Vil du ha filmer som enten gir sterke sommerfølelser, bringer fram gode sommerminner, setter en hai-støkk i badelysten, inspirerer til sommereventyr eller rett og slett er brennaktuell akkurat nå? Ta en titt på denne sommerlista som omfatter filmer fra fjoråret og helt tilbake til 1975:

LA-sommer

HOLLYWOOD: Brad Pitt og Leonardo DiCaprio spiller henholdsvis stuntmann og skuespiller i denne filmen med handling fra filmbyen i 1969. Foto: Andrew Cooper / SF Studios

Tittel: Once Upon a Time ... in Hollywood (2019)

Once Upon a Time ... in Hollywood (2019) Sjanger: drama, komedie

drama, komedie Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 15 år

Hvorfor ikke legge ferien til gode gamle og solfylte Hollywood? «Once Upon a Time ... in Hollywood» er breddfull av filmatisk nostalgi, fargerike figurer og fenomenale enkeltsekvenser. Brad Pitt gjør sin kuleste rolle på lenge. Helheten er kanskje noe vaklende, og en dypere mening kan være vanskelig å finne, men dette er en film det er vanskelig å motstå.

Et kjærlig, energisk og underholdende tilbakeblikk på det gamle Hollywood.

Sommerskrekk

SKREKKSEKT: Maja (Isabelle Grill) og resten av sekten Hårga skjuler mørke hemmeligheter bak sin lyse fasade. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Tittel: Midsommar (2019)

Midsommar (2019) Sjanger: skrekk, thriller

skrekk, thriller Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 15 år

Visuelt nydelig amerikansk skrekk satt til den svenske midnattssolen. «Midsommar» er en film som dyrker det visuelle med en herlig selvsikkerhet. Og det er på overflaten den virkelig begeistrer. For oss som er mette på Hollywoods ordinære og publikumsvennlige campingskrekk, så var denne «Midsommar»-reisen definitivt en av fjorårssommerens friskeste godbiter på kino.

Særegen sektthriller badet i svensk sommersol.

Brennaktuell dokumentar

RASISME I USA: Forfatter James Baldwin fotografert i Harlem i New York, 3. juni 1963. Filmen er basert på hans uferdige bok «Remember This House». Foto: AP Photo/stf

Tittel: I Am Not Your Negro (2017)

I Am Not Your Negro (2017) Sjanger: dokumentar

dokumentar Terningkast: 6

6 Aldersgrense: 12 år

«I Am Not Your Negro» er en rasende og reflektert observasjon av afroamerikaneres kamp mot rasisme og undertrykking, fortalt gjennom en som deltok selv i den amerikanske borgerrettsbevegelsen på 1960-tallet. Som publikummer blir man konfrontert med egne synspunkter på hva som skjer nå, sidestilt med James Baldwins syn på århundrer av undertrykking av USAs sorte befolkning.

En brennhet, kampvillig dokumentar som man vanskelig kan stille seg likegyldig til.

Kritikerrost romanse

ROMANSE: Elio (Timothée Chalamet) og farens nye assistent Oliver (Armie Hammer) faller etterhvert for hverandre i denne filmen med italiensk sommerstemning. Foto: United International Pictures

Tittel: Call Me By Your Name (2017)

Call Me By Your Name (2017) Sjanger: drama, romantikk

drama, romantikk Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 12 år

En aldeles nydelig kjærlighetshistorie lagt til sommerferien 1983 og landlige omgivelser i Nord-Italia. Filmen har så mange flotte skildringer av ungdommelig følelsesliv, at hjerter bare må svulme. «Call Me By Your Name» er en av dette tiårets varmeste filmromanser – med ekte sommerstemning fra Italia.

Vart og vakkert om gryende kjærlighet.

Vart og vakkert om gryende kjærlighet.

For barna

SYDHAVSSTEMNING: Vaiana og Maui leter etter øyguden Te Fiti for å redde øya Vaiana bor på. Foto: The Walt Disney Company Nordic

Tittel: Vaiana (2017)

Vaiana (2017) Sjanger: barnefilm, animasjon

barnefilm, animasjon Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 6 år

Øyhopping og høy bølgeføring slik bare Disney kan skape. Filmens sydhavsomgivelser er så vakre at øynene blir nesten blanke i dette frodige eventyret som scorer høyt på fengende musikk og fantastisk animasjon.

En familievennlig fulltreffer!

Animert sommerstemning

BYTTER KROPP: Taki Tachibana og Mitsuha Miyamizu bytter kropper når de sovner. Ikke helt som en drøm, men etter hvert oppdager de noen fordeler. Foto: Arthaus

Tittel: Your Name (2017)

Your Name (2017) Sjanger: animert, eventyr

animert, eventyr Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 6 år

«Your Name» er en fartsfylt, fengende og følelsesladd animasjonsfilm som blander en velkjent komedieoppskrift med en poetisk og filosofisk spenningshistorie. Det er en vidunderlig animasjonsfilm som er magekriblende god underholdning og som serverer noen vakre livsbetraktninger. Forvent å få lyst på en Japan-tur når rulleteksten kommer, og ikke bli overrasket om du får lyst til å se filmen en gang til.

Smellvakker japansk animasjonsfilm med et solfylt lydspor.

