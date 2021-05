Alt fra dramakomedie om hvordan det er å være muslimsk millenial i dagens USA, til kunst med islamsk symbolikk – i denne saken får du en variert samling anbefalinger til bøker, TV-serie, musikk, kunst og humor du kan nyte i anledning Id.

En serie alle bør se

POSITIVT PORTRETT: Oppleves nært og ekte. Foto: C More

Hvem : Ramy Youssef

: Ramy Youssef Hva : TV-serien «Ramy», S02

: TV-serien «Ramy», S02 Anbefalt av: Miriam Folland, film- og seriekritiker

Hvordan er det å være en muslimsk millenial i dagens USA? Ganske komplisert, skal vi tro dramakomedien «Ramy». Serien balanserer på linen mellom humor og alvor på mesterlig vis. Den bruker det ene til å forsterke det andre, og resultatet blir noe som får en til å reflektere. Det komplekse forholdet Ramy har til religionen sin, blir godt skildret i serien. På en side har han sex utenfor ekteskap, men på den annen side dømmer han faren for å drikke alkohol, og moren for å ikke kjøpe halalkjøtt.

«Ramy» gir et etterlengtet perspektiv på en kultur og en religion som sjeldent får nok oppmerksomhet og nyanse i vestlige serier.

Musikalsk lek med ord

Hvem: Ezzari

Ezzari Sjanger: Musikk

Musikk Anbefalt av: Faduma Mohamud, musikkritiker

Siden debuten i 2017 har Adam Ezzari, den norsk-marokkanske rapartisten fra Hauketo, holdt det gående. Enten det er snakk om det personlige planet, musikken eller skuespillerkarrieren han fikk via serien Skam en periode. Ezzari har en variert katalog, hvor det tematiske spenner vidt. I musikken er han flink til å leke seg med ord, der det alltid er spennende å se hvilken retning han drar universet i låtene i. I det tekstlige beveger han seg ulike steder der han kan enten ser innover, eller ut på miljøet rundt seg.

Selv om det har vært litt stille fra ham i det siste, er han likevel verdt å sjekke ut. Det er gøy å se og høre hva han finner på.

Spennende og lærerik roman

BEINHARD REALISME: Historie om tre familier under Ayatollah Khomeinis makt-epoke. Foto: Gyldendal forlag

Hvem : Kader Abdolah

: Kader Abdolah Hva : Romanen «Huset ved moskeen»

: Romanen «Huset ved moskeen» Anbefalt av: Anne Cathrine Straume, litteraturkritiker

Vi er i Iran i tiden fra 1960 til 1990, der en stor politisk og religiøs bevegelse er i ferd med å velte om på hele samfunnet. Dette er Ayatollah Khomeinis makt-epoke. Tre familier bor i det store huset ved moskeen. De blir alle preget av omveltningene, som er både voldelige og splittende. Noen bukker under på grunn av sin last for sex og opium. Andre blir hevnere fordi de selv har levd i skyggen gjennom et langt liv. I den store fortellingen veves små og tilsynelatende uskyldige historier inn. Men alt går for seg i en sammenheng.

Boken kan minne om storverk som «Hundre års ensomhet» av Gabriel García Màrques eller «Åndenes hus» av Isabel Allende. Abdolah skriver ikke magisk realisme, men beinhard realisme. Likevel har teksten islett av poesi, av eventyr og av drømmer om en bedre verden.

Denne rause romanen er spennende som en thriller og lærerik som en historiebok.

Komikk og alvor

AVVÆPNENDE: Under moroa ligger et større alvor. Foto: Åsmund Holien Mo/Helene Brox / CappelenDamm

Hvem : Gulraiz Sharif

: Gulraiz Sharif Hva : Ungdomsromanen «Hør her’a»

: Ungdomsromanen «Hør her’a» Anbefalt av: Anne Cathrine Straume. litteraturkritiker

Mahmoud er 15 år. Det er sommer, det er varmt, og han har tenkt å henge utenfor blokka på Oslos østkant og chille. Planen blir forpurret da onkelen kommer på besøk fra Pakistan, og det blir Mahmouds oppgave å vise ham rundt i byen. Onkelen har aldri vært utenfor Pakistan før. Hva slags inntrykk får han av Norge?

