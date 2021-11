For mange er familieforestillinger ved teatrene en viktig førjulstradisjon. I fjor var det få som fikk gleden av å gå i teateret før jul.

Slik så det lenge ut til å bli i år også – men heldigvis tok kulturstreiken slutt i tide til at de aller fleste juleforestillingene i de store byene får premiere før jul – om enn noe forsinket.

Her er en oversikt over noen av forestillingene som kan gi førjulsstemning og teatermagi i de mørke desemberkveldene. Noen av forestillingene spiller også inn i 2022.

Symbolet på jul

JULESTJERNE: Amalie Krogh Sundbø som Sonja og Håvard Bakke som Kongen i oppsetningen på Folketeateret. Foto: Fredrik Arff / Scenekvelder

Hva: «Reisen til Julestjernen»

«Reisen til Julestjernen» Hvor : Folketeateret i Oslo

: Folketeateret i Oslo Når: 9. november - 28. desember 2021

Den som vil ha snøkledde fjell, nusselige nisseunger og en opplevelse av å bli tatt flere århundrer tilbake i tid, finner det i Folketeateret denne vinteren. «Reisen til Julestjernen» har fått tilbake sitt kristne julebudskap, og Folketeateret serverer en trygg og litt småkjedelig teaterpakke.

Forestillingen har likevel varme og litt sjarm, den holder det den lover og utfordrer ikke det postkortaktige bildet av jul som mange så gjerne vil ha hvert år i desember.

Les anmeldelsen (publisert 10. november 2021)

Intim teatermagi

TEATERMAGI: Scenografi, lys og lyd skaper magisk og intim eventyrstemning i Teater Vestlands «Jenta med fyrstikkene». Carina Furseth her i hovedrollen. Foto: Espen Nyttingnes, Rakkar

Hva : «Jenta med fyrstikkene»

: «Jenta med fyrstikkene» Hvor : Teater Vestland

: Teater Vestland Når: På turné i Vestland fylke fra 15. november - 11. desember 2021

Dette er en vakker og intim teaterstund som tar barna med inn i H. C. Andersens eventyr «Piken med svovelstikkene», og inn til kjernen av hva det vil si å være menneske. Derfor er dette blitt politisk teater med høy julestemningsfaktor.

I en liten time er vi i en helt egen eventyrverden. Der kan alt skje, og verden kan forandres. Om man bare vil det nok.

Les anmeldelsen (publisert 6. november 2021)

Nyskrevet juleforestilling

KJÆRLIGHETSERKLÆRING: I teateret er alt mulig. Det viser «En julenattsdrøm». Foto: Øyvind Eide / Nationaltheatret

Hva: «En julenattsdrøm»

«En julenattsdrøm» Hvor : Nationaltheatret i Oslo

: Nationaltheatret i Oslo Når: 13. november - 31. desember 2021

En forestilling om det magiske teateret – i kombinasjon med store og uventede doser do-humor. Noe for enhver smak, slett ikke noe for alles smak – men likevel er dette en fin fortelling om hvilke underverker teateret og fantasien kan gjøre. Terningkast 2 i Aftenposten til tross – skuespillerne leverer strålende i små og store roller.

Har du aversjon mot bæsj, tiss og promp, bør du imidlertid tenke deg om. Har du ikke det, er det bare å lene seg tilbake i hovedstadens herskapelige teaterseter.

Les anmeldelsen (publisert 14. november 2021)

Finnes julenissen?

TROEN: «Virginias julebrev» på Nordland Teater i Mo i Rana handler om troen på om julenissen fins eller ei. Foto: Nordland Teater

Hva: «Virginias julebrev»

«Virginias julebrev» H vor : Nordland Teater, Mo i Rana

: Nordland Teater, Mo i Rana Når: 27. november - 1. desember 2021

Årets juleforestilling handler om hva det vil si å tro på julenissen. Nordland Teater Ung medvirker i fortellingen om åtte år gamle Virginia, som bodde i New York for om lag 100 år siden. En dag skrev hun et brev til redaktøren i The New York Sun for å få vite om julenissen virkelig finnes. Svaret kom på trykk i avisen neste dag. Hva det var, får man vite ved Nordland Teater.

Varmer også som teater

MAGIFORFLYTNING: «Snøfall» på Oslo Nye Teater er basert på den populære TV-serien på NRK. Foto: Lars Opstad / Oslo Nye Teater

Hva: «Snøfall»

«Snøfall» Hvor : Oslo Nye Teater

: Oslo Nye Teater Når: 20. november - 18. desember 2021.

Teaterversjonen av tidenes mest sette julekalenderserie er tilbake ved Oslo Nye Teater fra 20. november. Julenissen Julius gleder seg fortsatt til jul, og Selma lengter etter en familie. Teaterversjonen er en fortettet, men gjenkjennelig versjon av kalenderserien.

Teaterets fine virkemidler får papirfugler til å fly, og Oslo Nyes store teaterheis brukes for alt den er verdt. Det skaper fine og spennende teaterrom.

Les anmeldelsen (publisert 2. november 2018)

Snøfall også i nord

UTSATT: Det blir «Snøfall» i Tromsø i år, men kraftig utsatt grunnet streiken. Derfor har teateret foreløpig kun en plakat å vise frem. Foto: Hålogaland teater

Hva : «Snøfall»

: «Snøfall» Hvor : Hålogaland Teater, Tromsø

: Hålogaland Teater, Tromsø Når: 11. desember - 29. desember 2021

På tampen av jubileumsåret slår Hålogaland Teater til med sin versjon av «Snøfall». Teaterets verksteder var hardt rammet av streiken, og forestillingen er blitt kraftig utsatt, men 11. desember blir det premiere.

Søskenkjærlighet og håp

GEITEFLUKT: Kjersti Elvik spiller geit i DNS i Bergen sin familiesatsing i desember. Foto: Sebastian Dalseide / DNS

Hva: «Barna fra Frostmofjellet»

«Barna fra Frostmofjellet» Hvor : Den Nationale Scene, Bergen

: Den Nationale Scene, Bergen Når: 4. desember - 30. desember 2021

Denne svenske barnebokklassikeren foregår i et hardt vinterlandskap. Fem søsken og ei geit tvinges på flukt over fjellet ei vinternatt. Sammen må de klare seg gjennom stormer og farer på jakt etter et sted de kan være trygge. Samhold, håp og fantasi er viktige stikkord når denne forestillingen endelig får premiere ved Den Nationale Scene i desember.

Prøysen-klassiker

MORO: Det går ikke alltid som en hadde tenkt. Det blir det mye humør av i denne Prøysen-klassikeren. Foto: Erik Birkeland / Tingh

Hva: «Julekveld med teskjekjerringa»

«Julekveld med teskjekjerringa» Hvor : Teatret Vårt, Molde

: Teatret Vårt, Molde Når: 19. november - 21. desember 2021

Tett opp mot jul og midt i julestria skjer det som selvfølgelig må skje med Teskjekjerringa: Hun blir lita som ei teskje. Mannen hennes har glemt både julenek og juletre, og det begynner å haste. Heldigvis kan ting gå bra selv om det ikke alltid blir som vi hadde tenkt. Er man god med andre, så får man ofte hjelp fra uventet hold når man trenger det som mest.

Mørk og sterk

DRAMATISK: Astrid Lindgrens «Brødrene Løvehjerte» er en dramatisk historie om to brødre med svært tette bånd. Foto: Rogaland Teater

Hva: «Brødrene Løvehjerte»

«Brødrene Løvehjerte» Hvor : Rogaland Teater, Stavanger

: Rogaland Teater, Stavanger Når: 11. november - 31. desember 2021

Barne- og ungdomsteatret ved Rogaland Teater har lang tradisjon for store familieforestillinger. Fjorårets «Brødrene Løvehjerte», Astrid Lindgrens mørke, men sterke fortelling om brødrene som ofrer livet for hverandre, fikk ikke lang spilletid og settes derfor opp igjen nå på Hovedscenen på teateret i Stavanger.

