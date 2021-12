De beste spillene i 2021

Dette har preget spillåret: Den ene korona-utsettelsen etter den andre. Trakassering, overgrep og helsefarlige arbeidsforhold i spillbransjen.

2021 var året da «metoo» ankom spillbransjen for alvor. I dragsuget fikk vi triste historier om forferdelige sjefer, diskriminering og kjipe arbeidsforhold i altfor mange spillselskaper.

Når man skal oppsummere spillåret, er det umulig å sette på skylappene og svinge unna det.

Det er vondt å lese om hvordan altfor mange av de som lager spill har det på jobb. I noen tilfeller blir det vanskelig å skille kunsten fra avsenderen.

Men lidenskapen for spillmediet er noe vi alle deler, fra spillere til kritikere og spilldesignere. Det at flere og flere nå står fram med sine personlige historier – og blir både hørt og trodd – er en essensiell katalysator for endring.

Kampen for en sunnere, mer inkluderende og tryggere spillbransje har fått vind i seilene for alvor. Det er kilden til en betydelig optimisme for fremtiden.

Og selvsagt skal høydepunktene fra spillenes verden fortsatt feires. Jeg mener det er både mulig og viktig å gjøre nettopp det.

Her er mine ti personlige favorittspill fra 2021.

«Returnal»

Utvikler : Housemarque

Utgiver : Sony

Plattform: PS5

I «Returnal» krasjlander du på en fremmed planet etter å ha mottatt et mystisk nødsignal. Der møtes du av livsfarlige fiender, heftige bosser og et overnaturlig mysterium.

Hva i all verden gjør barndomshjemmet ditt på denne planeten? Hvorfor starter du helt på nytt hver gang du dør? Hva i all verden er det som egentlig foregår?

Det siste spørsmålet blir egentlig aldri besvart. Historien i «Returnal» er i stor grad den du lager selv, basert på hvilke spor du velger å tro på. For å komme til en slags konklusjon må du også mestre noen av de tøffeste, mest utfordrende miljøene jeg har opplevd i et spill.

Og for en beruselse det er når den mestringsfølelsen bare vokser og vokser. «Returnal» krever mye av deg, men belønningen er ekstrem. Årets aller beste spill er finsk.

Les hele anmeldelsen: «Mørkt mesterverk» (publisert 29. april 2021)

«Metroid Dread»

Utvikler : Mercurysteam/Nintendo EPD

Utgiver : Nintendo

Plattform: Switch

Så fikk vi endelig den oppfølgeren vi ikke hadde våget å håpe på. Et flunkende nytt 2D-Metroid til store skjermer. En faktisk oppfølger til GBA-spillet «Metroid Fusion» fra 2004.

Som attpåtil er noe av det beste denne glimrende Nintendo-serien har levert siden unnfangelsen på 80-tallet. «Metroid Dread» plasserer deg i noen av de tøffeste og mest utfordrende miljøene serien har sett til nå. Samus Aran er kulere enn noen gang.

Og på toppen får du nydelige skrekk-elementer, fantastiske bosskamper og et utrolig tilfredsstillende bevegelses- og kampregister.

Med «Metroid Dread» befestes denne seriens posisjon som min soleklare favoritt fra Nintendo. Det er så bra at jeg knapt tror det er sant.

Les hele anmeldelsen: «Skrekkblandet fryd» (publisert 6. oktober 2021)

«It Takes Two»

Utvikler : Hazelight Studios

Utgiver : Electronic Arts

Plattform: PC, Playstation, Xbox

Det er fare for at andre tror det har rablet for deg hvis du prøver å beskrive «It Takes Two». Her skal to spillere samarbeide om en tilsynelatende uendelig rekke forskjellige oppgaver.

Det er nok idéer og konsepter her til å brødfø minst ti forskjellige spill. Men i det geniale hodet til den tidligere filmskaperen Josef Fares har det blitt én, samlet gavepakke.

Oppgavene du skal løse er omtrent uten unntak innmari morsomme. Og gleden heves betraktelig når de løses sammen med partneren din, bestemoren din, sønnen din eller bestevennen din.

«It Takes Two» er en feiring av selve spillmediet, et spill som det bobler overskudd og skaperglede av. Samtidig er de alvorlige skilsmisse-overtonene en invitasjon til meningsfull refleksjon hos både små og store.

Les hele anmeldelsen: «Fantastisk spillterapi» (publisert 24. mars 2021)

«Deathloop»

Utvikler : Arkane Studios

Utgiver : Bethesda Softworks

Plattform: PC, PS5

Tidssløyfer har vært et gjennomgangstema i spillåret 2021. Kanskje vanskelig å unngå i en pandemitid der alle dager er like. Men ingen har gjort tidssløyfer mer sexy enn «Deathloop».

Skaperne av «Dishonored» og «Prey» har her konstruert en stilsikker, fascinerende verden der hovedpersonen Cole våkner opp på nytt på den samme stranden hver gang han dør. Før han døde, lærte han noe nytt som fører ham nærmere mysteriets sentrum.

«Deathloop» er en unik, spennende og utrolig underholdende spillopplevelse for voksne.

Les hele anmeldelsen: «Vellykket voldssløyfe» (publisert 14. september 2021

«Psychonauts 2»

Utvikler : Double Fine

Utgiver : Xbox Game Studios

Plattform: PC, Playstation, Xbox, Linux, Mac

På overflaten er «Psychonauts 2» en animasjonsfilm-aktig koseopplevelse, med artige rollefigurer og rundhåndet bruk av humor og situasjonskomikk. Under overflaten finner du derimot en respektfull og viktig utforsking av mentale lidelser og traumer.

Etter å ha ventet på denne oppfølgeren siden 2005, er det gledelig å konstatere at en av spillmediets flinkeste historiefortellere er tilbake i toppform.

«Sable»

Utvikler : Shedworks

Utgiver : Raw Fury

Plattform: PC, Xbox

«Sable» er en blendende vakker dannelsesreise, hvor hovedpersonen reiser ut i den store verden for å finne ut hva hun skal bli her i livet. Det som møter deg er en diger, åpen verden med små og store historier du kan følge, de krasjlandede restene fra besøkende fra verdensrommet og en deilig følelse av velbehag – her kan du slappe av og utforske i en verden blottet for vold og konflikt.

Et ypperlig eksempel på hvor viktige de små indiespillene er for spillmediet er det også!

Les hele anmeldelsen: «Sensasjonelt vakkert» (publisert 23. september 2021

«Resident Evil Village»

Utvikler : Capcom

Utgiver : Capcom

Plattform: PC, Playstation, Xbox, Stadia

«Resident Evil 7» var skumlere. De første par spillene i serien var viktigere i et historisk perspektiv. Men «Resident Evil Village» er i mine øyne det beste spillet i serien til nå.

Særlig den første halvdelen, som starter i det horrible slottet til den nesten tre meter høye vampyren Lady Dimitrescu og fortsetter i tidenes vemmeligste villa.

Derfra går spillet over i toner vi kjenner fra seriens mer absurde og overdrevne utgivelser, og samlet får vi det beste fra to verdener.

Les hele anmeldelsen: «Tilbake på skrekk-tronen» (publisert 5. mai 2021)

«Solar Ash»

Utvikler : Heart Machine

Utgiver : Annapurna Interactive

Plattform: PC, Playstation

Heart Machine danset inn i spillmediet med det knalltøffe «Hyper Light Drifter» i 2016. Dansen fortsetter nå i det like effektfulle «Solar Ash».

Her befinner du deg i et sort hull, skøytende og hoppende rundt på rester av verdener det sorte hullet har slukt.

Etter en litt frustrerende start faller bitene på plass, og en av årets kuleste og vakreste spillopplevelser er et faktum.

Les hele anmeldelsen: «Knalltøff apokalypse» (publisert 9. desember 2021)

«Forza Horizon 5»

Utvikler : Playground Games

Utgiver : Xbox Game Studios

Plattform: PC, Xbox

Det er ikke gitt at det femte spillet i en populær serie preges av skaperglede og entusiasme. Men det gjør pinadø «Forza Horizon 5».

Det enorme, varierte Mexico-kartet du raser rundt på i en haug med forskjellige bilopplevelser blir nesten som et virtuelt ferieparadis som lyser opp den tunge pandemivinteren.

Serien har aldri vært bedre.

Les hele anmeldelsen: «Mektig bilfest» (publisert 8. november 2021)

«Hitman 3»

Utvikler : IO Interactive

Utgiver : IO Interactive

Plattform: PC, Playstation, Xbox, Switch, Stadia

Lista mi har allerede vært innom både Sverige og Finland, det skulle bare mangle at vi fikk med Danmark og verdens barskeste leiemorder også.

Kjernen i «Hitman»-serien er å plassere deg i et stort område med en likvidering eller tre som oppgave, og så la deg løse oppdraget på den måten du selv vil.

Her er det bare din egen oppfinnsomhet og kreativitet som setter begrensninger, for spilldesignet i seg selv er en godtepose av muligheter.

Les hele anmeldelsen: «Dødsmorsomt snikmorderspill» (publisert 25. januar 2021)

