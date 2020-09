Over de neste ti dagene gir årets Ultima-festival mange muligheter til å oppdage at samtidsmusikk i 2020 kanskje ikke er helt det du tror.

Som alle andre festivaler er også Ultima i år preget av koronaepidemien. Mange planlagte begivenheter er flyttet til 2021. Fokuset ligger derfor naturlig nok på norske ensembler og utøvere innenfor samtidsmusikken.

ULTIMA - Oslo Contemporary Music Festival Ekspandér faktaboks Ultima er den største samtidsmusikkfestivalen i Norden.

Festivalen finner sted i september hvert år og foregår på arenaer over hele Oslo.

Ultimafestivalen skal fremme kunstneriske egenart, trender og innovasjon og gjøre musikk av høy kunstnerisk kvalitet tilgjengelig for flest mulig.

H.K.H. kronprins Haakon er Ultimas høye beskytter.

Ultima er en stiftelse der 17 profesjonelle kulturinstitusjoner og organisasjoner er medlemmer. KILDER: Store Norske Leksikon, Wikipedia, Ultima.

Spunk? Hva er det?

FEIRER 25 ÅR: Improvisasjonskvartetten Spunk er et av høydepunktene under årets Ultimafestival. Fra venstre: Kristin Andersen Høvin, Hild Sofie Tafjord, Maja Solveig Kjelstrup Ratkje, Lene Grenager. Foto: Luca Vitali

Hva: Improvisasjonskvartetten Spunk feirer sitt 25-årsjubileum

Improvisasjonskvartetten Spunk feirer sitt 25-årsjubileum Hvor: Deichman Bjørvika

Deichman Bjørvika Når: Lørdag 12. september kl. 19.00

I dag er samtidsmusikk strengt tatt ikke en egen sjanger i det hele tatt, men snarere en slags holdning til det å drive med musikk, uavhengig av hvilken musikkstil man i utgangspunktet tilhører.

Få illustrerer dette bedre enn improvisasjonskvartetten Spunk.

Alle som har vokst opp med Pippi Langstrømpe vet at «Spunk» kan være hva som helst. Som hun sier: «Det enda jag vet är att det inte betyder dammsugare».

Spunk består av fire av Norges fremste musikkskapere og musikere innenfor samtidsmusikk, elektronika og friimprovisasjon. Nå feirer de sitt 25-årsjubileum med en helaften i det nye Deichman-biblioteket i Bjørvika sammen med venner og kolleger fra det utvidede musikkbegrep.

Alle disse årene har kvartetten brutt grenser og dogmer på jakt etter dette unike og enestående som aldri helt lar seg definere – nøyaktig slik samtidsmusikk bør være.

Grenseløs musikk

Hva: Oslo Musics Ensemble i samarbeid med Sandeep Bhagwati

Oslo Musics Ensemble i samarbeid med Sandeep Bhagwati Hvor: Sentralen/Marmorsalen

Sentralen/Marmorsalen Når: Fredag 11. september kl. 1900

Sandeep Bhagwati er født i Mumbai, men oppvokst i Tyskland. Hans merittliste som komponist og multimediekunstner er mildt sagt imponerende, og inkluderer blant annet seks operaer. Hans musikk har blitt fremført av ledende ensembler over hele verden. Priser og utmerkelser har kommet jevnt og trutt siden midten av 90-tallet.

Nå for tiden er han professor ved Concordia-universitetet i Montreal, hvor han holder på med noe han kaller «komprovisasjon» og «intertradisjonell estetikk». Det høres kryptisk og avansert ut, men innebærer i praksis at musikere fra ulike globale musikktradisjoner skaper musikk sammen på måter som utvisker skillet mellom «vestlig» komposisjon og «tradisjonell» improvisasjon.

Oslo Musics Ensemble består av ni Oslobaserte musikere med bakgrunn fra ulike musikalske tradisjoner. Disse har samarbeidet med Bhagwati over en lengre periode – det siste halvåret i form av workshops via internett.

Resultatet er et musikk- og videoprosjekt du trolig neppe har opplevd maken til.