Barndomsnostalgi

NOK EN LINDGRENKLASSIKER: I Trondheim er det «Mio, min Mio» som settes opp før jul. Foto: Signe Fuglesteg Luksengard

Hva : «Mio, min Mio»

: «Mio, min Mio» Hvor : Trøndelag Teater, Trondheim

: Trøndelag Teater, Trondheim Når: 27. november 2021 - 15. februar 2022

Astrid Lindgrens eventyrlige fortelling om foreldreløse og ensomme Bo tas til scenen igjen og igjen. Ved Trøndelag Teater er det regissør Erlend Samnøen som tar publikum med til Landet i det fjerne og Landet utenfor. Forestillingen er preget av musikk, dans og barndomsnostalgi.

Denne forestillingen vises på NRK1 1. juledag.

Eventyrstund

KRISTIANSAND: Danu Sunth spiller en av rollene i «Sheherazade - og ordet som varte i 1001 natt». Foto: Victoria Nevland

Hva: «Sheherazade - og ordet som varte i 1001 natt»

«Sheherazade - og ordet som varte i 1001 natt» Hvor : Kilden teater, Kristiansand

: Kilden teater, Kristiansand Når: 1. desember - 18. desember 2021

Kilden måtte ta den tradisjonsrike sørlandsforestillingen «Like til Betlehem» av plakaten grunnet kulturstreiken. Men forestillingen om den kloke historiefortelleren Sheherazade fra «Tusen og én natt» spilles i hele desember. På forhånd har den vært på turné til ulike steder i Agder og ender eventyrlig opp i havna ved Kristiansands storstue i adventstiden.

Herlig teater over hele landet

UNGE DETEKTIVER: Oliver (Lars Halvor Andreassen) og Tiril (Amalie Ibsen Jensen) har barna med seg fra første stund. Foto: DAG JENSSEN/Riksteatret

Hva: «Detektivbyrå nr. 2. Operasjon Teater»

«Detektivbyrå nr. 2. Operasjon Teater» Hvor: Oslo i desember og turné i Vest- og Midt-Norge på nyåret.

Høstens kanskje beste barneforestilling spiller i Riksteatrets lokaler i Nydalen i hele desember. Så blir det ut igjen til resten av landet i januar og februar. «Operasjon Teater» anbefales for barn i skolealder.

Her er teatermagi, sverdkamp, spøkelser og mysterier, herlige roller og overdådige kostymer.

Les anmeldelsen (publisert 15. september 2021)

Om du må bli hjemme

TILBAKE: Etter et års pandemipause er Nasjonalballettens juleeventyr tilbake på Hovedscenen. Foto: Erik Berg / Den norske opera & ballett

Hva: «Nøtteknekkeren»

«Nøtteknekkeren» Hvor : Operaen i Oslo og i NRK TV.

: Operaen i Oslo og i NRK TV. Når: 16. desember - 22. desember 2021 på Hovedscenen.

Dronningen av juleforestillinger, «Nøtteknekkeren», danses igjen ved Operaens hovedscene i år. I år blir det færre forestillinger grunnet streiken, og alle er utsolgt. Men den filmede versjonen av Nasjonalballettens vakre juleeventyr er tilgjengelig i NRKs nettspiller allerede nå. Det er bare å benke seg med pepperkaker og sukkerstenger og håpe snøfnuggene snart virvler utenfor vinduet ditt – og at ingen rotter skjuler seg i mørke kroker.

Vi har dessverre ikke plass til å inkludere alt som spilles på norske teater i desember på denne listen. Sjekk gjerne ditt lokale teater for se hva som spilles!

Hei! Jeg er frilanser og anmelder teater, scenekunst og dans for NRK. Les også hva jeg synes om «Jenta med fyrstikkene» som turnerer Vestland fylke i november og desember, og «Detektivbyrå nr. 2 – Operasjon teater» som spilles over hele landet med Riksteatret frem til februar.

Du finner alle anmeldelser og anbefalinger fra NRK på nrk.no/anmeldelser.