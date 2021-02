Kong Mario feirer 40 år på spillhelt-tronen

Til sommeren er det 40 år siden en rørlegger med bart hoppet over tønner for å redde Pauline fra den illsinte Donkey Kong.

Han hadde ikke engang et navn den gangen han debuterte på skjermen. Men da han ble så populær at Nintendo følte de måtte navngi sin nye helt, falt valget på Jumpman.

Jumpman, faktisk. Slik navngir man et uhell.

Fra spillet «Donkey Kong» (1981). Fra spillet «Donkey Kong» (1981) der vi møter Mario for første gang, men da som figuren Jumpman. Nintendo

Men etter å ha summet seg, forstod Nintendo hva deres ferske, geniale spilldesigner Shigeru Miyamoto hadde skapt: Et ikon. En gallionsfigur for spillsatsingen deres.

Først etter fire år, i 1985 fikk Jumpman ta hovedrollen i sitt helt egne spill. Han ble italiensk-amerikaner og omdøpt til Mario. Det ble startskuddet på en lang og pågående triumfferd gjennom spillmediet.

Den røde hatten, de røde snekkerbuksene, den blå genseren, de hvite hanskene og den enorme barten gikk fra å være en designmessig tilfeldighet til å bli et livslangt antrekk.

Alle som har vært innom en av Nintendos mange spillkonsoller de siste 40 årene har sine personlige Super Mario-høydepunkt. Øyeblikk som fremdeles preger våre bankende spillhjerter, barndom og voksenliv.

Fem anbefalte Mario-spill

I denne anledning har jeg valgt fem av mine favoritter i det etterhvert store biblioteket av Mario-spill. Disse har vært ekstra viktige i hans 40 år lange reise. Ja, en bortimot umulig oppgave, men jeg gjør likevel et forsøk.

Noen rangerer «Super Mario Bros.» (1985) på Nintendos første hjemmekonsoll NES øverst på favorittlistene – det var tross alt her en livslang spillinteresse startet for mange.

Andre mener ingenting kan toppe «Super Mario World» (1990). Mens en annen gruppe føler Super Mario aldri har vært bedre enn i «Super Mario Galaxy» (2007) eller tenker det samme om Switch-favoritten «Super Mario Odyssey» (2017).

Jeg ønsker å begynne i 1988.

Anbefalt spill: «Super Mario Bros. 3»

Opprinnelig plattform: NES

NES Utgitt: 23. oktober, 1988 i Japan. 29. august, 1991 i Europa.

23. oktober, 1988 i Japan. 29. august, 1991 i Europa. Kan spilles i dag på: Nintendo Online på Nintendo Switch

Noen år etter debuten hadde Nintendo perfeksjonert 2D-plattform-sjangeren. «Super Mario Bros. 3» (1988) er en ikonisk spillutgivelse. Foto: Nintendo

Nintendo var de fremste pionerene innen plattformsjangeren på 80-tallet. De måtte finne ut hvordan man kunne få det å styre noen fargepunkter gjennom utfordrende miljøer til å være gøy.

Og etter å ha eksperimentert på frontlinjen av spillmediets utvikling i to «Super Mario Bros»-spill, traff de for alvor spikeren på hodet med «Super Mario Bros 3».

Det var her plattformsjangeren for alvor ble født. Det var her Nintendos rykte som mestere av bunnsolid interaktiv underholdning gjennomtenkt, morsom presisjon ble befestet.

Det var her Super Mario ble en superstjerne.

Fra 2D til 3D

Nå er du klar til å gå videre til slutten av 90-tallet. Året da to av mine udiskutable personlige høydepunkt i Mario-historien kom ut.

Det var det i 1997 jeg anmeldte mitt første dataspill. Og det var det året både «Super Mario 64» og «Mario Kart 64» ble lansert her i Europa.

Ikke bare er det to av de beste, morsomste og flotteste spillene jeg har spilt noen gang. De to spillene var også blant de best realiserte 3D-verdenene i spill til da i spillhistorien.

