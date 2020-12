Selv om adventstiden for mange av oss er mindre travel dette året, kan en ta seg i å lengte etter de opplevelsene som for mange er blitt et førjulsritual. Opera, dans og teater kan være viktige pustepauser – og gi påfyll i førjulstiden.

Flere store scenekunsthus strømmer forestillinger digitalt i førjulstida, noen gratis, andre mot betaling.

Her er en oversikt over ulike steder å strømme scenekunst på adventskvelder der alle lyder er pakket inn i vatt. Noen ligger ute i hele desember, andre må du være litt raskere for å få med deg.

Ibsenpris-vinnende juleteater med en twist

IBSENVINNER: Taylor Mac vant årets Internasjonale Ibsenpris på 2,5 millioner kroner. Både prisutdelingen og en av hans forestillinger måtte vises digitalt. Begge deler kan nå sees på Nationaltheatrets hjemmesider. Foto: Little Fang

Scene: Nationaltheatret

Nationaltheatret Sjanger: Teater

Teater Pris: 100 kr

Utdelingen av Den internasjonale Ibsenprisen er i seg selv en begivenhet hvert år. Og i år oppstår nye muligheter når forestillingen «Holiday Sauce ... pandemic!» av vinneren Taylor Mac ble strømmet fra New York via Nationaltheatrets sider. Det er en begivenhet i et kultur-Oslo som er like stengt som herbergene i Betlehem på Jesu tid. Og det er ikke en hvilken som helst forestilling: Taylor Mac, teaterkunstner, skuespiller, dragartist, dramatiker og singer-songwriter, har laget et eksplosivt show – en dysfunksjonell julefeiring med sangene du elsker i høytiden du kanskje har et komplisert forhold til. Julesanger, gløgg og familiekos får ny betydning – kanskje tas jula til nye høyder?

Forestillingen er filmet og er tilgjengelig på Nationaltheatrets hjemmesider fra nå og til 2. januar.

For deg som: liker eksperimentelt teater, og kanskje ikke bare gleder deg til jul.

Parisoperaen kommer til deg

VAKKER BALLETT: Parisoperaen byr i sin ferske strømmetjeneste på flere forskjellige forestillinger som kan strømmes. Det er både gamle og nye forestillinger. Noen må betales for, mens andre er gratis tilgjengelig. Foto: Opera National De Paris

Scene: Opéra national de Paris

Opéra national de Paris Sjanger: Opera og ballett

Opera og ballett Pris: Det meste ligger på rundt 100 kr. Noe gratis.

Den rykende ferske strømmetjenesten til Parisoperaen, l’Opéra chez soi, byr på strømmede forestillinger og filmet materiale. Noe gratis og noe mot betaling.

I uke 51 ligger for eksempel Rudolf Nurejevs ballett «La Bayadère» (tempeldanseren) tilgjengelig. Den klassiske russiske balletten sies å være vakker som «Svanesjøen» og eventyrlig som «Nøtteknekkeren». Kjærlighetshistorien inneholder opium, hallusinasjoner, guder og store, store følelser.

For deg som: skulle vært i Paris og elsker vakker ballett.

Operaen rett hjem

OPERA I STUA: «Barberen i Sevilla» er en av flere forestillinger fra Den Norske Opera og Ballett du kan strømme gratis nå i desember. Foto: Eirik Berg/Den Norske Opera

Scene: Den Norske Opera og Ballett

Den Norske Opera og Ballett Sjanger: Opera, konsert, ballett

Opera, konsert, ballett Pris: Gratis

Den Norske Opera og Ballett strømmer forestillinger fra Bjørvika i hele desember. I helgen hadde de premiere på Gioachino Antonio Rossinis opera «Barberen i Sevilla»og 18. desember har julepotpurrien «Julefryd i Operaen» (forestilling med miks av sang og dans) premiere, i tillegg til annet program. Forestillingene blir liggende tilgjengelig og gratis ut desember.

VISES PÅ NRK: For mange er det en viktig førjulstradisjon å se «Nøtteknekkeren» med Nasjonalballetten i operaen i Oslo. Nå kan publikum i hele landet ta del i tradisjonen ved å se forestillingen på NRK.

Ballettklassikeren «Nøtteknekkeren» med Nasjonalballetten filmes og blir tilgjengelig i NRK TV fra 20. desember. (Den sendes også på NRK 2 20. og 24. desember og på NRK1 27. desember.)

For deg som: fikk førjulsritualet ødelagt da Operaen måtte stenge, og bare må ha opera og dans til julegløggen.

Komikveld i sofaen

HELDIGITALT TEATER: Det Nye Teateret har spesialisert seg på digitale forestillinger i pandemiåret 2020. 20. desember har de premiere på en ny satirisk jule-musikal som du kan se hjemmefra. Illustrasjon: Berre Kommunikasjonsbyrå

Scene: Det Nye Teateret

Det Nye Teateret Sjanger: Musikal

Musikal Pris: Fra 450 kr

Det Nye Teateret i Trondheim åpnet da verden stengte. Siden har de gjort stor suksess med sine elleville musikalske forestillinger, som de kun viser digitalt. 17. mai-forestillingen «Nede med flagget til topps» ble sett av 20.000 publikummere – på en kveld. Siden har de spilt en digital spelvariant med «På veg teStiklestad», og nå står juleevangeliet for tur. Gjengen bak teateret har hatt suksess med juleforestillinger på Trøndelag Teater før, men «Juleevangeliet – da #metoo kom til Bibelen» er en nyskrevet satirisk musikalkomedie – digitalt til glede for hele folket. Frank Kjosås er Maria, Lisa Tønne spiller Josef. Strømmes live 20. desember. (NB! Kun én forestilling).

For deg som: trenger litt humør i julestria og vil lade opp til jul med juleevangeliet i musikal-satireversjon.

Balletter fra stjernekoreograf

EGEN STRØMMETJENESTE: Kungliga Operan i Stockholm åpnet tidligere i år egen strømmetjeneste. Nå kan blant annet to av ballettene til Alexander Ekman, «CACTI» og «SHIFT» (bildet), sees der. Foto: Kungliga Operan/Arthur Ljunggren

Scene: Kungliga Operan

Kungliga Operan Sjanger: Opera og ballett

Opera og ballett Pris: Gratis

Söta bror har vel aldri vært lenger unna enn i 2020. Men Kungliga Operan i Stockholm har gjennom hele pandemien lagt ut forestillinger for strømming. Her kan du nå se to balletter av den anerkjente koreografen Alexander Ekman. Ett av dem er verket «CACTI», som knapt fikk ha premiere i Oslo i november før byen igjen stengte ned. Sammen med «CACTI» vises et nytt verk skapt under pandemien. «SHIFT» ble skapt for Kungliga Ballettens dansere i løpet av to uker i 2020 der verden stod stille.

I tillegg vises Rufus Wainwrights opera «Prima Donna» fra 2009, en hyllest til operaen, prima donnaen – og til dyrkelsen av henne.

For deg som: lengter etter Stockholm, et glass i Guldfoajén og dansekunst på høyt nivå.

Alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK finner du her.

Anbefalt videre lesing: