19 kulturelle høgdepunkt du kan oppleve no

Du kan sjå på denne nettsaka som ein vinterbibel over kulturopplevingar.

Ei samling på ikkje mindre enn 19 aktuelle kinofilmar, teaterstykke, kunstutstillingar og humorshow, som NRKs kulturkritikarar har latt seg begeistre av.

I denne store oversikta kan du velje mellom:

«Verdens verste menneske»

Regissør: Joachim Trier

Joachim Trier Sjanger : Drama, komedie, romantikk

: Drama, komedie, romantikk På kino: Fleire stader i landet fram til 19. februar.

Fleire stader i landet fram til 19. februar. Anmeldt av: Birger Vestmo

Filmen som nettopp fekk to (!) Oscar-nominasjonar er framleis mogleg å sjå på norske kinoar, trass i at den hadde premiere heilt tilbake i oktober.

«Verdens verste menneske» følgjer i fotspora til «Reprise» (2006) og «Oslo 31. august» (2011) og er ein vedunderleg varm, vittig og vaksen film om noko så tilsynelatande banalt, men samstundes så vesentleg og altomfattande, som livet, døden og kjærleiken.

«Mord på Nilen»

Regissør: Kenneth Branagh

Kenneth Branagh Sjanger : Drama, krim, thriller

: Drama, krim, thriller På kino: På kino frå 11. februar

På kino frå 11. februar Anmeldt av: Birger Vestmo

Kenneth Branaghs nyinnspeling av Agatha Christies krimklassikar «Mord på Nilen» gjer akkurat det den treng å gjera.

Vi får sjå Hercule Poirot briljere med sine sylskarpe eigenskapar som detektiv i eksotiske omgjevnadar. Rundt han er det eit spennande persongalleri som alle har noko å skjula. Det ser usedvanleg lekkert ut.

Filmen har kanskje ikkje den mest spennande gåta å by på. Men «Mord på Nilen» lener seg på sjangeren sine styrkar på ein måte som gjer svakheitene ubetydelege.

«Drive My Car»

Regissør: Ryûsuke Hamaguchi

Ryûsuke Hamaguchi Sjanger : Drama

: Drama På kino: Fleire stader i landet fram til 27. februar.

Fleire stader i landet fram til 27. februar. Anmeldt av: Birger Vestmo

To år etter det plutselege tapet av kona, reiser skodespelaren og instruktøren Yûsuke (Hidetoshi Nishijima) til Hiroshima, der han har takka ja til å sette opp eit berømt teaterstykke.

Teateret insisterer på at han skal køyrast rundt i byen av deira eigen sjåfør, Misaki (Tôko Miura). Gradvis får Yûsuke eit spesielt forhold til sjåføren, fordi det viser seg at dei har noko til felles.

«Drive My Car», som også har fått fleire Oscar-nominasjonar, er eit modent og vakse drama med fleire emosjonelle lag, og ein stilsikker regi som torer å la historia spele seg ut i sitt eige tempo.

«Bergman Island»

Regissør: Mia Hansen-Løve

Mia Hansen-Løve Sjanger : Drama, romantikk

: Drama, romantikk På kino: Fleire stader i landet fram til 17. februar.

Fleire stader i landet fram til 17. februar. Anmeldt av: Birger Vestmo

Filmparet Tony (Tim Roth) og Chris (Vicky Krieps) kjem til øya Fårö i Sverige. Der skal dei skriva kvar sine filmmanus, inspirert av nærmiljøet til Ingmar Bergman.

Chris byrjar på eit manus som spelar seg ut som ein film i filmen; Amy (Mia Wasikowska) og Joseph (Anders Danielsen Lie), som har vore elskarar både som tenåringar og unge vaksne, møtest att på Fårö.

Trass i at begge er i faste forhold, byrjar dei på att med sin intime relasjon. Dette har blitt ein overraskande frisk og morosam film.

«Lamb»

Regissør: Valdimar Jóhansson

Valdimar Jóhansson Sjanger : Drama

: Drama På kino: Fleire stader i landet fram til 17. februar.

Fleire stader i landet fram til 17. februar. Anmeldt av: Birger Vestmo

Det barnlause ekteparet Maria (Noomi Rapace) og Ingvar (Hilmir Snær Guðnason) driv ein sauegard i ein aude dal på Island.

Ein dag kjem eit lam til verda som dei merkeleg nok tek til seg som om det var deira eige barn; dei lar det bu i huset, lammet får si eiga seng og dei syng godnattsongar.

Gradvis avdekkjer filmen detaljar som forklarar den uvanlege oppførselen deira, samstundes som mysteriet med lammet blir utvida.

«Singel i parterapi»

Foto: JOHN ANDRESEN / Seefood TV

Kva: Humorshow med og av Kevin Vågenes

Humorshow med og av Kevin Vågenes Når : Ole Bull Scene i Bergen ut april. På Latter i Oslo til hausten.

: Ole Bull Scene i Bergen ut april. På Latter i Oslo til hausten. Anmeldt av: Espen Borge

Kevin Vågenes sin ekstremt populære serie «Parterapi» leverte ein haug med catchphraser i løpet av sine fire sesongar.

Kva skjer når han tek med seg eit veletablert karakterunivers til scena, og i tillegg tek av seg parykken?

Han viser seg som ein av Noregs beste scenekomikarar, tekstforfattarar og karakterskodespelarar.

«Heks on the beach»

Foto: John Andresen / Stand Up Norge

Kva: Standup med og av Sigrid Bonde Tusvik

Standup med og av Sigrid Bonde Tusvik Når : Latter i Oslo frå 17. februar

: Latter i Oslo frå 17. februar Anmeldt av: Espen Borge

Ein av Noregs mest engasjerte komikarar sitt første standupshow, «Heks on the beach», er som ein nyttårsrakett:

Snill og nesten ufarleg i starten, før det verkeleg brakar laust med uventa vendingar og fargerik levering.

Sigrid Bonde Tusvik er imponerande rutinert, engasjert og kjenner publikummet sitt godt.

«Dr. Bergland uten grenser»

Foto: Sondre Børrestad/Stand Up Norge

Kva: Standup med og av Jonas Kinge Bergland

Standup med og av Jonas Kinge Bergland Når : Latter i Oslo frå 16. februar, samt i Lillehammer, Bergen og Stavanger i mars.

: Latter i Oslo frå 16. februar, samt i Lillehammer, Bergen og Stavanger i mars. Anmeldt av: Espen Borge

Jonas Kinge Bergland sitt tredje soloshow er eit show som krev ein del av sitt publikum.

Du må like mørket, du må elske vitsar om helsesektoren, og du må tole å ikkje få hjelp av overdriven energi som fortel deg når du skal le.

«Cirque du Blipp»

Foto: Sondre Børrestad (Stand Up Norge)

Kva: Humorshow med og av Stian Blipp

Humorshow med og av Stian Blipp Når : Latter i Oslo no

: Latter i Oslo no Anmeldt av: Espen Borge

Bergensguten Stian Blipp har gjort seg merka som både dansar, songar, programleiar, beatboxar, standupkomikarar og gjøglar.

Med soloshowet «Cirque du Blipp» er han alt på éin gong, med vekslande hell.

Men likar du pur, godhjarta moro er dette showet for deg

«Tid for glede»

Foto: Pernille Sandberg / Det Norske Teatret

Når : Det Norske Teatret, fram til 24. mars

: Det Norske Teatret, fram til 24. mars Anmeldt av: Karen Frøsland Nystøyl

Med «Tid for glede» stadfestar Arne Lygre kva han som dramatikar er laga av. I stykket viser han kor sterkt og sant ein kan skriva om menneska.

Modige grep i regi, kostyme, lys og lyd gjev Lygre sin tekst eit kvelvande løft. Karakterane er kledde i rokokko-inspirerte kostyme og er rett ut strålande. Dei har ein dansande musikalitet i ord, språk og rørsler.

Spring til teateret!

«Brannen»

Foto: Øyvind Eide / Nationaltheatret

Når: Nationaltheatret, fram til 19. mars

Nationaltheatret, fram til 19. mars Anmeldt av: Karen Frøsland Nystøyl

Tarjei Vesaas skreiv romanen «Brannen» i 1961. Den er ikkje av hans mest kjende, men no er den blitt til teater på Nationaltheatret i Oslo.

Det handlar om ungguten Jon, som er ferdig på skulen og nett har flytta til ein ny plass. På hybelen er han åleine. Så ringer telefonen, og oppringinga set Jon i rørsle.

«Brannen» på teater er blitt ei storslegen framsyning med elektronika, robotar og store visuelle scenerigg.

«Assassins»

Foto: SEBASTIAN DALSEIDE/DEN NATIONALE SCENE

Når: DNS i Bergen, fram til 6. april

DNS i Bergen, fram til 6. april Anmeldt av: Karen Frøsland Nystøyl

13 menneske har forsøkt å drepa ein amerikansk president. Fire har lukkast med det.

Stephen Sondheims musikal som no spelast på Den Nationale Scene i Bergen, handlar om ni av attentatmennene. Einsemd og utanforskap er bakteppet.

«Alle fortjener en plass i solen», syng karakterane til slutt. Det ligg ei stort kraft i dette ønsket, og det blir også uttrykt med stor kraft frå scena.

«Heimanifrå – på høge hæle i junaiten»

Foto: Nico Hagen / Nico Hagen

Når: Kilden teater i Kristiansand, fram til 1. april

Kilden teater i Kristiansand, fram til 1. april Anmeldt av: Karen Frøsland Nystøyl

På 1920-talet hadde ein tredel av innbyggarane på Lista på Sørlandet vore over i «Junaiten». Nokon blei der for godt, medan mange også reiste heim.