I tillegg var de det perfekte våpenet for Nintendo i kampen mot konsolldebutanten PlayStation, som satset på mer voksne, coole spillopplevelser som «Wipeout», «Gran Turismo» og «Tomb Raider».

Nintendo generelt – og Mario spesielt – skulle representere rendyrket spillglede for hele familien. Målet skulle være å få det å styre datafigurer gjennom fantasirike verdener til å være gøy og trivelig.

Neste stopp du bør gjøre er i 1996.

Anbefalt spill: «Super Mario 64»

Opprinnelig plattform: Nintendo 64

Nintendo 64 Utgitt: 23. juni, 1996 i Japan. 1. mars, 1997 i Europa

23. juni, 1996 i Japan. 1. mars, 1997 i Europa Kan spilles i dag på: Del av spillpakken «Super Mario 3D All-Stars» på Nintendo Switch

Klipp fra spillet «Super Mario 64» (1996). Klipp fra spillet «Super Mario 64» (1996). Nintendo

Hva i all verden kunne 3D-miljøer tilføre spillmediet, tenkte mange på midten av 90-tallet. Jo da, det fungerte fint i skytespill med førstepersons synsvinkel. Men i plattformspill? I mer eventyrfokuserte spill?

Så kom «Super Mario 64». All skepsis stilnet.

Det er vanskelig å forstå hvor grensesprengende «Super Mario 64» var når man ser tilbake i dag. Men her var altså beviset på at man kan ha en like høy grad av presisjon og en like morsom spillopplevelse i 3D som i 2D.

Og så er det fortsatt et sabla godt spill den dag i dag. Teksturer og sånt har blitt bedre, naturligvis, men «Super Mario 64» er i aller høyeste grad spillbart fremdeles.

Store forventninger

40 år etter debuten representerer Mario fremdeles lek, kreativitet, moro og konsekvent kvalitet. Han er like vital som han alltid har vært.

Utrolig nok har han beholdt denne posisjonen uten å forandre seg mye. Den Mario-figuren du møter i det ferske spillet «Super Mario 3D World» og «bonusepisoden» «Bowser’s Fury» er essensielt stort sett den samme Mario du møtte i «Super Mario Bros» i 1985.

«Bowser's Fury» (2021) er en bonusepisode som er lagt til nyutgivelsen av «Super Mario 3D World» som opprinnelig kom ut til Wii U-konsollen i 2013. Foto: Nintendo

Mens andre spillhelter har gått gjennom dramatiske modningsprosesser de siste 20 årene – på godt og vondt – har Nintendo kvernet ut det ene fantastiske Super Mario-spillet etter det andre.

Det ligger en forventning om familievennlig, morsom og bunnsolid kvalitet hvis man ser Mario på et spillcover. Og den forventningen innfris nesten alltid.

– Mario kommer aldri til å skyte horer, uttalte Nintendo-nestsjef George Harrison under spillmessen E3 i 2003, med referanse til den eventyrlige «Grand Theft Auto»-suksessen på den tiden.

Det var et løfte om å ikke endre Marios identitet. Det løftet har Nintendo holdt i hvert eneste Mario-spill siden den gang.

Det er vanskelig å overgå betydningen «Mario Kart 64» fra 1996 hadde – både for spillmediet, for Nintendo, og for meg personlig. Men det aller beste spillet i denne serien er det nyeste på Switch-konsollen.



Det er i praksis et «Mario Kart Greatest Hits», med baner og designgrep fra hele seriens historie. Da snakker vi om nydelig konkurranse og moro for hele familien.

Anbefalt spill: «Mario Kart 8 Deluxe»

Opprinnelig plattform: «Mario Kart 8» til Wii U. Nyutgitt som «Mario Kart 8 Deluxe» til Nintendo Switch.