Musikalsk gavepakke

JUBILEUMSKONSERT: Preget norsk musikkliv i et halvt århundre: Synne Skouen. Foto: Euishin Kim / DNK

Hva: Synne Skouens 70-års jubileumskonsert/Det Norske Kammerorkester

Synne Skouens 70-års jubileumskonsert/Det Norske Kammerorkester Hvor: Sentralen/Marmorsalen

Sentralen/Marmorsalen Når: Tirsdag 15. september kl. 19.00

Synne Skouen har i snart et halvt århundre vært en av de mest tydelige stemmer i norsk offentlighet, både som komponist, leder for Norsk Komponistforening (2002-06), kritiker/kommentator, og musikksjef/kulturredaktør i NRK (1993-2001).

Skouen fylte nylig 70 år, og begivenheten markeres med en konsert hvor Det Norske Kammerorkester spiller et program satt sammen for anledningen av henne. Foruten Skouens eget verk «Autumn Arias» (2012) finner vi her musikk av blant andre Ragnhild Berstad, Sofia Gubaidulina og Arne Nordheim.

«Jeg er muligens et religiøst menneske når det kommer til kunst», sier Synne Skouen i samtaleboka «Den nysgjerrige lytter» som lanseres i disse dager, ført i pennen av tidligere NRK-journalist Bodil Maroni Jensen. «Jeg vil gjerne gi meg hen. Jeg vil gjerne oppslukes av noe utenfor fatteevne. Jeg elsker det jeg ikke forstår, men som taler til meg, på en sanselig måte.»

Jeg gleder meg i hvert fall skikkelig til denne konserten.

Ung stjernecellist

KLAR FOR VERDEN: Amalie Stalheim. Foto: NIKOLAJ LUND

Hva: Oslo-Filharmonien spiller verk av Lasse Thoresen og Kaija Saariaho.

Oslo-Filharmonien spiller verk av Lasse Thoresen og Kaija Saariaho. Hvor: Oslo Konserthus

Oslo Konserthus Når: Torsdag 17. september kl. 19.00

Amalie Stalheim (f. 1993) har hatt en kometaktig karriere de siste åra. I 2018 vant hun det svenske Solistpriset, som innebærer at hun har vært «musician in residence» i svensk P2 2018–20. Fremover står de internasjonale oppdragene i kø, selv om mye naturlig nok har blitt utsatt på grunn av pandemien.

Under årets Ultimafestival skal Stalheim fremføre Lasse Thoresens svært krevende cellokonsert «Reise gjennom tre daler», som ble urfremført i 2008 av ingen ringere enn Truls Mørk.

Dette er et usedvanlig verk på mange måter. Lengden på 40 minutter gjør den til en av de største cellokonsertene i hele repertoaret. I tillegg har komponisten omorganisert hele orkesteret, for å «rydde plass» til celloen. Musikken ble av NRKs kritiker i 2008 beskrevet som «skjønnhet med motstand».

Når det gjaldt Truls Mørks innsats skrev NRK: «Det er sirkushesten som gjør de umuligste sprang. Trapeskunstneren som virvler under taket uten sikkerhetsnett.»

Neste uke er det en ung og foreløpig nokså ukjent norsk musiker som skal i manesjen uten sikkerhetsnett.

En musikkbegivenhet av de sjeldne.

Utekonsert med brass, lur og computer

Inspirert av gammel norsk kulokk: George Lewis. Foto: Emily Peragine

Hva: Oslo brassband, musikk av Plagge, Anderson og Lewis

Oslo brassband, musikk av Plagge, Anderson og Lewis Hvor: Ekebergparken/Vannspeilet

Ekebergparken/Vannspeilet Når: Lørdag 19. september kl. 14.00

Ultimas kanskje sprekeste konsert finner sted utendørs, så her gjelder det å kle seg etter forholdene.

Konserten åpner med en urfremføring: Wolfgang Plagges «PreLURium» for fem tradisjonelle lurer bygget i ekte norsk tre. Deretter følger to 70-tallsverk av computermusikkpionéren Ruth Anderson. Kontrasten kunne vel knapt blitt større.

URFREMFØRING: Wolfgang Plagges verk «PreLURium» fremføres for første gang. Foto: Kari Nygard Tvilde / NRK

Til slutt nok en urfremføring: George Lewis' «Kulokker», fremført av Oslo brassband. Lewis tar her utgangspunkt i eldgamle Norske kulokketradisjoner, i tillegg til å hente inspirasjon fra sitt eget virke som improvisasjonstrombonist.

Der kunne det ifølge Lewis stadig oppstå lyder som minnet om rautende kyr.

