Lørdag 5. juni har Danmark sin grunnlovsdag, mens svenskene feirer sin nasjonaldag søndag 6. juni. Våre naboland i øst og sør har fôret oss med variert kultur opp gjennom årene, som Abba, Ingmar Bergman, Karen Blixen og Skagenmalerne.

Men de har enda mye mer å by på.

Her tipser NRKs kulturkritikere deg om 20 filmer, musikk, litteratur, humor, spill, dans, hørespill og kunst som kan bidra til en kulturell feiring av våre naboer.

Noe er kanskje helt nytt for deg, mens annet er klassikere det er fint å møte igjen.

Vi starter med et par TV-serier:

Snillisme og konfliktskyhet

PASIENTMØTER: Rekken med pasienter som kommer i Göstas stol er en jevn strøm av små glimt inn i det moderne Skandinavias utfordringer. Foto: Lukas Moodysson / HBO Nordic

Hva: TV-serien «Gösta»

TV-serien «Gösta» Anbefalt av: Sigurd Vik, film- og seriekritiker

HBOs aller første nordiske originalproduksjon, «Gösta», er en poengtert blanding av klein situasjonskomedie og samfunnsbetraktninger dyppet i sosialrealisme og psykiatri. Handlingen oppleves relevant og gjenkjennelig i det skandinaviske samfunn anno 2019, og det gir «Gösta» en aktuell brodd i en ellers ganske så tidløs setting på den svenske landsbygda.

Så skandinavisk at det svir fra regissør Lukas Moodysson.

Les anmeldelsen

Stilsikker krim

GENSER-KJENDIS: «Alle» ville ha denne genseren etter å ha sett Sofie Gråbøl som Sarah Lund. Serien er dansk, men mønsteret på genseren er fra Færøyene. Foto: Pressefoto, Danmarks Radio

Hva : TV-serien «Forbrytelsen»

: TV-serien «Forbrytelsen» Anbefalt av: Sigurd Vik, film- og seriekritiker

Danske «Forbrytelsen» er kanskje den aller beste og mest innflytelsesrike av «nordiske noir»-seriene som har skapt internasjonal begeistring og bygget en egen nisjesjanger for mørk og stilsikker skandinavisk krim. Sofie Gråbøl storspiller som etterforsker Sarah Lund i denne moderne krimklassikeren.

Minneverdig for sine stemningsfulle miljøskildringer, drivende gode rollefigurer, smarte krimplott og ikke minst – en av TV-rutas mest berømte strikkegensere.

Les anmeldelse

Rap mot svensk urettferdighet

LYTT: Silvana Imam med låten Shhh fra albumet «Naturkraft».

Hvem: Rapperen Silvana Imam

Rapperen Silvana Imam Anbefalt av: Espen Borge, musikkritiker

Silvana Imam er en hardtslående rapper som allerede er blitt et slags ikon for svensk motkultur. Hun gangsterrapper seg gjennom sine budskap mot moderne urettferdighet hos Söta Bror, og selv om det er en stund siden forrige fullengder («Helig Moder» fra 2019) slapp hun en EP i fjor.

Forhåpentligvis er det mer i vente.

Musikk fra halvgamledager

LYTT: «Three EPs» kan være fin introduksjon til Dinner.

Hvem: Musikeren Dinner

Musikeren Dinner Anbefalt av: Espen Borge, musikkritiker

Den L. A-baserte dansken Anders Rhedin, Dinner, har gått under radaren altfor lenge. Selv fikk jeg full tenning på ham da han varmet opp for Mac Demarco på Rockefeller i 2015, og hele katalogen hans har gått på repeat siden. Deilig 80-tallspastisj, fullt av tunge synther og særegen vokal. Start helst med samlingen «Three EPs» for å få et riktig inntrykk.

Liker du synth-tung musikk med hockeysveis fra halvgamle dager, er dette for deg.

Eventyr fortalt av en diva

HØYTLESING: La Wenche Foss lese H.C. Andersen for deg. Foto: Knut Fjeldstad / Cappelen Damm/NTB PÅ SOKKEL: H.C. Andersen står på sokkel i hjembyen Odense. NYTT ANLEGG: H. C. Andersens hus i Odense åpner i sommer. EVENTYRLIG: Etter hvert skal det bli mulig å vandre rundt i H.C. Andersens eventyrverden.

Hva : Lydboken «Den stygge andungen» av H.C. Andersen

: Lydboken «Den stygge andungen» av H.C. Andersen Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

De siste månedene har Andreas Haukelands (Tix) tolkning av eventyret om den stygge andungen skapt forventninger om at vi alle kan bli svaner og bade i glam. Men det er ikke forbeholdt alle å glitre i Swarovski-krystaller og ha hele verdens øyne rettet mot seg og sin livshistorie. Så la oss på Danmarks grunnlovsdag ta et skritt tilbake og la en annen og kjær diva, Wenche Foss, fortelle oss eventyret slik H.C. Andersen skrev det: Om egyptisktalende storker, kalkunegg og farlige jegere.

Så kan en drømme seg bort til de danske kanaler og den deilige danske sommer – og kanskje planlegge et besøk i det nye H. C. Andersens hus i Odense som åpner i sommer.

(Om du vil høre fortellingen lest på originalspråket dansk, finnes mulighet for det blant annet her.)

Den store dramatikeren

LANG KARRIERE: Lars Norén var aktiv fra 1960-tallet. Foto: Kristian Sæderup / Ritzau Scanpix

Hva : Hørespillet «Skuggor» av Lars Norén

: Hørespillet «Skuggor» av Lars Norén Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, teaterkritiker

Sveriges store dramatiker Lars Norén døde i januar i år etter å ha blitt smittet av covid-19. Han minnes i teatermiljøer over hele Europa. Sveriges Radio har til minne om Norén lagt ut det siste hørespillet han skrev for radio, «Skuggor» fra 2011. Det var også hans regidebut som radioteaterregissør. «Skuggor» er et stykke om to menn i siste stadium av kreftsykdommen. Døden venter, men hvordan forholde seg til den?

«Skuggor» er en nær lytteopplevelse, et grundig arbeid fra Noréns side.

(Hør flere svenske hørespillklassikere hos Sveriges Radio her)

Medelsvenssons vekst og fall

FREMTIDSSAMFUNN: Lena Andersson åpner for gode diskusjoner om fremtidssamfunnet i denne romanen, oversatt til norsk av Bodil Engen. Foto: HENRIC LINDSTEN / Gyldendal

Hva: Romanen «Sveas sønn» av Lena Andersson

Romanen «Sveas sønn» av Lena Andersson Anbefalt av: Marta Norheim, litteraturkritiker

Ragnar Johansson ble født i 1932, året som markerte starten på en flere tiår lang regjeringsperiode for sossarna. Gjennom denne ur-sosialdemokraten utforsker Lena Andersson folkhemmets vekst og forvitring. Ragnar Johansson er bautaen som sto på sitt mens tiden gikk videre. Lena Andersson setter individet under debatt: bør vi få skape oss selv, eller skal samfunnet forme oss til gode borgere?

En fryd å lese, og fryden fortsetter i romanen «Datteren», der neste generasjon kommer til orde.

Les anmeldelsen

Intrikat om kjærlighet

KUNST AV FØLELSER: Madame Nielsen gjør de store følelsene om til stor kunst i denne romanen, oversatt til norsk av Knut Johansen. Foto: Pelikanen forlag

Hva: Romanen «Lamento. En kjærlighetsroman» av Madame Nielsen

Romanen «Lamento. En kjærlighetsroman» av Madame Nielsen Anbefalt av: Marta Norheim, litteraturkritiker

Danske Madame Nielsen, aka Claus Beck Nielsen, Das Beckverk osv. osv., er ute med en ny byggesten i det store totalkunstverket sitt: «Lamento». Her handler det om kjærligheten som brenner seg ut. På Madame-måten blir det slik: en mann, Claus Beck Nielsen, agerer som kvinne: Madame Nielsen, som skriver om en kvinne som skildrer menn.

Det er intrikat, men også hjerteskjærende å lese hvordan kjærligheten vrenger seg og blir noe helt annet.

