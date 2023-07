Sommer betyr lesetid for mange – også blant barn og unge.

Har du en liten lesehest hjemme, eller trengs det litt oppmuntring?

Disse bøkene tror vi kan treffe godt!

Klikk her for å hoppe til bøker for barn og her for å hoppe til bøker for unge.

Fanget av følelser

Foto: Vigmostad & Bjørke

«Hei, følelse!» av Elisabeth Moseng.

Passer for: 3-6 år

Denne lille spørreboken går i direkte dialog med barnet som leser.

Eller via den voksne, da, for boken er nok laget for at barn og voksne skal lese sammen.

Elisabeth Moseng, som står for både tekst og illustrasjoner, går pedagogisk til verks og presenterer scener der vennene Eno Ekorn og Bella Bjørn støter på utfordringer som misunnelse, sinne, ensomhet eller glede.

Jeg synes generelt det kan bli vel mye snakk om følelser for tiden, på alle livets områder, men jeg opplever ikke denne boken verken som beklemmende eller invaderende.

«Hei, følelse!» er praktisk og konkret, og den åpner opp for virkelige diskusjoner der leseren blir en aktiv deltaker.

Les NRKs anmeldelse her.

Om boka: Foto: Vigmostad & Bjørke Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Hei, følelse!» Forfatter og illustratør: Elisabeth Moseng Sjanger: Sakprosa Sider: 50 Forlag: Vigmostad & Bjørke Aldersgruppe: 3-6 år

Farsdagskortet

Foto: Kari Svanberg/Samlaget

«Er det sant at» av Kari Stai

Passer for 3-6 år

Rakel gleder seg til det hun liker aller best, å tegne.

Men denne skoledagen blir ikke god: de skal nemlig tegne farsdagskort. Alt blir feil, alt blir leit – og Rakel gjemmer seg under pulten.

Der sitter det en til som ikke kan tegne farsdagskort.

Hans far er død, hennes er i fengsel. Men i den lille hulen under pultene, finner barna hverandre i leken. Når de etter hvert også kan trøste vikarlæreren – han som ga dem den dumme oppgaven – fordi han er nervøs for å bli far, da mestrer de dagen likevel.

Kari Stai, som nå har avsluttet serien om Jakob og Neikob, skaper et rom der barna kan leke seg ut av det vonde. Illustrasjonene er i øyehøyde, med utheving og forstørring av det vesentlige sett fra barnas perspektiv.

En lærer kan bli veldig liten, et kosedyr stort. En varm og inkluderende bok om lekens helbredende kraft.

Om boka: Illustrasjon: Samlaget Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Er det sant at» Forfatter og illustratør: Kari Stai Sjanger: Billedbok Sider: 33 Forlag: Samlaget Aldersgruppe: 3-6 år

Vennskap med komplikasjoner

Foto: Julie Pike/Gyldendal

«Billie og Bo» av Kristine Rui Slettebakken (forfatter) og Nora Brech (illustratør)

Nora Brech (illustratør) Passer for: 6-9 år

Ta en dæsj Pippi Langstrømpe og en dæsj Robin Hood, og du har Billie, den nye jenta i klassen.

Bo har akkurat mistet bestevennen sin, som har flyttet, og for ikke å bli så lei seg igjen, holder han seg helst for seg selv.

Men det er før Billie sier at han er utvalgt.

Kristine Rui Slettebakken leker både med hjerter og ord i denne virvelvinden av en bok, der vennskap og balanse er stikkord. Sjelden har jeg lest så muntlige dialoger.

Nora Brechs skakke illustrasjoner passer bra til det skakke persongalleriet, der forviklingene og knutene i magen løser seg til slutt. Framifrå høytlesingsbok.

Om boka: Foto: Gyldendal Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Billie og Bo»

Forfatter: Kristine Rui Slettebakken Illustratør: Nora Brech Sider: 112 Sjanger: Illustrert roman Forlag: Gyldendal Aldersgruppe: 6-9 år

Populær for enhver pris

Foto: Aschehoug/NTB

«Trivselslederen» av Marianne Kaurin

Passer for: 6-12 år

Marianne Kaurin er tilbake med en oppslukende barnebok, fem år etter «Syden».

Inger Karin, eller Inken, som hun kalles, skal opp i sjuende klasse og setter alt inn på å bli valgt til trivselsleder på skolen, en jobb som både gjør henne populær og kan gi henne muligheter til å være sammen med Leo, klassens fineste gutt.

Men hun er ikke alene om å ville bli valgt.

Når det viser seg at hennes argeste konkurrent er datteren til farens nye kjæreste, blir det bitter strid.

«Trivselslederen» er en intens fortelling om fine og ufine metoder, om sosiale medier og popularitetsjag. Den er spennende, oppleves aktuell, og har bare en bitte liten, men ikke sjenerende, moralsk pekefinger.

Om boka: Foto: Aschehoug Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Trivselslederen» Forfatter: Marianne Kaurin Sjanger: Roman Sider: 234 Forlag: Aschehoug Aldersgruppe: 9-12 år

Å passe inn

Foto: Julie Pike/Gyldendal

«Mieko danser» Av Mariko Miyata-Jancey (forfatter) og Skinkeape (illustratør)

Passer for: 3-6 år

Mieko elsker å danse! Men hvorfor må hun ha den dumme, trange ballett-drakten og sette håret i topp?

Hun klipper seg pigg-kort, finner en herlig, behagelig T-skjorte å danse i – og blir plassert på gruppe med guttene.

Plutselig føler hun seg ikke hjemme noe sted.

«Mieko danser» er en fortelling om identitet og forståelsen av eget kjønn. Den trekker og drar i forutinntatte stereotypier og forteller de minste at ikke alle trenger å passe inn i tradisjonelle rammer.

Boken scorer på representasjon på mange plan, også med hensyn til etnisitet, noe som ikke minst er viktig for barn.

Men først og fremst er dette en fortelling om å få lov til å være seg selv, godt formulert av debutant Mariko Miyata-Jancey, og følsomt og friskt illustrert av den mer rutinerte Skinkeape (alias Marianne Gretteberg Engedal).

Om boka: Foto: Gyldendal Ekspander/minimer faktaboks Tittel: Mieko danser Forfatter: Mariko Miyata-Jancey Illustratør: Skinkeape Sjanger: Billedbok Sider: 48 Forlag: Gyldendal Aldersgruppe: 3 – 6 år

En skikkelig grøsser

Foto: Samlaget/Hilde Wormdahl

«Trollmoll» av Åshild Moldskred

Passer for: 9-12 år

Fy, så skummel!

Dette er en roman for den som liker å bli skremt. Birk og moren flytter fra byen til en liten øy på kysten, hjem til morfarens gamle hus.

Det sitter mer i veggene der – og i nabohuset – enn noen kunne ane.

Ryktene sier at et slags spøkelse, kalt Trollmoll, har drept barn der for hundre år siden.

Åshild Moldskred er god til å porsjonere ut uhyggen og legge mistanke på flere av personene, så man aldri blir trygg på noen av dem. Ikke alt er helt logisk, men hvilken spøkelseshistorie er nå det?

Om boka: Foto: Samlaget Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Trollmoll» Forfatter: Åshild Moldskred Sjanger: Roman Sider: 187 Forlag: Samlaget Aldersgruppe: 9 – 12 år

Fandenivoldsk om kunst og kjærlighet

Foto: Agnethe Brun/Aschehoug

«Grip den føkkings dagen» av Kjersti Synneva Moen

Passer for: ungdom

Det første året på videregående blir ikke sånn Amalie hadde sett for seg.

Hun og venninnen Vilja flytter på hybel og har satt av fredagskveldene til pizza og preik. Men Vilja blir oppslukt av de nye vennene sine, Amalie må spise pizza alene.

Og i kunstklassen føler hun seg mislykket.

Debutboken til Kjersti Synneva Moen er en frisk og følelsesladet fortelling om å bli voksen.

Den raljerer over svulstig livsvisdom og selverklærte genier og borer i hva ekte følelser er – og ekte kunst. En frisk og morsom tegneserieroman som legger nye lag til en godt utprøvd genre.

Les NRKs anmeldelse her.

Om boka: Illustrasjon: Kjersti Synneva Moen/Aschehoug Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Grip den føkkings dagen» Forfatter og illustratør: Kjersti Synneva Moen Sjanger: Tegneserieroman Sider: 212 Forlag: Aschehoug Aldersgruppe: 12 – 16 år

Snappy og smart

Foto: CAPPELEN DAMM/GURI PFEIFER

«Jonis Josef presenterer stand-up show – men i bok» av Jonis Josef (forfatter) og Mikael Noguchi (illustratør)

Mikael Noguchi (illustratør) Passer for: ungdom/unge voksne

Her har du en bok du ikke trenger å lese fra A til Å, men der du kan bla litt og lese en bit her og der.

Forfatteren vitser om norske mediekjendiser, om wokedebatt, religion og rasisme, og pakker det inn i en selvreflekterende fortelling om å ha et ben i somalisk kultur og et ben i det norske.

Jonis Josef er kjendis selv, som skuespiller og standupkomiker er han et godt etablert navn. I boken er han lite selvhøytidelig og makter, som i et godt stand up-show, å snakke overskridende og lettbent også om alvorlige temaer.

Den inkluderende latteren fra publikum mangler, den er dessverre ikke så lett å gjengi mellom to permer. Som en erstatning kommer presise og slående illustrasjoner av Mikael Noguchi.

Les NRKs anmeldelse her.

Om boka Foto: Cappelen Damm Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Jonis Josef presenterer stand-up show – men i bok» Forfatter: Jonis Josef Illustratør: Mikael Noguchi Sjanger: Humor Sider: 82 Forlag: Cappelen Damm Aldersgruppe: Ungdom / Unge voksne

Rotløs ungdom

Foto: SAMLAGET/STUDIO HJELM

«Kvil i fred» av Peter Strassegger

Passer for: ungdom

Peter Strassegger lar oss møte Per, på god vei nedover skråplanet. Moren er nettopp død, verken han eller faren klarer å snakke om sorgen.

Når Per i tillegg blir mobbet på skolen, er veien kort til utagerende livsførsel med rus, nasking og etter hvert vold. Jeg applauderer forfatterens prosjekt om å pirke borti den tabubelagte smerten til en tenåringsgutt.

Forfatteren skriver inn et par voksne som bryr seg, og viser at vi alltid har muligheten til å ta egne valg, uansett hvor mye urett vi har lidd.

Dette er en mørk roman med tydelige motpoler som også gir tro på at det finnes en vei ut, selv om man har rotet det skikkelig til for seg.

Les NRKs anmeldelse her.

Om boka: Foto: Samlaget Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Kvil i fred» Forfatter: Peter Strassegger Sjanger: Roman Sider: 127 Forlag: Samlaget Aldersgruppe: Ungdom

Når kunsten blir farlig

Foto: Aschehoug/Tonje Lona Eriksen/Birgit Solhaug

«Bilde av en brennende Tesla» av Fanny Vaager (forfatter) og Annika Linn Verdal Homme (illustratør)

Passer for: ungdom

Klimakritikk og kynisme i oljebransjen er tematikken i denne sitrende tegneserieromanen.

Tre unge rappere er på vei opp på sosiale medier.

Så får jentene et tilbud om å lage en låt for gigantselskapet NorÖil, for å gjøre selskapet mer spiselig for den yngre generasjonen. Skal de la seg kjøpe av en skitten bransje, eller skal de ta imot pengene og motarbeide virksomheten på sosiale medier?

Boken er full av sosiale og politiske referanser, det kraftfulle visuelle uttrykket springer rett ut av mobilskjermene.

En heftig bok, som først ble laget som lydteater med mange små episoder som kan høres på Instagram.

Les NRKs anmeldelse her.

Om boka: Foto: Aschehoug Ekspander/minimer faktaboks Tittel: «Bilde av en brennende Tesla» Forfatter: Fanny Vaager Illustratør: Annika Linn Verdal Homme Sjanger: Tegneserieroman Sider: 294 Forlag: Aschehoug Aldersgruppe: Ungdom