Det flommer over av kulturelle strømmetilbud. Kvaliteten varierer fra det ypperste, til fremføringer av mer varierende kvalitet.

Denne listen på ni punkter guider deg til noe av det beste som er tilgjengelig av dans, teater og musikaler fra noen av de mest renommerte kompaniene i inn- og utland.

Ballett av beste kvalitet

KLASSISK: New York City Ballet danser ofte Balanchines koreografi. Foto: Javier Galeano / AP

Hvem: New York City Ballet

Hvor: Ballettens nettside, Facebook og YouTube

Når: Tirsdager og fredager

Et av USAs mest renommerte klassiske ballettkompanier har startet sin digitale sesong. To dager i uken legger de ut filmede forestillinger, som hver er tilgjengelige i 72 timer fra kl. 02.00 norsk tid.

New York City Ballet er kjent for dansere som holder et svært høyt teknisk nivå.

This Friday at 8 PM EDT we're presenting a stream of Balanchine's Ballo della Regina as part of our Digital Spring... Publisert av New York City Ballet Tirsdag 28. april 2020

Kompaniet ble startet av koreografen George Balanchine, som også Nasjonalballetten her hjemme har danset mange verk av.

Fredager publiserer de nyere verk kompaniet har danset. Tirsdager legger de ut eldre verk, mange av dem signert Balanchine. Ballettene har ulik lengde, og programmet legges ut fortløpende.

Disse kan ses på Facebook.

Musikaler fra West End

VERDENSSTJERNE: Dame Kiri Te Kanawa synger under Sir Andrew Lloyd Webbers 50-års Gallakonsert i Royal Albert Hall, London 1998.

Hvem: Andrew Lloyd Webber

Hvor: Egen YouTube-kanal

Når: Hver fredag

Andrew Lloyd Webber har laget musikaler som er blant verdens mest spilte, og han står bak suksesser som Cats, Evita og Jesus Christ Superstar.

Mange har tatt turen til London for å få med seg hans ikoniske verker.

Nå som reiser ikke lenger er mulig, kommer Lloyd Webber til deg. Via komponistens egen YouTube-kanal The Shows Must Go On! legges det hver fredag kveld ut en av hans kjente musikaler, og denne kan ses gratis i 48 timer.

POPULÆR: Ramin Karimloo og Sierra Borgess i Operafantomet.

Da kanalen la ut «The Phantom of the Opera» hadde musikalen 11 millioner visninger i løpet av de 48 timene den var tilgjengelig.

Denne uken byr de på feiringen av Andrew Lloyd Webbers 50-årsdag med gallakonsert fra Royal Albert Hall i 1998. Forestillingen blir tilgjengelig fra kl. 20 norsk tid.

Digitalt teater om blindhet

FØRST UT: Haugesund teater har produsert den første forestilling laget for digitalt format. Foto: Grethe Nygaard / Haugesund teater

Hvem: Norske teatre

Hvor: Heddadagenes nettside

Når: Oppdateres kontinuerlig

Heddadagene er teaterfestivalen som samler det beste av norsk teater til fest og visninger i hovedstaden hver juni. I år blir festen avlyst, men som plaster på såret har de laget en samleside med oversikt over alt norske institusjonsteatre publiserer av digitale forestillinger.

Siden er oversiktlig og nyttig: Noen forestillinger ligger tilgjengelig lenge, andre kun kort tid. Siden oppdateres kontinuerlig.

TEMATISK AKTUELL: Den første av fire episoder av «En beretning om blindhet»

Verdt å få med seg er Haugesund Teaters nyinnspilte digitale versjon av José Saramagos «En beretning om blindhet» – en av de første norske forestillingene laget for det digitale formatet og spilt inn etter at koronakrisen inntraff. Denne forestillingen skal ligge ute ut året.

Tradisjonell Shakespeare

SHAKESPEARE: Se Rome & Julie gratis til 3. mai. Foto: Skjermdump / The Globe

Hvem: The Globe

Hvor: Teatrets nettside

Når: Annenhver mandag til 28. juni

Ikke sjelden tyr kulturen til Shakespeare i vanskelige tider. The Globe i London legger ut en forestilling gratis hver fortnight – annenhver uke – spilt fra The Globe.