Med sin første bok klarer Gulraiz Shairif å gi et komisk og avvæpnende bilde av en ung gutt som vokser opp i en streng norsk-pakistansk familie, som kanskje ikke er så streng likevel når alt kommer til alt. Fordommer slenges ut i alle retninger, språket er utpreget muntlig og direkte, og under all moroa ligger det et større alvor som handler om retten til å være den man er.

«Hør her’a!» er gøyal, smart og utfordrende.

Kokeboken som har «alt»

PRISVINNER: I 2019 vant «Feast» en James Beard-pris, den gjeveste prisen man kan vinne innen mat og matskriving. Foto: Vincent Tullo / The New York Times/NTB ÅTTE BØKER: Anissa Helou er født og oppvokst i Beirut, bor i London og har skrevet mange kokebøker. «Feast: Food of the Islamic World» er hennes åttende og nyeste kokebok. RÅVARER I SEKSJONER: Kokeboken er delt inn i seksjoner for blant annet brød, kjøtt, sjømat, kryddere og ferske råvarer.

Hvem : Anissa Helou

: Anissa Helou Hva : Kokeboken «Feast: Food of the Islamic World»

: Kokeboken «Feast: Food of the Islamic World» Anbefalt av: Miriam Folland, matkritiker

En fantastisk måte å få innblikk i andres kultur og identitet er gjennom mat. I den sammenheng kan jeg anbefale kokeboken «Feast: Food of the Islamic World» av Anissa Helou på det hjerteligste. Kokeboken har blitt hyllet for at den viser det enorme mangfoldet som finnes i islamsk mat og kultur. Den tar for seg historie og tradisjon, i tillegg til å være en skikkelig imponerende kokebok med over 300 oppskrifter. Enhver matentusiast, kulturinteressert eller historienerd bør ha denne i hylla si.

Enten du er ute etter å lære litt om matkulturen i landene i Midtøsten og Nord-Afrika, eller bare ønsker å lage noe skikkelig digg til Id, så er dette kokeboken du må skaffe deg.

Uforutsigbar standup-perle

FRISKT PUST: Ahmed Mamow fra Latter Live. Du trenger javascript for å se video. FRISKT PUST: Ahmed Mamow fra Latter Live.

Hvem : Ahmed Mamow

: Ahmed Mamow Hva : Komiker

: Komiker Anbefalt av: Espen Borge, humorkritiker

Ahmed Mamow er en ung og fremadstormende komiker som representerer de friske pustene i norsk humor. Mamows karakteristiske og keitete fortellerstil gjør han til en perle innen uforutsigbar og utradisjonell standup.

Podkasten hans, Milde Meninger, som ser ut til å være mellom sesonger akkurat nå, er verdt å høre på. Dessuten er han aktuell med serien Helsebrusja i NRK TV, som også byr på mer av den eksperimentelle humoren hans.

Humor-Norge trenger folk som Ahmed Mamow, så legg din elsk på ham først som sist.

Identitetsvev

MATERIALMIKS: Vevkunst av Igshaan Adams. Blanke og fargerike perler fra et av teppene hans på nært hold BØNNETEPPE: Igshaan Adams' utstillingen «I Am No More» ble vist på Akershus kunstsenter (nå NItja) i desember 2018. Her kretset han omkring bønneteppet som et spirituelt uttrykk. BØNN OG TRO: Igshaan Adams har stilt spørsmål ved om bønn er uløselig knyttet til tro, eller om det også kan være et ritual for å komme nærmere seg selv. TEPPER PÅ REKKE: På avstand kan mange av teppene se ganske like ut. MANGFOLD: Adams' bruker mange forskjellige farger og materialer når han vever teppene sine.

Hvem: Igshaan Adams

Hva: Vevkunstner

Anbefalt av: Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker

Identitet og tilhørighet, tro og tvil er temaer i kunstnerskapet til den unge, svarte, homoseksuelle muslimske kunstneren Igshaan Adams, som er oppdratt av kristne besteforeldre i et strengt rasesegregert Cape Town.

Arbeidene hans befinner seg i grenseland mellom skulptur, tekstil og installasjon. Han syr og vever sammen nylon, silke og glassperler, ull, hyssing, hamp, metall og lær til å skape tepper eller hengende skulpturer. Hans sanselige arbeider, som bærer i seg en enorm referanserikdom, har vekket oppmerksomhet i den internasjonale kunstverden. I fjor ble han av det innflytelsesrike nettstedet Artsy utpekt som en av de kunstnere man må kjenne til akkurat nå.

«Å lage kunst er som å føre samtaler med min egen sjel», skriver Adams selv.