Når Kilden teater i Kristiansand slår på stortromma med nyskriven dramatikk om ei slik amerikareise, er det lokal kulturhistorie dei fortel.

Teaterstykket er blitt som ein kaneltyggis frå «Junaiten»: Ei sanseleg bombe, men også ganske seig.

«Byens spor»

Foto: Lars Opstad / Oslo Nye Teater

Når: Oslo Nye Teater, fram til 19. mars

Oslo Nye Teater, fram til 19. mars Anmeldt av: Karen Frøsland Nystøyl

Den rike romanen «Byens spor» av Lars Saabye Christensen har blitt eit teaterstykke som heng godt i hop. Det skuldast god dramatisering og god dramaturgisk behandling.

Tolv år gamle Bobo Solan Hedin spelar hovudrolla som Jesper Kristoffersen, som får den underlege diagnosen «følsom» av legen.

Unge Hedin bur i dette stykket, han eig det og har gjort det til sitt.

«Ellos eatnu! Nullpunkt»

Foto: Aslak Mikal Mienna / Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš

Når: Det Samiske Nasjonalteatret Beaivváš, med turné i Nord-Noreg fram til 14. april

Anmeldt av: Karen Frøsland Nystøyl

Teaterstykket om Alta-aksjonen er blitt ei lun og inderleg dramatisering av hendinga som gav kraft til kampen for urfolk sine rettar.

Alta-aksjonen på slutten av 1970-talet var spekka med dramatikk. Det var svoltestreik, menneske som lenka seg fast ved Stilla og forsøk på å sprenge ei bru for å stogge anleggsmaskiner.

Alta-aksjonistane tapte kampen mot vasskraftutbygginga. Men teaterstykket viser at det også var sigrar: Trua på at det går an å kjempa og trua på at noko er verdt å kjempa for.

«The Odder Erotica»

Foto: Peter Dean / Trafo Kunsthall

Kva: Utstilling av Maria Pasenau, på Trafo kunsthall i Asker

Utstilling av Maria Pasenau, på Trafo kunsthall i Asker Når: Open fram til 27. februar

Open fram til 27. februar Anmeldt av: Mona Pahle Bjerke

Det florerer med seksualiserte bilete av kvinnekroppen i kunsthistoria så vel som i kvardagssfæren. Men i dei fleste tilfella er kvinna framstilt som eit objekt.

Med denne utstillinga syner Maria Pasenau oss ei fri, sjølvstendig kvinne driven av begjær; eit aktivt seksuelt objekt som ikkje er til stades i akta for nokon andre enn seg sjølv.

Dette er eit modig og sjølvutleverande kunstprosjekt.

«State of the Art»

Foto: Øystein Thorvaldsen / Haugar kunstmuseum

Kva: Utstilling av Bjørn Ransve, på Haugar kunstmuseum i Tønsberg

Utstilling av Bjørn Ransve, på Haugar kunstmuseum i Tønsberg Når: Open fram til 24. april

Open fram til 24. april Anmeldt av: Mona Pahle Bjerke

Det er den omfattande grafiske produksjonen til Bjørn Ransve som no blir folda ut i full bredde på Haugar kunstmuseum.

Utstillinga femnar i alt opp mot 400 arbeider og vart opna av Hennes Majestet Dronningen.

Det fine med denne utstillinga er at den passar for absolutt alle.

«INFORMATION (Today)»

Foto: Astrup Fearnley Museet

Kva : Utstilling på Astrup Fearnley Museet i Oslo

: Utstilling på Astrup Fearnley Museet i Oslo Når: Open fram til 24. april

Open fram til 24. april Anmeldt av: Mona Pahle Bjerke

Ei brennaktuell utstilling om korleis databehandling og informasjonskontroll styrer og pregar våre liv.

Det handlar om korleis informasjon er makt og korleis vi fort kan gå oss villl i tronge, virtuelle rom i kapitalismens kretsløp, der sjølv den skapande kapasiteten er blitt ein vare.

Det er ein interessant utstilling Astrup Fearnley-museet her har skapt i samarbeid med Basel Kunsthalle

«Solo Oslo»

Foto: @Munchmuseet

Kva: Utstilling av Sandra Mujinga på Munchmuseet i Oslo

Utstilling av Sandra Mujinga på Munchmuseet i Oslo Når: Open fram til 3. april

Open fram til 3. april Anmeldt av: Mona Pahle Bjerke

Sandra Mujinga (33) er ein ung norsk musikar og kunstnar født i Goma i Kongo, basert i Oslo og Berlin.

Utstillinga hennar på Munchmuseet handlar om vår tids kontinuerlege veksling mellom ein fysisk og ein virtuell røynd.

Berre ideen og skulpturane i seg sjølv, gjer utstillinga verdt eit besøk.