Akkurat nå er det «Romeo og Julie» som ligger ute gratis til 3. mai.

Det er også mulig å se flere andre av The Globes Shakespeare-oppsetninger via deres betal-TV.

The Globe tilbyr forestillinger spilt så tett på som det går an å komme tradisjonen slik den var på Shakespeares tid. Her blir Shakespeares tekst en lek, og musikk og skuespill er tett forbundet i denne rike skuespilltradisjonen.

Improvisasjon

UTEN FORBEREDELSER: En danser og en musiker møtes for første gang til improvisasjon. Foto: Tale Hendnes / Jo Strømgren Kompani

Hvem: Jo Strømgren Kompani

Hvor: Kompaniets Facebook-side

Når: Hver fredag fram til 12. juni

Jo Strømgren er en av Norges mest kjente ballettkoreografer. Hans kompani har satt i gang improkunst med «Corona Sessions» som strømmes fra Facebook. Forestillingene er tilgjengelige i en uke fra fredager kl. 19.30.

Enjoy the very first JSK CORONA SESSION – weird films for weird times, a meeting between dancer Terje Tjøme Mossige and... Publisert av Jo Strømgren Kompani Fredag 24. april 2020

Europeisk toppensemble

SAMTIDSDANS: Smakebit fra Nederlands Dans Teater: Bella Figura av kompaniets mangeårige huskoreograf, Jiří Kylián

Hvem: Nederlands Dans Teater

Hvor: Ballettens nettsider

Når: Hver lørdag

Nederlands Dans Theater er ett av Europas store kompanier for samtidsdans. På 1980- og 1990- tallet ble det ledet av den renommerte tsjekkiske koreografen Jiří Kylián. Han har skapt mer enn femti verk for Nederlands Dans Theater.

Mens kompaniet må holde koronastengt, legger de hver uke ut et verk fra sitt mangfoldige repertoar gratis på sine nettsider – lørdag kveld kl. 20. Forestillingene ligger tilgjengelig i en uke.

Kritikerrost teater

UTENFOR: Forestillingen med Faten Mahdi Al-Hussaini er nå tilgjengelig. Foto: Dag Jenssen / Det Norske Teatret

Hvem: Det Norske Teatret

Hvor: Teatrets nettside

Når: Inntil videre

Det Norske Teatret har lagt ut opptak av flere forestillinger. Du kan se kritikerroste forestillinger som «Abrahams barn» med Svein Tindberg, «Solaris korrigert» med Ane Dahl Torp, eller ungdomsforestillingen «Utafor» med blant andre Faten Mahdi Al-Hussaini.

Danser Ibsen

HEDDA GABLER: Forestillingen besøkte også Bolshoi teatret i Russland. Foto: Erik Berg / Den norske Opera & Ballett

Hvem: Nasjonalballetten

Hvor: DNO & Bs nettside

Når: Tilgjengelig inntil videre

Nasjonalballetten ved Den Norske Opera & Ballett har lagt ut opptak av forestillingen Hedda Gabler, som du kan se her, og Forestillingen Ghosts er tilgjengelig i NRK TV:

SE HELE: Den internasjonale suksessen Ghosts-Gjengangere med Nasjonalballetten. Du trenger javascript for å se video. SE HELE: Den internasjonale suksessen Ghosts-Gjengangere med Nasjonalballetten.

Marit Moum Aunes ballettversjoner av Henrik Ibsens kjente stykker Hedda Gabler og Gjengangere har vært blant Nasjonalballettens store internasjonale suksesser.

Fremtidsdystopi

OVERVÅKES: Storebror ser deg i forestillingen «1984». Foto: Emma Kauldhar / Northern Ballet

Hvem: Northern Ballet

Hvor: Ballettens nettside

Når: Til 2. mai

Det britiske dansekompaniet Northern Ballet gjorde stor suksess i 2016 med sin ballettversjon av George Orwells fremtidsdystopi «1984».

SKYND DEG: Denne forestillingen ligger ute gratis til 2. mai.

Forestillingen er filmatisert, og Northern Ballet har lagt ut den digitale versjonen gratis på sine hjemmesider. Denne forestillingen ligger ute gratis til 2. mai.

