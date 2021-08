Koronapandemien har flyttet mange store spillutgivelser til 2022. Men spillhøsten 2021 er allikevel mer enn spennende nok. Fraværet av giganter som «The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2», «Elden Ring», «God of War: Ragnarok» og «Starfield» skaper grobunn for nye, spennende opplevelser som leker med spillmediet.

En bunke ekstremt lovende indiespill og nykommere får følge av vitale veteraner. Dermed er det duket for en spennende spillhøst uansett.

Norske spill, indiespill, nykommere, oppfølgere og blockbustere – her har du fem store høstfavoritter. (Her presentert i den rekkefølgen de blir utgitt, med forbehold om at utgivelsesdatoer kan bli endret).

Endelig oppfølger

HJERNE-PILOT: Raz løser hjernens mysterier – bokstavelig talt – i «Psychonauts 2». Foto: DOUBLE FINE/XBOX GAME STUDIOS

Tittel: «Psychonauts 2»

«Psychonauts 2» Plattform: PC, Playstation og Xbox

PC, Playstation og Xbox Dato: 25. august

Det skulle altså gå hele 16 år før vi endelig fikk en oppfølger av det rare, eksperimentelle og utrolig morsomme «Psychonauts».

Og Raz har brukt ventetiden godt – nå er han en faktisk psykonaut og klar for nye dykk inn i menneskepsyken. Her skapes de fantasirike miljøene av det som foregår inne i hjernene våre. Mentale blokkeringer kan være bosser du skal slåss mot, personlighet og dagdrømmer blir faktisk hjernetrim for spillerne.

Flere etterlengtede oppfølgere: «Metroid Dread» (8. oktober, Switch), «Life is Strange: True Colors» (10. september, PC, Playstation, Xbox og Switch), «Mario Party Superstars» (29. oktober, Switch), «Dying Light 2» (7. desember, PC, Playstation og Xbox).

Lovende indie-stjerne

HEFTIGE RIFF: I «The Artful Escape» står elgitar i sentrum. Foto: BEETHOVEN & DINOSAUR/ANNAPURNA INTERACTIVE

Tittel: «The Artful Escape»

«The Artful Escape» Plattform: PC, Xbox

PC, Xbox Dato: 9. september

Artisten Francis Vendetti skal holde sin første konsert. På jakt etter egen identitet og særpreg, legger han ut på en musikalsk reise i fantastiske omgivelser – med sin kjære elgitar som eneste våpen.

Her bruker du gitaren til å løse oppgaver og påvirke omgivelsene. Riff blir til plattformer, rare skapninger danser til musikken du lager og du kan skli bortover på knærne mens du vrir ut en deilig solo.

Flere indie-favoritter: «Sable» (23. september, PC og Xbox), «12 Minutes» (19. august, PC og Xbox), «Little Devil Inside» (dato ikke bestemt, PC og Playstation), «Goodbye Volcano High» (dato ikke bestemt, PC og Playstation), «Solar Ash» (26. oktober, PC og Playstation), «NORCO» (dato ikke bestemt, PC).

Glohet nykommer

ACTION-EVENTYR: Åndeguiden Kena er heltinnen i spillet «Kena: Bridge of Spirits». Foto: Ember Lab

Tittel: «Kena: Bridge of Spirits»

«Kena: Bridge of Spirits» Plattform: PC, PS4 og PS5

PC, PS4 og PS5 Dato: 21. september

Brødrene Mike og Josh Grier kommer fra animasjonsjobber for TV og film. Nå lever de ut drømmen om å lage spill med et actioneventyr inspirert av Zelda, asiatisk kultur og moderne animasjonsfilmer fra Pixar og Disney.

«Kena: Bridge of Spirits» ser rett og slett eksepsjonelt vakkert og spennende ut, og løftes også frem som en av høstens største Playstation-utgivelser – til tross for at teamet som lager det bare er 15 personer stort.

Flere hete nykommere: «Deathloop» (14. september, PC og PS5), «Back 4 Blood» (12. oktober, PC, Playstation og Xbox), «Riders Republic» (28. oktober, PC, Playstation, Xbox og Stadia).

Norsk favoritt

IKONISK RACING: «Flåklypa Grand Prix» er en oppusset versjon av storselgeren fra år 2000. Nå blir det racing i full 3D. Foto: RAVN STUDIO/ZORDIX PUBLISHING

Tittel: «Flåklypa Grand Prix»

«Flåklypa Grand Prix» Plattform: Switch, PC

Switch, PC Dato: 29. oktober

For over 20 år siden hamret spillversjonen av «Flåklypa Grand Prix» seg inn i barndommen til en hel generasjon. Faktisk er dette tidenes mest solgte spill i Norge, med over 380.000 solgte eksemplarer.

Nå pusses spillet opp, til glede for både en ny generasjon Flåklypa-entusiaster og for nostalgi-sultne voksne. Den største og mest spennende nyheten blir muligheten til å kjøre animasjonsfilmens legendariske billøp i full 3D.

Mer norsk (ingen av disse har spikret konkret dato): «DwarfHeim» (PC), «Klang 2» (PC, Xbox, Playstation, Switch), «Morder i hytta» (PC), «Myriad» (PC)

Blockbuster-kongen

STORSLAGEN SCI-FI: Handlingen i «Halo: Infinite» er tilbake på en gigantisk ring-verden med oksygen, flora og fauna og det hele. Foto: 343 INDUSTRIES/XBOX GAME STUDIOS

Tittel: «Halo Infinite»

«Halo Infinite» Plattform: PC og Xbox

PC og Xbox Dato: Trolig november

Dette nye kapitlet i den største Xbox-serien av dem alle ble utsatt i et helt år fordi fansen ikke var helt fornøyde med det de hadde sett. Mye tyder på at utviklerne har brukt den ekstra tiden godt.

Det ble nylig gjennomført en teknisk test av spillets flerspillerdel, og stemningen på sosiale medier er mildt sagt positiv. Flerspillerdelen er denne gangen inspirert av spill som «Call of Duty: Warzone» og «Apex Legends», og er altså helt gratis og fritt tilgjengelig for alle.

Samtidig får du en egen historiedel som fortsetter historien til den stoiske supersoldaten Master Chief. Det er mange som krysser fingrene for at Microsofts gallionsfigur innfrir de skyhøye forventningene.

Flere blockbustere: «Battlefield 2042» (22. oktober, PC, Playstation og Xbox), «Far Cry 6» (7. oktober, PC, Playstation og Xbox), «Horizon: Forbidden West» (ryktes utsatt til 2022, Playstation), «Forza Horizon 5» (9. november, PC og Xbox).

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

