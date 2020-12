Kokebøkene som hjelper deg å smake julen inn

For mange er maten noe av det viktigste med jula. Enten det er pepperkaker, hjemmelagde julegaver eller julemiddagen som står høyest i kurs. Her er tips til kokebøker som vil gjøre høytiden ekstra smaksrik og festlig.

Jul, helt klassisk

RIK PÅ TRADISJON: Arne Brimi og Arne Hjeltnes gir oss juletradisjon i form av oppskrifter, tekster og design. I tillegg til flotte bilder av mat og drikke, får vi flere bilder av forfatterne med godt humør. Hjemmelaget karamellpudding. Klassikerne sjakkruter, berlinerkranser, peppernøtter og havremakroner må med. Ribbesvor så sprø du kan høre den knase gjennom bildet.

Tittel: «Julehøgtid – Den beste maten og dei gode tradisjonane»

Forfattere: Arne Brimi og Arne Hjeltnes

Arne Brimi og Arne Hjeltnes Utgitt: Kagge, 2020

Kagge, 2020 Type bok: Tradisjonell, personlig

«Julehøgtid» vil gi deg julestemning bare av å se på den. Arne og Arne har kokt sammen en herlig julekokebok med stødige oppskrifter, kombinert med vittige, informative og personlige tekster. Det hele er pakket inn i et utmerket, varmt design.

De tidligere «Gutta på tur»-programlederne gir oss en kokebok som er så tradisjonell som man kan få det uten å stå i fare for å virke unødvendig. Med stor tyngde gir de oss en kokebok som er perfekt til enhver som elsker julemat. Denne kan også by på flott veiledning til dem som kanskje i år må stelle i stand julemiddagen alene for første gang.

Passer for: Deg som ikke liker å rokke med tradisjoner noe særlig, men som likevel vil ha et friskt blikk på det klassiske, og som foretrekker kokebøker som er mer enn bare oppskrifter.

Vanskelighetsgrad: Lett. Dette er norsk tradisjonsmat på sitt beste. Enkle oppskrifter og enkle råvarer. Det eneste man trenger er litt tid og planlegging.

Dette bør du tenke på: For noen kan dette kanskje bli i det enkleste laget. Hvis det er spenstige vrier på ribbe og kransekake du vil ha, så bør du lete andre steder.

Ekstravagante julekaker

FRA BLOGG TIL BOK: Kristine Ilstad står bak den populære bakebloggen «Det søte liv» og har samlet juleoppskrifter i en ny bok. Amerikanske «Cake Pops» med sjokolade og mint. Klassiske kokosboller. Tradisjonelle og vakre kransekakestenger. Denne kaken er inspirert av den populære sjokoladen Troika.

Tittel: «Det søte liv ... – Julens deiligste kaker»

Forfatter: Kristine Ilstad

Kristine Ilstad Utgitt: Cappelen Damm, 2020

Cappelen Damm, 2020 Type bok: Oppslagsverk, dessert, kaker

Kristine Ilstad står bak den populære bloggen «Det søte liv», og er en av Norges største matbloggere. I «Julens deiligste kaker» har hun samlet hele 200 oppskrifter fra bloggen. I den kraftige kokeboken vil du finne alt mulig av kaker, desserter og søtsaker du skulle trenge til juletiden, og mer til.

Her får du en kokebok med alt fra tradisjonelle til moderne julekaker; fra klassisk norsk til internasjonale julefavoritter. Det er tett med oppskrifter fra perm til perm, og Ilstads lidenskap og oppfinnsomhet kommer tydelig frem. «Julens deiligste kaker» er så stappfull av inspirerte oppskrifter at det nesten blir vanskelig å bestemme seg for hvilken man skal prøve først.

Passer for: Deg som synes julen først og fremst handler om det søte, som ikke lar deg stoppe ved bare syv slag, og som elsker moderne julekaker så vel som de tradisjonelle.

Vanskelighetsgrad: Lett/medium. For det meste enkle kaker som alle kan få til, men boken har noen mer vriene oppskrifter som krever litt mer erfaring og spesielle redskaper.

Dette bør du tenke på: Veldig mange av oppskriftene bruker gelatin. Hvis det ikke er et produkt du bruker, vil kanskje mange av oppskriftene falle bort, med mindre du selv finner brukbare erstatninger. Dette kan kreve litt eksperimentering.

Gi pepperkakene en makeover

FANTASIFULL KOKEBOK: Det er bare fantasien som setter grenser når du skal pynte pepperkaker. Marengssnømenn med sjokoladehatter er en av de søteste søtsakene i hele boken. «Pepperkaker» viser nye og kreative måter å bruke sjokoladelinser på. En vri på den klassiske pepperkaken er å ha sjokolade- og hasselnøttfyll.

Tittel: «Pepperkaker»

Forfatter: Marit Hovland

Marit Hovland Utgitt: Cappelen Damm, 2020

Cappelen Damm, 2020 Type bok: Bakst, dekorasjon

Har du lyst til å gjøre litt ekstra stas på bakingen i år, men blir overveldet av alle julebakstalternativene der ute? Med «Pepperkaker» får du inspirasjonen og hjelpen du trenger til å transformere de «enkle» pepperkakene, til sjarmerende, vakre eller elegante småkaker.

Kokeboken byr på klassiske pepperkaker samt noen spennende varianter du kanskje ikke har sett før. Det er likevel de kreative dekoreringsmetodene som er mest imponerende, og ikke minst, svært Instagram-vennlige.

Passer for: Deg som ikke skjønner helt greia med å streve seg gjennom alle de syv slagene når det er pepperkakene som smaker best, og for deg som synes at dekoreringen er den morsomste delen uansett.

Vanskelighetsgrad: Lett. Det smale repertoaret gjør kokeboken enkel å navigere, med presise, velformulerte beskrivelser og oppskrifter. Det kan kreve litt tålmodighet og finesse å få til noen av de mer delikate dekorasjonene.

Dette bør du tenke på: Sjekk at du har alle redskapene du trenger til oppskriftene – for eksempel kan det være lurt å ha en ren pinsett, pilledeler eller skarp kniv, ny tannbørste, tannpirkere og sugerør før du begynner bakingen.

Fristende og moderne

EN LITT ANNERLEDES JUL: Ida Gran-Jansens julekokebok er til tider deilig utradisjonell. Gran-Jansen er blant annet kjent for TV-programmet «Idas fristelser» og for å ha vunnet «Hele Norge baker». Foto: Nord

Tittel: «Julemat – Helt enkelt»

Forfatter: Ida Gran-Jansen

Ida Gran-Jansen Utgitt: Nord, 2019

Nord, 2019 Type bok: Moderne juleoppskrifter

I «julemat» gir Ida Gran-Jansen oss et stilfullt utvalg med fristende oppskrifter. Her får du et mangfold av saftig og velsmakende retter fra førjul og helt til nyttår. Noen oppskrifter er helt tradisjonelle, men for det meste består kokeboken av moderne varianter av klassiske oppskrifter, eller rett og slett helt nye juleretter. Spesielt når det kommer til de søtere oppskriftene, er Gran-Jansens kokebok veldig innbydende.

Det beste med denne kokeboken er at den tør å være utradisjonell, og at den gjør det på en smakfull måte. Det er ikke spinnville varianter av ribbe, men heller spennende og morsomme alternativer som man kan nyte i tillegg til ribba, selvfølgelig.

Passer for: Deg som er litt lei av det samme gamle, og som vil ha litt mer av det nye og moderne i tillegg til den tradisjonelle julematen.

Vanskelighetsgrad: Lett/middels. Oppskriftene har et effektivt design og steg som er enkle å følge, men med stor variasjon når det kommer til vanskelighetsgrad. Noen av oppskriftene er svært enkle, andre litt mer kompliserte, men for det meste er dette en bok alle kan følge.

Dette bør du tenke på: Mange av de deiligste dessertoppskriftene inneholder hjemmelaget karamell. Hvis dette er noe du synes er vanskelig eller skummelt å lage, er dette tiden for å overvinne frykten.

Jul à la Hellstrøm

RESTAURANTKVALITET: Eyvind Hellstrøm og Kristin Jacobsen har laget en kokebok som hjelper deg å lage julemat som kunne vært verdig en restaurant. Pinnekjøtt med rotgrønnsaker må til i jula, enten på julaften eller en annen dag. Litt spiselig gull gjør at multemoussekaken ser fantastisk eksklusiv ut. Fløtekarameller er en favoritt hos store og små, og passer perfekt som hjemmelaget gave.

Tittel: «Duft av jul – En kjøkkenhåndbok for juletiden»

«Duft av jul – En kjøkkenhåndbok for juletiden» Forfattere: Eyvind Hellstrøm og Kristin Jacobsen

Eyvind Hellstrøm og Kristin Jacobsen Utgitt: Gursli Berg, 2014

Gursli Berg, 2014 Type bok: Klassisk jul, «restaurantmat»

Er du ute etter å gjøre ekstra stas på årets julemåltid, så er dette en god guide. Det er tydelig at den er laget av en mesterkokk med et langt liv på profesjonelle kjøkken. «Duft av jul» er boken for deg som vil imponere gjester (eller bare familien) med mat som ser ut som om du kunne fått den på byens beste restaurant.

Kokeboken har enkelt og elegant design, men er spennende komplisert når det kommer til rettene. Er det derimot noe enklere du er ute etter, kan Hellstrøms nyeste bok «Hellstrøms hemmeligheter» være et alternativ. Den har han laget sammen med kjæresten Anita Rennan, og er ikke en julekokebok, men har likevel oppskrifter på blant annet ribbe og lutefisk.

Passer for: Deg som vil ha en ekstra utfordring i år, og som helst vil ha det tradisjonelt og eksklusivt på samme tid.

Vanskelighetsgrad: Medium/viderekomne. På grunn av en del råvarer som vil være uvante for den gjengse nordmann, er dette en bok jeg mener vil passe best for de med litt erfaring på kjøkkenet.

Dette bør du tenke på: Her er det veldig mange oppskrifter basert på kjøtt og fisk. Ikke boken for vegetarianere eller veganere, med andre ord.

Eksperimentell jul

KJENDISKOKKEN: Lise Finckenhagen, en av Norges mest kjente kokker, vil gi deg en jul litt utenom det vanlige. Tradisjonell surkål må med, men hva med å prøve «Fikenrødkål» også i år? «Hjemmelaget» sjokolade blir for eksempel pene presanger. I tillegg til en standardoppskrift på ribbe, får du gode forslag til alternative tilbedelser, bruksområder og tilbehør.

Tittel: «Lises jul – Mine beste oppskrifter»

Forfatter: Lise Finckenhagen

Lise Finckenhagen Utgitt: Font, 2016

Font, 2016 Type bok: Tradisjonelt møter moderne

Med oppskrifter som «Eksotisk pinnekjøtt», «Stekt torsk med «brokkolicouscous»» og «Italienskinspirert ribberull med fikenrødkål» er dette en kokebok som virkelig går for en litt mer eksperimentell tolkning av julemat. Finckenhagen henter inspirasjon fra andre lands bruk av krydder og råvarer for å gi julemåltidet en spenstig vri.

«Lises jul» klarer på godt vis å balansere linen mellom tradisjon og eksperimentering, noe som gjør det til en spennende og stødig kokebok for dem som ikke er for harde på tradisjonene. Den inkluderer også tradisjonelle oppskrifter på for eksempel brune pinner og karamellpudding for julepuristene der ute.

Passer for: Deg som helst vil spise de tradisjonelle rettene som pinnekjøtt og ribbe, men som ikke har noe imot å prøve alternative tilbehør og smakssammensetninger.

Vanskelighetsgrad: Lett/medium. Dette er en lettfattelig kokebok som er enkel å følge, og som vil passe for både nybegynnere og mer erfarne.

Dette bør du tenke på: Til tross for at den er enkel å følge, har boken en del oppskrifter med eksklusive og dyre råvarer som krever litt ekstra ekspertise og penger.

