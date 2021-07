Spill deg i form

Terskelen for å trene seg i form igjen er høy for mange etter et drøyt år innenfor fire stadig trangere vegger, en lat sommer og timevis som tilskuer til topptrente idrettsutøvere i Tokyo. Dataspill kan hjelpe deg over den terskelen.

Her er fem glimrende spill som kamuflerer trim som lek. Vi starter med de mest familievennlige:

Just Dance 2021

Plattform: Switch, Playstation, Xbox og Stadia

Switch, Playstation, Xbox og Stadia Passer for: Alle

Du trenger ikke et VR-headset for å kose deg med dansespill. «Just Dance»-serien lærer deg dansene fra populære musikkvideoer, og er engasjerende for både store og små.

Den aller beste versjonen her er trolig Switch-versjonen, som bruker bevegelsesstyringen i den lille Joy Con-kontrolleren til å måle hvor bra du gjør det.

Men dansene og musikken er såpass fengende at prestasjonene dine kan måles i hvor gøy du har det.

Geocaching

Plattform: iOS, Android,

iOS, Android, Passer for: Alle

Mosjon trenger ikke å være mer avansert enn å bare gå på tur. Og da må vi innom en vital veteran.

Geocaching kombinerer GPS-data med skjulte skatter i virkeligheten. Man følger kart i appen på mobiltelefonen som viser deg hvor skattene befinner seg, og legger opp ruter for turen du vil ta. Det finnes over 27.000 slike Geocaching-bokser bare i Norge, over 3 millioner rundt omkring i verden.

Det å lete etter og loggføre geocacher går fort fra å være noe som får deg ut av sofaen med et vennlig dytt i ryggen, til å bli en engasjerende hobby.

Ring Fit Adventure

Plattform: Nintendo Switch

Nintendo Switch Passer for: Alle over 7 år

«Ring Fit Adventure» er et faktisk, digert spill med plattformhopping, bosser, våpen, oppgaveløsing, belønninger og slåssing. Men styringen gjøres med hele kroppen din.

Du bruker den bøyelige, ratt-lignende kontrolleren og en sensor på benet til å styre figuren din i spillet, og bevegelsene er basert på trimøvelser. Her må du altså klemme, bøye, strekke, presse og repetere for å komme deg videre. Progresjonen din blir i tillegg loggført, og belønninger oppnås etter både prestasjoner i spillet og treningseffekt.

Trim har nok aldri vært mer engasjerende enn dette.

Beat Saber

Plattform : VR-spillet er tilgjengelig på flere systemer for virtuell virkelighet

: VR-spillet er tilgjengelig på flere systemer for virtuell virkelighet Passer for: Alle over 13 år

VR-teknologien begynner nå for alvor å levere engasjerende opplevelser. En av de mest engasjerende opplevelsene av dem alle, er det herlige rytmespillet «Beat Saber».

Her blir de bevegelsesstyrte kontrollerne til Star Wars-inspirerte lyssverd, som brukes til å knuse røde og blå bokser i takt med musikk.

Det blir en heftig dans hele kroppen er med på. Og jo bedre form du kommer i, jo bedre gjør du det i spillet.

Zombies, Run!

Plattform: iOS, Android, Apple Watch,

iOS, Android, Apple Watch, Passer for: Voksne

«Pokémon GO» er fortsatt et godt alternativ som kombinerer bevegelse med spill. Men hvis det å fange rare, barnevennlige monstre ikke appellerer til deg, har du her et voksent, skummelt alternativ.

«Zombies, Run!» er en slags interaktiv lydbok, hvor du må løpe for å samle ressurser til de vettskremte rollefigurene i det spennende hørespillet du har på øret. Hvis zombiene kommer etter deg, må du sette opp farten.

Du blir med andre ord en slags rollefigur i denne historien selv, noe som fort kan føre til at du lever deg såpass inn i handlingen at du glemmer du trener.