Les anmeldelsen

Barnas bok

KLASSIKER: Pippi Langstrømpe står øverst på listen over Astrid Lindgren-bøker. Foto: Cappelen Damm/NTB

Hva : Barneboken «Pippi Langstrømpe» av Astrid Lindgren

: Barneboken «Pippi Langstrømpe» av Astrid Lindgren Anbefalt av: Anne Cathrine Straume, litteraturkritiker

Fins det noe svenskere enn Astrid Lindgren? Hun gikk i bresjen for mye av det Sverige i dag står for, ikke minst respekten for barnet som et helt og fullverdig menneske med egne rettigheter. I forfatterskapet hennes fins den svenske sommarstugan, oppvekst på landet eller i en bygård, velstand, fattigdom og fremfor alt eventyr – for også diktaturenes ondskap blir beskrevet i bøker som «Brødrene Løvehjerte» eller «Mio, min Mio».

Skal jeg velge én favoritt, faller jeg likevel ned på Pippi Langstrømpe. Her kombinerer Lindgren realisme og magi i en jenteskikkelse som er friere enn noen jente hadde vært i barnelitteraturen tidligere. Pippi er ikke bare sterk og selvstendig, hun er også snill.

Pippi har hatt uvurderlig betydning for unge lesere over hele verden. Hun gir barn troen på at det meste er mulig.

Ny stjerne på gang?

GJENNOMBRUDD: Komikeren Eva Jin var plutselig på alles lepper i Danmark etter sin opptreden på Zulu Comedy Galla.

Hvem : Komikeren Eva Jin

: Komikeren Eva Jin Anbefalt av: Espen Borge, humorkritiker

Danske Eva Jin er en relativt nyutsprunget komiker med en direkte absurd timing. For noen er den kanskje for tålmodig, men denne typen tilnærming er i alle fall forfriskende. Materialet er også originalt og ferskt.

Her er det forhåpentligvis en ny stjerne på gang.

Originale parodier

Hvem : Komikeren Dag Tolstoy

: Komikeren Dag Tolstoy Anbefalt av: Espen Borge, humorkritiker

Dag Tolstoy er sosiale medier-komikeren som fikk norsk luft under de svenske vingene sine for noen måneder siden med sin nokså treffsikre parodi på nordmenn. Han har funnet suksessoppskriften i sitt «Folk som är»-konsept der han tar parodierer alt fra Foodora-bud til «folk som har samboer».

Originalt og ikke minst velgjort.

Spill noir

MØRKT: Dansk Noir har også nådd spillenes verden. Foto: PLAYDEAD

Hva : Spillet «Inside»

: Spillet «Inside» Anbefalt av: Rune Fjeld Olsen, spillkritiker

Norden er kjent for mørke, kalde filmer og TV-serier. Men vi har sannelig en slags «spill noir» også, og det danske mesterverket «Inside» er muligens den beste representanten for det.

Her forsøker du å rømme fra en totalitær marerittverden, med Gestapo-aktige vakter, hissige vakthunder og skremmende monstre i hælene.

(Spilles på: PC, Mac, PS4, Xbox One, Switch, iOS)

Eventyrlig og hipt

RYTMER: En eventyrverden med et bakteppe av electro-disco. Foto: SIMOGO/ANNAPURNA

Hva : Spillet «Sayonara Wild Hearts»

: Spillet «Sayonara Wild Hearts» Anbefalt av: Rune Fjeld Olsen, spillkritiker

«Sayonara Wild Hearts» er et rytmespill som blander det hippe, urbane Sverige med svenske natur- og eventyropplevelser. En ung kvinne svever ut av vinduet, forbi gatekjøkkenet, ned på longboardet og ut i et eventyrlignende landskap med fortellerstemmen til Queen Latifah og stilig elektro-disco som bakteppe.

Et hypermoderne spill med røtter i eventyrtradisjoner.