«Mario Kart 8» til Wii U. Nyutgitt som «Mario Kart 8 Deluxe» til Nintendo Switch. Utgitt: 30. mai, 2014 til Wii U. 28. april 2017 til Nintendo Switch.

30. mai, 2014 til Wii U. 28. april 2017 til Nintendo Switch. Kan spilles i dag på: Nintendo Switch

Klipp fra spillet «Mario Kart 8 Deluxe» (2017). Vennskapelig kjekling og sabotering er en naturlig del av opplevelsen når du spiller «Mario Kart 8 Deluxe» (2017). Nintendo

For mange, vil nok «Mario Kart 64» eller «Super Mario Kart» (1992) være toppen av Nintendos racing-serie. Skal man trekke frem bare ett «Mario Kart»-spill, mener jeg det nyeste fortjener plassen.

Det forbedrer opplevelsen fra Wii U-versjonen, samtidig som det henter inspirasjon, erfaring og kjente og kjære baner fra hele seriens 18 år lange historie.

Det er mange som har forsøkt å kopiere og overgå Nintendos kartracing-opplevelse siden 1992. Men ingen har kommet i nærheten.

Hovedserien er gullstandarden

Det har faktisk ikke kommet et eneste dårlig eller middelmådig spill i Marios hovedserie noensinne. Det eneste fansen kan krangle om er hva de liker best av for eksempel «Super Mario World», «Super Mario 64» eller «Super Mario Galaxy».

Seiersrekken av storspill ser på papiret utrolig konservativ ut. Men bak denne beskyttende muren Nintendo har satt opp rundt sin gullkalv, syder det av kreativitet og skaperglede.

Det er Nintendo Switch-utgivelsen av «Super Mario 3D World», originalt utgitt på Wii U, et godt eksempel på. Her kan fire venner leke sammen i en verden som er stappfull av spennende, morsomme, smarte, løsslupne og vellagede oppgaver.

Søte hjelpere og artige kostymer med magiske krefter er velkjente elementer i et Mario-spill. Skjermbilde hentet fra «Bowser's Fury» (2021). Foto: Nintendo

Og det er den helt nye mini-opplevelsen «Bowser’s Fury» et enda bedre eksempel på. Mario er den samme som han alltid har vært, men denne gangen henter Nintendo inspirasjon fra spill som «The Legend of Zelda: Breath of the Wild».

Det er dramatisk, storslagent, morsomt og veldig givende.

Den store, åpne verdenen i denne bonusepisoden fremstår som et hint om en mulig vei videre for vår barte-helt. Og det er fremdeles uomtvistelig Super Mario.

Kreative sidespor

Nintendo var tidlig tydelige på at de så på Mario som en slags skuespiller med mange talenter (men la oss se bort ifra filmen fra 1993). Han har til nå vært med i over 200 Nintendo-spill i en haug med forskjellige sjangere.

De lekne rollespillene «Super Mario RPG» og «Paper Mario: The Thousand Year Door» er favoritter for mange. Andre igjen har kost seg mest med «Mario Golf»-serien, «Mario Party»-spillene eller med å lage egne Super Mario-opplevelser i «Super Mario Maker».

Nintendo er flinke til å lansere sine gamle klassikere på nye plattformer. Men man kan ikke unngå at det er noen hull der. Og et av disse hullene er såpass stort og viktig at det må nevnes her, selv om det er vanskelig å få spilt det i dag.



Mange tror og håper på en HD-oppussing av det aller beste «Paper Mario»-spillet. Det gjør pinadø jeg også.

Anbefalt spill: «Paper Mario: The Thousand Year Door»

Opprinnelig plattform: Nintendo GameCube

Nintendo GameCube Utgitt: 22. juli, 2004 i Japan. 12. november, 2004 i Europa

22. juli, 2004 i Japan. 12. november, 2004 i Europa Kan spilles i dag på: Foreløpig kun mulig å spille om du har en gammel GameCube-konsoll. Se etter brukte konsoller på nettbaserte markedsplasser.

Mange gamle Nintendo-spill er tilgjengelig på Switch-konsollen. Det beste i «Paper Mario»-serien er dessverre ikke blant dem. «The Thousand Year Door» kom ut på GameCube-konsollen i 2004. Foto: Nintendo

I 1996 tok Nintendo det som den gang var en betydelig risiko. De flyttet Mario og vennene hans inn i rollespillet «Super Mario RPG», og spurte fansen om dette var noe de ville ha.

Det ville de. Noe som fødte en lang serie spill som lekte med Nintendos etablerte og konservative Mario-univers. I spillseriene «Paper Mario» og «Mario & Luigi» får man et slags skråblikk på Nintendo. Lettbente, ofte svært morsomme og lite selvhøytidelige opplevelser fra det ellers trauste, japanske spillselskapet.

Og det beste av dem alle er «Paper Mario: The Thousand Year Door». Ikke bare er spillet proppfullt av nydelig humor, det har også en skarp og frisk spillbarhet med papirtynne rollefigurer.

Anbefalt spill: «Super Mario Maker» (2015 og 2019)

Opprinnelig plattform: Første utgave på Wii U. Andre utgave på Nintendo Switch.

Første utgave på Wii U. Andre utgave på Nintendo Switch. Utgitt: «Super Mario Maker» kom ut 10. september, 2015. «Super Mario Maker 2» kom ut 28. juni, 2019.

«Super Mario Maker» kom ut 10. september, 2015. «Super Mario Maker 2» kom ut 28. juni, 2019. Kan spilles i dag på: Wii U, 3DS og Nintendo Switch

Å gi publikum alle verktøyene til å skape Mario-brett selv var – og er – en radikal idé. Og en genial idé. Foto: Nintendo

I 2015 gjorde Nintendo store deler av sin Super Mario-verktøykasse tilgjengelig for hele verden. De gjentok tilbudet i 2019 med «Super Mario Maker 2» på Switch.

Resultatet er at noen av tidenes aller beste Super Mario-baner ikke er laget av Nintendo selv. De er skapt av entusiaster fra hele verden.

Her får du altså dels et verktøy for å lage dine egne Super Mario-opplevelser. Og dels en skattkiste av kule baner andre har laget.

Jeg har kalt Nintendo konservative opptil flere ganger. Her må det ordet legges bort. Vi snakker i stedet om en helt nydelig demokratisering av suksessformelen til Nintendo.

Kvalitet betyr alt

Nintendo har til nå solgt over 600 millioner spill med Mario på coveret. Han er tidenes største og mest kjente mest ikoniske spillfigur med kultstatus.

Her er vi ved kjernen i Nintendos 40 år lange suksesshistorie generelt og Marios status som verdens mest kjente og elskede spillfigur spesielt:

Nintendo har noen av verdens beste utviklere. Det å levere spillopplevelser som føles bunnsolide, givende og intuitive er et fag Nintendo mestrer bedre enn de fleste. De har trent på dette i årevis og er disiplinerte.

Samtidig brukes de tekniske ferdighetene i en spillgryte preget av kjærlighet, skaperglede og lidenskap.

Til de 40 neste årene ...

Nintendo og Super Mario representerer én side av et mangfoldig spillmedium. Den siden som handler om på lek og moro. Det er andre sider av spillmediet som er like interessante, fra oppsiktsvekkende indiespill som «Undertale» til moden historiefortelling i spill som «The Last of Us».

Men så er også Nintendo kongene av sin side av spillmediet. Det har de vært i 40 år.

Og jeg er rimelig sikker på at vi vil ha en rørlegger med bart som spretter rundt og sier «mama mia» mens han begeistrer små og store om 40 år også.

Mange av spillene som nevnes i denne artikkelen er tilgjengelig på konsollen Nintendo Switch gjennom betaltjenesten Nintendo Online.

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

Anbefalt videre lesing: