Her er lydbøker som passe til alle situasjoner i påsken. Enten du kjører bil og ungene bråker, er ute på tur eller ligger på sofaen - hjemme eller på hytta. Eller kanskje på stranda.

3 norske lydbøker for voksne

Trond-Viggo Torgersen

Programleder i Nitimen og 20 spørsmål

ANBEFALER: «Tante Ulrikkes vei» av Zeshan Shakar. Opplest av Tohid Akhtar, Ivar Nergaard og Martin Lange. (Lydbokforlaget, 10 timer og 38 minutter.)

– Selv om jeg hører på bøker, bruker jeg som oftest elektronisk bok. Men «Tante Ulrikkes vei» om to unge gutter fra Stovner i Oslo, MÅ høres.

De tre oppleserstemmene gjør at boka blir levende på en helt ny måte.

Fabelaktig lytteopplevelse!

Charlotte Thiis-Evensen, programleder for Arkitektens hjem

ANBEFALER: «Ensomheten i Lydia Ernemanns liv» av Rune Christiansen. Opplest av Andrine Sæther. (Lydbokforlaget, 4 timer og 1 minutt.)

– Grunnen til at jeg liker lydbokversjonen av «Ensomheten i Lydia Ernemanns liv» så godt, er måten Andrine Sæther leser opp på.

En av de spesielle sidene ved boken er samspillet mellom hovedpersonen Lydia og naturen rundt henne.

Bokens sanselige beskrivelser av naturen og ekstreme situasjoner, klarer Sæther å uttrykke både i måten hun bruker stemmen på, pausene hun legger inn og i innlevelsen sin i karakteren Lydia.

Per Kristian Olsen, programleder

ANBEFALER: «1Q84» av Haruki Murakami. Opplest av Duc Mai-The. (Lydbokforlaget, 16 timer og 5 minutter.)

– Klok av skade velger jeg lydbøker mer ut fra hvem som leser, enn hvem som er forfatter. En oppleser må være så tilstede i teksten at han eller hun løfter meg inn i romanen.

En av mine store oppleser-favoritter er skuespilleren Duc Mai-The. Han finner musikaliteten, rytmikken og stemningene i Murakamis «1Q84».

Jeg vet ikke om jeg vil gå så langt som å si at det Glenn Gould gjorde med Bach, gjør Duc Mai-The med Murakami. Men han får meg i hvert fall til å svinge med i denne romanen som både er en krimroman, en særegen eksistensiell søken med absurd humor og en lang, leken, intens episk beretning. Har du ikke fått den med deg ennå, vil du ikke angre om du «sluker» den som lydbok i påsken.

3 som fenger hele familien

Ragna Nordenborg, programleder i Ekko i NRK P2

ANBEFALER: «Til huttetuenes land» av Maurice Sendak. Opplest av Svein Tindberg, musikk med Henrik Skram. (Cappelen Damm, 14 minutter.)

– Denne boka vokste jeg opp med. Jeg elsket at mamma leste om den ganske tverre og rampete typen Max. En dag er han så udreglig at moren sender ham i seng.

For å takle den vanskelige situasjonen reiser Max til Huttetuenes land, der han treffer på noen småskumle skapninger.

Vi hadde en grønnaktig tapet hjemme med blomstermønster, så etter at mamma hadde lest om huttetuene og landet der Max fikk en helt spesiell posisjon, pleide jeg å ligge å kikke etter monstrene innimellom bladene på veggen.

Per Kristian Olsen, programleder

ANBEFALER: «God aften, mitt navn er Cox», serie 1, av Rolf og Alexandra Becker. Opplest av Radioteateret. (NRK Radio, syv episoder à ca. 25 minutter.)

– Overraskelser er morsomme.

Særlig når det mest uventet hyggelige skjer, som at min tenåringssønn ble like oppslukt som meg av NRK-hørespillet fra 50-tallet, «God aften, mitt navn er Cox».

Når Cox fremdeles lever i beste velgående, skyldes det ikke minst oppleser Arne Lie. Han har en av de fineste radiostemmene jeg har hørt.

Jakob Arvola, programleder i NRK Klassisk

ANBEFALER: «Charlie og sjokoladefabrikken» av Roald Dahl (oversatt av Oddmund Ljone). Opplest av Frank Robert. (NRK, 3 timer.)

– Jeg følger usedvanlig dårlig med i moderne lydbøker for tiden. Det går mest i podkaster for min del, men for nye lyttere, barn og voksne, vil jeg anbefale en klassiker: «Charlie og sjokoladefabrikken» opplest av den legendariske Frank Robert.

Den er etter min mening en må-ha-på-lista, hjertevarmt opplest av Frank Robert, med hans enorme skuespillerregister, produsert av NRK med Solveig Bøhle som regissør, redigert av Finn Lyngstad i en produksjon som på åttitallet var LANGT forut for sin tid. Jeg blir aldri lei av den. Den er en stilstudie i lyd, musikk, betoning og tempo, som skaper bilder i hodet, på høyt nivå.

5 engelske godbiter

Turi Grønbech. programleder i Studio 2 i NRK P2

ANBEFALER: «His Bloody Project» av Graeme Macrae Burnet. Opplest av Crawford Logan og Cameron Mowat. (Wholestory Audiobooks, 10 timer.)

– «His Bloody Project» er en litt annerledes krimroman, der vi blir kjent med drapsmannen helt i begynnelsen, og så nøstes historien og bakgrunnen for drapene opp etter hvert.

Historien fortelles gjennom fiktive rettsreferat og intervjuer med landsbybeboere. Spørsmålet som ligger over hele romanen, er «hva kan drive en ung mann til å begå drap?»

Det er to menn som har lest den inn - Crawford Logan og Cameron Mowat, og det at de er to gir en interessant dimensjon.

Marte Hendenstad, Filmpolitiet i NRK P3

ANBEFALER: «A Court of Thorns and roses» av Sarah J. Maas. Opplest av Jennifer Ikeda. (Recorded Books, 16 timer og 7 minutter.)

– Sarah J. Maas er det nye store navnet når det gjelder ungdomslitteratur i fantasysjangeren. Bøkene hennes kan bli det neste store fantasy-fenomenet, når de nå snart kommer på både TV-skjermen og filmlerretet.

«A Court of Thorns and Roses» omtales som en ny vri på eventyret om Skjønnheten og Udyret, men dette er en for enkel beskrivelse. Eventyret har en feministisk tone og tar opp temaer som psykisk og fysisk vold i nære relasjoner.

Jennifer Ikeda har en myk stemme som er behagelig å høre på, og leser i et fint tempo med passe mengde luft mellom setningene.

Ragna Nordenborg, programleder i Ekko i NRK P2

ANBEFALER: «Pride and Prejudice» av Jane Austen. Opplest av Rosamund Pike. (Audible, 11 timer 35 minutter)

– For meg er lydbok og Jane Austen en perfekt kombinasjon. Alle de vittige formuleringer om forventningene samfunnet hadde til kvinners dyd og moral på Austens tid, er en fryd å høre i lydbokfomatet.

Spesielt vil jeg anbefale Jane Austens aller beste, «Pride and Prejudice», som virkelig kommer til sin rett med stemmen til Oskar-nominerte Rosamund Pike (Gone Girl) i øret.

Hun fanger på en veldig stilig måte Austens vidd og ironiske tone.

Siss Vik, litteraturjournalist i NRK

ANBEFALER: «Frankenstein» av Mary Shelley. Opplest av Dan Stevens (Audible, 8 timer 35 minutter)

– Min største leseopplevelse i fjor var denne klassikeren, som da fylte 200 år.

Jeg fikk overraskende stor sympati med monsteret, og ble vanvittig imponert over at Mary Shelley bare var 18 år da hun skrev en roman med så komplekse idéer. Boka handler mye om ensomhet og om farene når mennesker leker Gud. Altså er den minst like aktuell i dag som i 1818.

Dan Stevens har en stemme som er som skapt for å lese gotiske romaner: dyp og litt gammeldags og med mye nerve.

Edvard Hambro, dokumentarskaper av serien «Hele historien»

ANBEFALER: «Churchill – Walking with Destiny» av Andrew Roberts. Opplest av Stephen Thorne. (Penguin Audio, 50 timer og 28 minutter.)

– Jeg er akkurat ferdig med en Churchill-biografi, «Churchill – Walking with Destiny» av Andrew Roberts. Det er skrevet rundt regnet 1000 bøker om denne mannen, men ifølge mange er dette den beste.

Den har en fantastisk detaljrikdom, er lærerik og underholdende. Boken anbefales på det sterkeste.