brun spelte ikkje coverlåta frå Normal people på Moldejazz, men tenkte likevel på å tilpasse seg eit internasjonalt publikum.

– Eg har tenkt at eg må kanskje gjere den andre konserten på engelsk, fordi eg veit det er ein del folk i verda som skal sjå det. Det kan vere eg må svitsje frå moldensar til engelsk, i kveld, sa ho før konserten.

Ane Brun under lydprøve på Moldejazz 2020. Foto: Torstein Vegheim / NRK

Når det gjeld koronatida, så meiner Ane Brun at ho har vore heldig. Denne våren hadde ho ei heilt ferdig plate, og planen var at ho uansett berre skulle sleppe musikk, og ikkje spele så mykje.

– Våren har gått bra, men det er hausten som heng i ein tynn tråd. Då har eg ein europa-turné med 40 konsertar som me får sjå kva som skjer med, seier Ane Brun.

LES OGSÅ: Få festivalstemning med deLillos

Måtte finne norske musikarar

Denne våren har Ane Brun vore i Noreg, og ikkje i Sverige, der ho har budd i over 20 år. Konserten i Molde gjorde ho som ein duo, saman med Marte Eberson på piano.

Samarbeidet med Eberson skjedde etter Brun fekk førespurnad om å spele på Moldejazz.

– Eg var i Noreg og hadde ikkje tilgang til mine svenske musikarar som eg brukar å spele med. Det var heller ikkje aktuelt å ta dei over til Noreg, på grunn av karantene og slikt, så då måtte eg finne nokon i Noreg, seier Brun.

Ho spurte ein norsk trommeslagar om tips til musikarar, og då fekk Brun tips om Marte Eberson.

– Eg gjorde litt research, så spurte eg ho, så møttest me. Og då har alt føltest veldig bra, seier Ane Brun.

– Ho er ein fantastisk musikar. Det er fint å spele med ho, seier ho.

Sjå Ane Brun spele «Don't run and hide» saman med Marte Eberson frå Moldejazz.

ANE-BRUN-DONT-RUN-AND-HIDE Du trenger javascript for å se video.

Få med deg heile konserten med Ane Brun på NRK2 klokka 22:40. Eventuelt kan du sjå konsertar og låtar på Festivalsommer i NRK TV når du vil.

Ane Brun framførte i 2016 «Sonnet 138» i samband med 400-årsmarkeringa av Shakespeares død. Videoen er filma i Vigelandsparken.