Eventyr på havet

EVENTYRER: Pål Sverre Hagen spiller Thor Heyerdahl i Kon-Tiki. Foto: Carl Christian Raabe / Nordisk Film

Tittel: Kon-Tiki (2012)

Kon-Tiki (2012) Sjanger: drama, eventyr

drama, eventyr Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 9 år

En eventyrlig film i episk format, som plasserer oss om bord på en balsaflåte på Stillehavet, og gir et bedre inntrykk av hvordan ferden til Thor Heyerdahl og mannskapet må ha fortonet seg. Filmen er imponerende flott filmet, med glimrende visuelle effekter, nydelig filmmusikk og en fortreffelig samling skuespillere som gestalter mannskapet om bord.

Eventyrlysten tyter ut av filmruta på denne.

Super action

SUPERHELTER: Scarlett Johansson spiller Black Widow, en av superheltene, i «The Avengers». Foto: The Walt Disney Company Nordic

Tittel: The Avengers (2012)

The Avengers (2012) Sjanger: action, sci-fi

action, sci-fi Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 12 år

En herlig og smadreglad superheltgigant – som kan nytes alene eller sammen med de tre oppfølgerfilmene. Både Thor, Captain America og Iron Man-filmene satte en høy standard for morsom superheltaction. Når de her er samlet sammen med blant andre Hulken, Hawkeye og Black Widow i «The Avengers», er resultatet en tilfredsstillende effektorgie med humoristisk snert.

Litt av et superheltsirkus!

Ungdommelig humor

KOMISK FESTSTEMNING: Christopher Mintz-Plasse og Aviva Farber på fest i «Superbad». Foto: Columbia Pictures

Tittel: Superbad (2007)

Superbad (2007) Sjanger: komedie

komedie Terningkast: 5

5 Aldersgrense: 12 år

Nydelig High School-komedie om den siste festen før sommerferien. Filmen er uforskammet morsom i sine beste øyeblikk. Resten av tiden er den «bare» morsom. Hva mer kan du forlange? Mange kan kjenne seg igjen i hovedkarakterene, og tullehumoren har noe bedårende ekte på bånn.

Supergod, superkul og supermorsom!

Romantisk perle

KJÆRLIGHET TIL SJØS: Rose (Kate Winslet) og Jacks (Leonardo DiCaprio) forelskelse kombinert med en av historiens verste skipsforlis ble en publikumssuksess og er en klassiker. Foto: 20th Century Fox

Tittel: Titanic (1997)

Titanic (1997) Sjanger: drama

drama Terningkast: 6

6 Aldersgrense: 12 år

«Titanic» er en episk historie med alle elementer til en storslagen filmopplevelse. Dette er stor dramatikk og intens kjærlighet satt i en fantastisk ramme med et skikkelig historisk sus over seg. Vi anmeldte den på nytt da den kom i 3D i 2012, og elsket hvert sekund av dette gjensynet! Leonardo DiCaprio og Kate Winslet er fremdeles solide skuespillere, men i «Titanic» har de en ungdommelig gnist og energi de ikke har like mye av lenger. De er perfekte som filmens emosjonelle senter, og vi mister dem aldri, selv når den eksterne dramatikken når høydepunktet.

En nostalgisk perle.

Forhistorisk spenning

DINOSAUR-DRAMA: Sam Neill med en av de mer godlynte dinosaurene i «Jurassic Park». Foto: United International Pictures

Tittel: Jurassic Park (1993)

Jurassic Park (1993) Sjanger: action, eventyr

action, eventyr Terningkast: 6

6 Aldersgrense: 12 år

Nok en klassiker som ble konvertert til 3D for noen år siden. I likhet med «Titanic» ble det da en 6-er for gjensynet. Dette er fremdeles et morsomt og storslagent eventyr med tøffe effekter og en solid spenningskurve som holder meg naglet til kinosetet. Miksen av digitale helfigurer og animatroniske hoder, bein og haler fungerer fantastisk i «Jurassic Park». Måten herr T-rex introduseres på når det er en tropisk storm på øya er fremdeles et fantastisk stykke filmhistorie.

Fornøyelsespark, safariliv og dinosaurskrekk i skjønn forening.

Legendarisk vennskap

IKONISK: Den flyvende sykkelen foran månen er blitt et ikonisk bilde som enhver filminteressert straks vil kjenne igjen. Foto: United International Pictures

Tittel: E.T. (1982)

E.T. (1982) Sjanger: drama, sci-fi

drama, sci-fi Aldersgrense: 7 år

Enda en Steven Spielberg-klassiker og en av våre favoritter fra den legendariske kinosommeren i 1982. Scenen der Elliot og E.T. flyr over himmelen på sykkel, med månen i bakgrunnen, er kanskje det mest minneverdige øyeblikket i filmhistorien noensinne. Med John Williams sitt fabelaktige musikktema i bakgrunnen og Elliots jubelhyl, gir denne scenen deg en følelse av pur glede.

En tidløs klassiker.

Klassisk badeskrekk

HAIEN KOMMER! En sulten hai truer idyllen i et ellers solfylt ferieparadis. En vellykket thriller som fungerer like godt i dag som da den ble laget. Foto: Universal Pictures

Tittel: Haisommer (1975)

Haisommer (1975) Sjanger: thriller

thriller Terningkast: 6

6 Aldersgrense: 15 år

Vi avslutter med den ultimate sommer-thrilleren, også denne av Spielberg. Badeskrekken blir ikke mer klassisk enn dette, og det kan hevdes i fullt alvor at dette fremdeles er en av de beste thrillerne som noensinne er laget. Filmen kom ut på Blu-ray i 2012, en utgave som anbefales på det aller varmeste. Haien virker fortsatt!

En udiskutabel klassiker.

