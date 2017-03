Anders Jacobsen sikret hårfin seier i Mesternes mester

Seierherren er klissvåt etter å ha blitt spruta full av sjampanje av snowboarder Helene Olafsen.

– Den fortjente jeg, sier han og innrømmer at marginene var hårfine i den siste kampen.

Ekstremt nære

Sola er i ferd med å gå ned over det greske amfiteatret i fjellene utenfor byen Kalamáta, hvor finalekampene i Mesternes mester har funnet sted.

– Akkurat i det fakkelen tentes så ble jeg litt paff, sier en fersk «mester» til NRK.

– Jeg kjente litt på at Helene var så ekstremt nærme og at det kunne slått begge veier, så jeg klarte ikke helt ta seieren innover meg med det samme, sier skihopperen, og presiserer:

– Det å vinne er alltid ekstremt godt.

EKSTREMT GODT Å VINNE: Det er det alltid, sier Mesternes Mester 2017, Anders Jacobsen. Foto: Tonje Bergmo / NRK

Elsker å leke

Helene Olafsen holdt ledelsen gjennom hele finalen. I den siste øvelsen skulle hun kaste en fakkel oppi en krukke et stykke unna. Anders Jacobsen startet etter henne, men traff krukka først, og dermed gikk han av med seieren i Mesternes mester 2017.

FORTJENT: Det var en hårfin seier. Her spyler Helene Olafsen, som kom på andre plass, Anders Jacobsen med champagne. Foto: Tonje Bergmo / NRK

Jacobsen tror han vant fordi han er veldig allsidig. Og fordi han liker å leke.

– Jeg har trent mye i livet, men jeg har lekt desto mer. Både på ski, på fotballbanen og i turnhallen. Jeg elsker å leke. Jeg liker ikke å være satt i et system. Jeg er ikke best i alt, men jeg kan mye forskjellig. Det tror jeg gjorde at jeg vant her.

– Makan til dyr!

Jacobsen tar med seg oppholdet i Hellas som et minne for livet.

– Det har vært gøy å dele erfaringer og kjenne på andres viljestyrke, kanskje spesielt deg, Helene, sier han og ser på Olafsen:

– Fy søren, makan til dyr, altså! Det vært rått, sier han til sin argeste motstander, som jobber med å ta innover seg andreplassen.

STERK KONKURRENT: Mange håpte lenge på at Helene Olafsen skulle bli den første kvinnelige vinneren av Mesternes Mester. Hun måte se seg slått på målstreken av Anders Jacobsen. Foto: Tonje Bergmo / NRK

– Jeg ledet hele vegen, men det holdt ikke. Anders er en verdig vinner. Det er litt surt akkurat nå, men jeg skal komme meg fort over det. Han har vært sterk hele veien, sier Helene Olafsen.

– Eldar og Frode var sterke konkurrenter, men fra første konkurransedag visste jeg at Helene kom til å havne i finalen, sier Jacobsen.

– Underveis har jeg blitt veldig overrasket over Tonje, som er utrolig sprek. Odd Sørli vant mange øvelser tidlig og er vanvittig gjennomtrent. Mannen er 62 år! Her er det mange som har noe å følge opp. Han er sprekere enn de fleste av oss. Det er ikke slutt når du passerer 60, for å si det sånn, sier en fornøyd mester til NRK.