(Spilles på: iOS, PC, Mac, Playstation, Xbox og Switch)

Intens og myk dans

KREVENDE: «Soantra» er en fysisk utfordring for både dansere, pianist og publikum. Foto: Carl Thorborg / Kungliga Operan MUNNBIND-SVANER: Svanene i «Svanesjøen» må denne gangen danse med munnbind. Foto: Carl Thorborg / Kungliga Operan TETT PÅ: To av de tolv mannlige danserne på scenen i verket «Sonatra». Foto: Carl Thorborg / Kungliga Operan

Hva : «Sonatra» og «Svansjön», ballett ved Kungliga balletten

: «Sonatra» og «Svansjön», ballett ved Kungliga balletten Anbefalt av: Karen Frøsland Nystøyl, dansekritiker

«Sonatra» er et 20 minutter langt ballettverk i neoklassisk stil laget for Kungliga Balettens mannlige dansere av den britiske koreografen Joseph Sturdy. Verket er blitt til under pandemien. «Ur mörkret våxer kropparnas kollektiva kraft», skrev kritikeren fra Svenska Dagbladet om forestillingen. Opprinnelig skulle Kungliga Balletten danset «Sonatra» og «Svansjön» i samme forestilling. I stedet er de blitt filmet – «Sonatra» som ferdig verk, Nurejevs 2. akt fra «Svanesjøen» som øvefilm. Her danser svanene med munnbind – til forveksling likt nebb på avstand.

«Sonatra» er en intens ballett, skapt for å stå i kontrast til den mykere og mer kjente «Svanesjøen»

Morsomt og trist om promille

LÆRERLYKKE?: Hvordan går det å være lærer om man bare har litt promille i blodet? Foto: Henrik Ohsten / Arthaus

Hva: Filmen «Et glass til»

Filmen «Et glass til» Anbefalt av: Birger Vestmo, filmkritiker

Utgangspunktet for den danske filmen «Et glass til» er den norske psykiateren Finn Skårderuds teori om at mennesket er født med en halv promille for lite i blodet. Fire lærere bestemmer seg for å teste ut teorien, og oppdager at litt promille hjelper på motivasjon og forbindelsen til elevene.

Regissør Thomas Vinterberg veksler vellykket mellom tull og alvor på en måte som gjør «Et glass til» både underholdende og foruroligende på samme tid.

Les anmeldelsen

Absurd og gjenkjennelig

HVERDAGSKAMPENE: En film som forteller om menneskehetens daglige kamper med brodd, humor og poesi. Foto: SF Norge AS

Hva: Filmen «En due satt på en gren og funderte over tilværelsen»

Filmen «En due satt på en gren og funderte over tilværelsen» Anbefalt av: Birger Vestmo, filmkritiker

Regissør Roy Andersson formidler vår eksistens i både mørke og lyse stunder, i en overraskende morsom film som er full av sjel, varme og menneskelighet. Selv i de mest absurde og merkelige situasjonene er det mulig å gjenkjenne hvordan figurene tenker og handler som mennesker gjør når de kommer opp i trøbbel helt uforberedt.

Denne filmen er like fantastisk, vittig, absurd og underlig som dens tittel indikerer.

Les anmeldelsen

Dansk elektronikas bestemor

PIONER: Else Marie Pade brakte elektronisk musikk til Danmark, inspirert av komponister som Pierre Schaeffer og Karlheinz Stockhausen. Du trenger javascript for å se video. PIONER: Else Marie Pade brakte elektronisk musikk til Danmark, inspirert av komponister som Pierre Schaeffer og Karlheinz Stockhausen.

Hva: «Else Marie Pade: Electronic Works 1958-1995»

«Else Marie Pade: Electronic Works 1958-1995» Anbefalt av: Eystein Sandvik, musikkritiker

Else Marie Pade (1924-2016) ble på 1950-tallet den første danske komponist av elektronisk musikk. Hennes banebrytende arbeid ble ikke tatt på alvor, og kun tilfeldigheter gjorde at ikke Danmarks Radio slettet båndene med hennes komposisjoner. Anerkjennelsen kom først på 2000-tallet da hun ble oppdaget av det unge danske elektronikamiljøet. I dag regnes Pade som en av de virkelig store pionerne i moderne dansk musikkhistorie.

Pades lydverden er både snål, vakker og poetisk, og låter like friskt fremdeles.

Radikal feministisk kulokk

TRADISJON OG SAMTID: Komponist Karin Rehnqvist betrakter sin musikk som en utvidelse og videreføring av den svenske folkemusikken. Du trenger javascript for å se video. TRADISJON OG SAMTID: Komponist Karin Rehnqvist betrakter sin musikk som en utvidelse og videreføring av den svenske folkemusikken.

Hva: «Puksanger - lockrop» (1989) for to folkesangere og slagverk

«Puksanger - lockrop» (1989) for to folkesangere og slagverk Anbefalt av: Eystein Sandvik, musikkritiker

Karin Rehnqvist (f. 1957) er en av Skandinavias mest særegne stemmer innenfor samtidsmusikken. Ikke minst skyldes dette Rehnqvists unike fusjon av folkemusikk og cutting edge modernisme, ofte med et tydelig feministisk budskap. «Puksanger – lockrop» («Paukesanger – lokkerop») ble møtt med høylytte protester under en fremføring i Stockholm i 1994. Man kan håpe at protesten først og fremst var rettet mot teksten i en av satsene, som består av tradisjonelle finske visdomsord om kvinner. Her finner vi gullkorn som «Kvinnen har langt hår og kort tanke» og «En kvinnes mening, en hunds fjert».

En musikalsk utforskning av «svenskhet» du garantert aldri har hørt maken til.

Utfordrer sansene

NEW YORK-FOSS: Kunstinnstallasjonen av Olafur Eliasson i 2008 der det ble laget et fossefall under Brooklyn Bridge. Foto: Mario Tama / AFP/NTB OPERAEN I BJØRVIKA: Den islandske kunstneren Olafur Eliasson har utformet garderobeveggene i operabygget i Bjørvika, Her sammen med Dronning Sonja i 2008. Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB GRØNLAND I PARIS: Is-installasjon med Grønlandsis foran Pantheon i Paris i 2015. Kunstinstallasjon av Olafur Eliasson Foto: Eric Feferberg / AFP UTFORDRER PUBLIKUM: besøkende prøver å orientere seg gjennom et rom fylt av tåke i installasjonen 'Your blind passenger" av Olafur Eliasson i Tate Modern i London i 2019. Foto: Frank Augstein / AP/NTB MANNEN I KUNSTEN: Olafur Eliasson foran et av sine kunstverk i 2004 Foto: Jochen Luebke / AFP/NTB

Hvem : Kunstneren Olafur Eliasson

: Kunstneren Olafur Eliasson Anbefalt av: Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker

Danske-islandske Olafur Eliasson er en av Skandinavias mest feirede og ettertraktede kunstnere. Han er kjent for sine store installasjoner der han ofte bruker, lys, lyd, temperatur, og på ulike måter utfordrer hele sanseapparatet. Han har skapt installasjoner av arktisk mose, benyttet damp, fremkalt tåke og jobbet med is. Arbeidene hans gjør at man på en underlig måte blir bevisst sin kroppslige tilstedeværelse i rommet.

Gjennom lys og bevegelse fremkaller Eliasson ofte en følelse av at hele rommet krenger.

Språkets makt

JOBBINTERVJU: ...eller politiavhør?

Hvem : Kunstneren Saskia Holmkvist

: Kunstneren Saskia Holmkvist Anbefalt av: Mona Pahle Bjerke, kunstkritiker

Saskia Holmkvist jobber i et interessant grenseland mellom video, installasjon og performance. Som et refreng i hennes arbeider ser vi hvordan vi utøver makt gjennom språket, og med subtile språklige midler kan manipulere hverandre. En parterapi-seanse blir gradvis til en politisk forhandlingssituasjon, og et jobbintervju glir over i noe som fremstår som et politiavhør bare ved at språket endrer seg. Som betrakter er det direkte ubehagelig, nervepirrende, men også dypt fascinerende å følge utviklingen.

Dette er tankevekkende arbeider som angår oss alle, som deltakere i et mellommenneskelig og språklig samspill.

Mat er også ofte en viktig del av feiringer. Her er tips til passende mat for deg som vil ha totalopplevelsen:

Ingen fri for danskene Foto: 'lafur Steinar Gestsson / AP/NTB Ekspandér faktaboks Danmark har ingen nasjonaldag, og grunnlovsdagen 5. juni er det nærmeste man kommer. 5.juni er datoen da den første danske grunnloven ble innført i 1849. De vanligvis så festglade danskene har ikke beholdt datoen som offentlig helligdag. I 1975 mistet danskene også dagen som lovbestemt halv fridag.