Spenning, kunnskap og identitet er stikkord i årets gode bøker for den yngre garde.

Fra utgivelsene som har kommet på norsk i 2020, har jeg valgt ut 15 bøker. Her finner du alt fra bøker som passer for 3-åringen, til bøker for dem som er i ungdomsalder.

Og merk: De kan gjerne leses av voksne barn også.

For de minste

«Leggetid»

Forfatter: Frode Grytten og Mari Kanstad Johnsen (ill.)

Frode Grytten og Mari Kanstad Johnsen (ill.) Alder: 3–6 år

En morsom godnatt-bok. Mari Kanstad Johnsen har de siste par årene laget to uimotståelige bildebøker for de minste, den ene en ABC , den andre en tellebok . Her får de kreative illustrasjonene hennes finfint tekstfølge av Frode Grytten, som jo oftest skriver for voksne. Hva skjer når det for lengst er leggetid, men den lille jenta vil at Pappa skal lage en bok om henne? I en bok er alt mulig: Kanskje det skal være ville dyr, monstre eller superhelter i den? Eller kan det tenkes at et fang og en far er eventyr nok?

«Julian er en havfrue»

Forfatter: Jessica Love (Oversatt av Eivind Sudmann Larssen)

Jessica Love (Oversatt av Eivind Sudmann Larssen) Alder: 3–6 år

Julian beundrer bestemors smykker. Og i bassenget skulle han ønske han var en havfrue, en som kan boltre seg i skimrende farger gjennom det lysende vannspeilet. Er det bare de voksne damene som skal få lov til å være så vakre? En original liten bok om å kunne følge drømmene og bli den man vil – i alle regnbuens farger.

Les anmeldelsen

«Hvordan begynner man på skolen?»

Forfatter: Anna Fiske

Anna Fiske Alder: 3–6 år

Enhver som skal begynne på skolen, vil bli beroliget av Anna Fiskes bok. Her er intet spørsmål for lite, ingen bekymring for stor. Fiske tar barna på største alvor. Men boken blir slett ikke alvorlig – både teksten og bildene gir rom for latter. Dette er en bruksbok der barna selv får oppgaver å løse. Og i Fiskes eksplisitt konkrete bildeunivers er alle like mye verdt.

Les anmeldelsen

«Den store fuglejakten»

Forfatter: Nora Brech

Nora Brech Alder: 3–6 år

Om ikke selve historien er den sterkeste, litterært sett, er Nora Brechs fargekaskade av en bok et eventyr i seg selv. Bli med på letingen etter en regnbuespett og møt paraplyfugler, jazzfugler og nattfugler. Zoomingen inn og ut blant skogens fugler og trær er virkningsfull; perspektivskiftene gir en svimlende opplevelse av en verden som er stor og vidunderlig.

«Fremmed mann»

Forfatter: Kaia Dahle Nyhus

Kaia Dahle Nyhus Alder: 3–6 år.

Kaia Dahle Nyhus' lille jeg-forteller opplever at en mann trenger seg inn i hans og morens tosomhet. Fra den ene dagen til den andre har Fremmed mann satt opp lister på kjøleskapsdøren, han rydder skoene på plass i gangen og vil ikke ha gurgling under tannpussen. Skjønner ikke Mamma at mannen er i veien? Vi blir med på Fremmed manns transformasjon via Mannen som bor her nå, til han endelig blir Morten. Dahle Nyhus har et klart pedagogisk prosjekt, men boken kan også leses for barn som bor sammen med både Mamma og Pappa.

«Kjærlighet er bedre enn ingen kjærlighet»

Forfatter: Rose Lagercrantz og Eva Eriksson (ill.) (oversatt av Anne Horn)

Rose Lagercrantz og Eva Eriksson (ill.) (oversatt av Anne Horn) Alder: 5–8 år

Den 7. og siste boken i en serie om Danni og bestevenninnen Ella Frida. Dette er sympatiske bøker om hverdagsliv og vennskap, som passer godt for høytlesing. De to jentene møttes da de skulle begynne på skolen, og de ble straks perlevenner. Men hva skjer når Ella Frida flytter? Eva Erikssons milde og varme strektegninger lar oss komme inn i hjertene til både Danni, hennes italienske pappa og storfamilien i Roma. Start gjerne med bok nummer én i serien, den har tittelen «Mitt lykkelige liv».

For de mellomste

«Frida og jakten på nesehårene»

Forfatter: Frode Øverli

Frode Øverli Alder: 8–12 år

Så herlig med humor! Mange av årets virkelige gode barnebøker bretter ut alvorlige temaer som ensomhet, skilsmisse og selvmord. Da er det godt med litt latter. Frode Øverli serverer et klassisk eventyr på Øverli-måten, med burleske illustrasjoner, sløy humor og spenning av det virkelig skremmende slaget. Denne tegneserieboken kan leses høyt eller slukes på egen hånd – av barn og voksne. Det er ekstra bonus for dem som kjenner Pondus-universet fra før.

Det har for øvrig kommet uvanlig mange tegneserieromaner for barn dette året. Jenny Jordahl vant Brageprisen for Hva skjedde egentlig med deg? , en bok om spisevegring, som kan brukes som utgangspunkt for viktige diskusjoner mellom barn og voksne.

«Bokstavene»

Forfatter: Kristoffer Cezinando Karlsen og Charlie Roberts (ill.)

Kristoffer Cezinando Karlsen og Charlie Roberts (ill.) Alder: 8–12 år

Som med så mange andre gode barnebøker, er det umulig å sette noen aldersgrense på denne. Også tematisk er boken grensesprengende, men alfabetet er nå en gang rammen. Rapperen Cezinando debuterer som barnebokforfatter med dundrende overskudd, selv om rimene skrangler i meste laget til at han kan ta opp konkurransen med Inger Hagerup eller André Bjerke. Men dette er en bok å bli glad av:

Bli med på dovedyrdisko og oldemorolympiade, eller ta en enhjørningseliksir i en bandittbursdag. Bli smittet av forfatterens fryd over ord og formuleringen av dem! Illustratøren Charlie Roberts er både lyrisk og frekk, og han veksler mellom ulike teknikker i et ekspressivt drønn av farger. Om bilder har lyd, er dette fullt volum.

Les anmeldelsen

«Johnny 777. Mission 1: Rio de Janeiro»

Forfatter: Bjørn Sortland og Ketil Selnes (ill.)

Bjørn Sortland og Ketil Selnes (ill.) Alder: 8–12 år

Lettlest start på serien om 13 år gamle Jon fra en liten gudsforlatt norsk bygd, som blir hemmelig agent! Som Johnny 777 skal han løse farlige oppdrag rundt om i verden. Passe usannsynlig, passe skummel, men serien surfer samtidig i et jetsett-univers der man kan drømme seg bort. Referansene til James Bond og TV-serier i spion-genren er åpenbare. Smart fortalt, med et visuelt trøkk fra Ketil Selnes som gjør det enda lettere for de lesesvake å henge med.

Les anmeldelsen

«Supervulkaner og digre dinosaurer»

Forfatter: Reidar Müller og Sigbjørn Lilleng (ill.)

Reidar Müller og Sigbjørn Lilleng (ill.) Alder: 9–12 år

En diger bok som skriver seg inn i kjølvannet av klima-suksessen «Grønne greier» av Ole Mathismoen og Jenny Jordahl. (I år er de ute med tegneserien «Ville greier», en bok jeg også anbefaler med glede). Dette er en faktabok om den dype historien – om jordens utvikling, fortalt av en geolog som kan det han snakker om, og som vet å hente frem fascinerende fakta. Den kan brukes til å tilegne seg funfacts man kan brife med, eller kan leses mer seriøst som et oppslagsverk. Sigbjørn Lilleengs lange erfaring som tegneserietegner gjør boken inviterende å dykke inn i. Dette er kunnskap formidlet på en morsom og troverdig måte.

«Ti utrulege oppfinningar»

Forfatter: Bår Steinvik og Rune Markhus (ill.)

Bår Steinvik og Rune Markhus (ill.) Alder: 9–12 år

Mer kunnskap! Her er en inspirerende faktabok som går i dybden rundt ti store teknologiske oppfinnelser, det være seg lyspæren, p-pillen, antibiotika, oppvaskmaskinen eller benproteser. Boken er fullstappet av fakta, men de er godt fordelt i rammer, faktabokser og løpende tekst, så det blir aldri for kompakt. En gjennomgående lærdom er at vi lærer (og kan oppdage nye ting) av våre feil – og at det som regel befinner seg en flokk av mennesker bak den som blir stående med æren for oppfinnelsen til slutt. Illustrasjonene til Rune Markhus gir humor og luft.

«Jeg drømte at du drømte om meg»

Forfatter: Fanny Vaager

Fanny Vaager Alder: 10–12 år

En inkluderende bok om sjetteklassingen Ada, som er mer opptatt av om det er liv på andre planeter enn av hvilken lipgloss som er finest. På vei over til ungdomsskolen dukker ikke uventet forelskelse og rivalisering opp. Dette er ikke noe originalt tema, originalt er derimot portrettet av Adas farmor, en dame med bein i nesa og bastante meninger. Skriv mer, Fanny Vaager!

For de største

«Ser du dette?»

Forfatter: Sigrid Agnethe Hansen

Sigrid Agnethe Hansen Alder: Ungdom

Anna (15) forelsker seg i Lars som sitter foran henne i klasserommet. Lars med det myke håret i nakken, Lars med en fortann som er litt større enn den andre. Men er Lars til å stole på? En ungdomsroman om nakenbilder på avveie, og om hvordan det går an å reise seg etter å ha gjort noe dumt. For hvem er egentlig den skyldige om bilder spres? Et aktuelt tema for nær sagt enhver ung leser.

Les anmeldelsen

«Hør her'a!»

Forfatter: Gulraiz Sharif

Gulraiz Sharif Alder: Ungdom

Mahmoud (15) bor i Oslo, han er oppvokst i Norge og har pakistanske foreldre. Ergo føler han seg like mye pakistansk som norsk. Han slenger med leppa om alt og alle – og går ikke av veien for å servere de drøyeste karakteristikker av ulike folkegrupper, enten det nå er nordmenn, pakistanere eller polakker som får unngjelde. Boken er skrevet med et muntlig språk vi sjelden ser i norske bøker. Under raljeringen ligger det også en alvorlig tematikk; nemlig retten til å velge hvem man egentlig vil være uten å fanges av omverdenens fordommer.

Les anmeldelsen

«Aleksander den store»

Forfatter: Peter F. Strassegger

Peter F. Strassegger Alder: Ungdom

Samlaget markerer seg som et av de sterkeste forlagene på ungdomsbøker dette året. Jeg anbefaler både Helene Guåkers «Høgspenning. Livsfare» og Ann Helen Kolås Ingebrigtsens «Sinne», begge er treffende utforskinger av tabubelagte livsutfordringer, som psykisk sykdom og ADHD.

Det er for øvrig rart at så mange av ungdomsbøkene henvender seg så tydelig enten til jenter eller til gutter. Strasseggers roman kan leses av alle kjønn, men inviterer nok i større grad enn flere av årets ungdomsbøker spesielt guttene inn:

Aleksander har vært i en voldsepisode på skolen. Den andre gutten ble skadet for livet. Vel hadde han trakassert Aleksander i årevis, men det var Aleksander som påførte David de uopprettelige sårene. Peter Strassegger skriver suggererende om vold, sinne og om det å være utenfor. Vi suges inn i en spiral der det ikke synes som det er noen vei utenom volden. Romanen gir også et ubehagelig blikk på det å være ung innvandrer i Norge. Dette er godt skrevet. Strassegger stoler dessuten på at leserne kan tenke selv.

Alle anmeldelser og anbefalinger finner du her.

Videre anbefalt lesing: