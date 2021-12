Etter at Peter Jacksons glitrende Beatles-dokumentar har tatt verden med storm, har du kanskje fått smaken på musikkdokumentarer?

Enten du er glad i soul, folk, art rock, eller bare elsker å se tilbake på en svunnen tid, har vi samlet fem virkelige godbiter i uprioritert rekkefølge i denne lista:

Dyptgående og vellaget

I denne dokumentaren får du en grundig gjennomgang av fremveksten av 60- og 70-tallets største artister. Fjellområdet Laurel Canyon i Hollywood Hills ble et arnested for folk-sjangeren, takket være beboere som Crosby, Stills, Nash & Young, Joni Mitchell, The Mamas & the Papas, og The Doors.

Dokumentaren viser blant annet Joni Mitchells samarbeid med Crosby, Stills, Nash & Young som kulminerte i plata «Ladies of the Canyon» fra 1970.

En dyptgående og vellaget dokumentar som også viser intervjuer med gjenlevende innbyggere fra Laurel Canyon på 60-tallet.

Den ikoniske kirkekonserten

Se klipp fra dokumentarfilmen «Amazing Grace».

«Amazing Grace»

📺: Amazon Prime, Google Play, YouTube

Amazon Prime, Google Play, YouTube Passer for: Deg som liker konsertfilmer, og som vil oppleve selveste Aretha Franklin midt i storhetstiden

Deg som liker konsertfilmer, og som vil oppleve selveste Aretha Franklin midt i storhetstiden Mer: Les NRK Filmpolitiets anmeldelse

Aretha Franklins innspilling av det legendariske livealbumet «Amazing Grace» fra 1972 ble også filmet, og resultatet er denne makeløse konsertfilmen som ikke så dagens lys før i 2018 – tre måneder etter Franklins død.

Aretha Franklin saksøkte filmskaper Sydney Pollack gjentatte ganger da han forsøkte å gi ut «Amazing Grace», men tre måneder etter Franklins død inngikk familien en avtale med Pollack.

Dermed kunne verden nok en gang oppleve Aretha Franklins ikoniske kirkekonsert, over 45 år etter at den fant sted.

Eksperimenterende og uforutsigbar

Se klipp fra dokumentaren «David Byrne's American Utopia».

«David Byrne's American Utopia»

📺: Viaplay, Amazon Prime, HBO, YouTube

Viaplay, Amazon Prime, HBO, YouTube Passer for: Deg som vil oppleve at scenekunst smelter sammen med unike musikalske uttrykk – David Byrnes spesialitet

Deg som vil oppleve at scenekunst smelter sammen med unike musikalske uttrykk – David Byrnes spesialitet Mer: Prat om filmen i NRK P13-programmet «ProgLogg»

Talking Heads-grunnlegger David Byrne er blant artistene som oftest har blitt omtalt som et musikalsk geni. I 2020 satte Spike Lee seg i regissørstolen og filmet Byrnes Broadway-show «American Utopia», basert på albumet med samme navn. Her får man servert godbiter fra en lang karriere, akkompagnert av 11 mer eller mindre eksentriske musikalske bidragsytere.

Dette er en forestilling som utfordrer konsertfilmsjangeren, i tro David Byrne-stil. Eksperimenterende, uforutsigbart og estetisk besnærende.

Et dønn ærlig portrett

Se klipp fra dokumentarfilmen «Amy».

«Amy»

📺: Amazon Prime, Hulu, SF Anytime, YouTube

Amazon Prime, Hulu, SF Anytime, YouTube Passer for: Deg som har fått nok av rosemalte dokumentarer om suksess

Deg som har fått nok av rosemalte dokumentarer om suksess Mer: Les NRK Filmpolitiets anmeldelse

Fire år etter at den sagnomsuste verdensstjernen Amy Winehouse gikk bort, ble fansen skjenket en brutal og usminket dokumentar om livet hennes.

Filmen følger en plaget sjel gjennom problemer med rus, samliv, bulimi og selvskading, men viser også det enorme musikalske talentet hennes i behørig grad.

«Amy» vant Oscar for beste dokumentar i 2015, og selv om den slett ikke er noen feelgood-film, er det et dønn ærlig portrett av Winehouse – en artist det ikke akkurat gikk 13 av på dusinet.

Et unikt innblikk

Se klipp fra dokumentarfilmen «The Velvet Underground».

«The Velvet Underground»

📺: Apple TV+

Apple TV+ Passer for: Fans av den psykedeliske epoken i New York på slutten av 60-tallet

Fans av den psykedeliske epoken i New York på slutten av 60-tallet Mer: Hør NRK-podkasten «Veien fra Velvet Underground»

Dokumentaren om The Velvet Underground handler vel så mye om samtiden og miljøet rundt, som om selve bandet. Lou Reed, Maureen Tucker, John Cale og Sterling Morrisons hjertebarn The Velvet Underground var selve definisjonen på avant-garde-miljøet i New York på slutten av 1960-tallet.

Etter møtet med pop art-gudfar Andy Warhol fikk de stor suksess da de ble introdusert for den tyske vokalisten Nico. Hun ble med dem på plata «The Velvet Underground & Nico» fra 1967, og den ble stående igjen som ett av de viktigste art-rock-albumene noensinne.

Dokumentaren gir deg et unikt innblikk i et miljø få fikk oppleve fra innsiden.

Vel blåst! Det er jeg som er Espen. Jeg er frilanser som skriver om musikk for NRK. Dersom du vil lese mer kan jeg anbefale anmeldelsene mine av Abba sitt comeback-album «Voyage» og Finneas' debutplate «Optimist». Alle de nyeste kulturanmeldelsene finner du på nrk.no/anmeldelser.

Anbefalt videre lesing: