En ivrig forsvarsadvokat, en politi-androide, en forsikrings-etterforsker, en forfyllet politietterforsker, en ung kvinne med evnen til å styre tiden og en som selger reiser til dødsriket.

Dette er noen av rollefigurene du kan styre i interaktive krim-thrillere. Påskekrim har stolte tradisjoner her i Norge. Kanskje du finner en ny favoritt i spillenes verden?

Her er 10 krimspillfavoritter du selv kan prøve å løse/etterforske.

Det perfekte påskekrim-spillet

SKIPSMYSTERIUM: I «Return of the Obra Dinn» er et forsvunnet skip kommet til rette. Men hva har skjedd, og hvordan døde mannskapet? Foto: LUCAS POPE

Tittel: «Return of the Obra Dinn»

«Return of the Obra Dinn» Ute på: PC, PS4, Xbox One og Switch

PC, PS4, Xbox One og Switch Alder: 16+

Året er 1807. Handelsskipet Obra Dinn dukker opp igjen etter å ha vært forsvunnet i årevis. Alle om bord er døde.

Din jobb, som etterforsker for East India Company, er å finne ut hva som har skjedd på skipet. Det gjør du ved hjelp av en magisk klokke som gjør det mulig å gjenbesøke dødsøyeblikket til hele besetningen.

Et spennende mysterium, en nydelig visuell stil og det perfekte påskekrim-spillet.

Mordetterforskning i fantasiverden

MORDGÅTE: I «Disco Elysium» må du og din kollega løse en mordsak. Foto: ZA/UM

Tittel: «Disco Elysium»

«Disco Elysium» Ute på: PC

PC Alder: 18+

En sliten etterforsker våkner opp i et hotellrom med hukommelsestap etter en fylle-blackout av dimensjoner. Sammen med den langt mer solide kollegaen Kim Kitsuragi skal du nøste opp i en mordsak som veves inn i den ustødige politiske situasjonen i fantasiverdenen Elysium.

Disco Elysium har et helt fantastisk velskrevet manus, med sylskarpe dialoger, troverdig mørke og bitende humor.

Som en interaktiv spenningsroman som gir varig inntrykk.

OBS! Disco Elysium: Final Cut lanseres til PC, PS5 og Xbox Series X|S 30. mars. PS4, Xbox One, Stadia og Switch-versjoner kommer senere i 2021.

Norsk fjord-thriller

SKUMMELT PÅ BYGDA: En jente er forsvunnet i en liten fiskelandsby i Norge. Det er også de andre innbyggerne i det norske spillet «Draugen». Foto: RED THREAD GAMES

Tittel: «Draugen»

«Draugen» Ute på: PC, PS4 og Xbox One

PC, PS4 og Xbox One Alder: 12+

Husker du påskekrimserien «Malstrøm»? Her har du et spill som gir den samme gufne følelsen av å etterforske et skummelt mysterium i et klaustrofobisk fjordtettsted.

Vi befinner oss i den fiktive fiskelandsbyen Graavik innerst i en norsk fjord på 1920-tallet. Edward Harden og hans følgesvenn Lissie ankommer stedet for å lete etter søsteren til Edward.

Lettere sagt enn gjort, når hele byen på mystisk vis er rensket for innbyggere.

Hardkokt LA-krim

ETTERFORSKER: I «LA Noire» må du løse krimsaker i flere forskjellige politidistrikt i Los Angeles på slutten av 1940-tallet. Foto: ROCKSTAR GAMES

Tittel: «LA Noire»

«LA Noire» Ute på: PC, PS4, Xbox One og Switch

PC, PS4, Xbox One og Switch Alder: 18+

Her skal vi til Los Angeles i 1947, i et spill som bruker et formspråk vi kjenner godt fra noir-sjangeren og nyere tilbakeblikk som filmen (og boken) «LA Confidential».

Du styrer etterforskeren Cole Phelps som reiser rundt i Los Angeles for å løse drapssaker. Spillet byr på interaktive avhør av vitner og mistenkte, innsamling av spor, fri utforsking av Los Angeles slik byen så ut på 1940-tallet.

En spennende, hardkokt historie.

Klassiker om dødsriket

DØDSREISER: Bli med på et tettpakket film-noir eventyr til dødsriket. Foto: DOUBLE FINE

Tittel: «Grim Fandango Remastered»

«Grim Fandango Remastered» Ute på: PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS og Android

PC, PS4, Xbox One, Switch, iOS og Android Alder: 12+

Manny Calavera selger reisepakker for nylig avdøde som skal til dødsriket. Når den vakre og tvers gjennom gode Mercedes Colomar ankommer, sendes Manny ut i et film noir-eventyr tettpakket med spennende oppgaver og masse smart humor i omgivelser inspirert av latinamerikansk døds-folklore.

Grim Fandango regnes som en av eventyrsjangerens aller største klassikere, og med denne nyversjonen av spillet får nye generasjoner mulighet til å bli med på reisen.

Gåsehud i avhørsrommet

AVHØRSBONANZA: Det finnes flere hundre avhør med kona til en forsvunnet mann. Få følelsen av å være en ekte etterforsker med avhør som spesiale i «Her Story». Foto: SAM BARLOW

Tittel: «Her Story»

«Her Story» Ute på: PC, iOS og Android

PC, iOS og Android Alder: 16+

En mann har forsvunnet, og din jobb er å finne ham. Det gjør du ved å gå gjennom en diger database med video-avhør av kona, Hannah Smith.

Det er 271 slike video-avhør, og du kan søke gjennom disse avhørene med stikkord og finne både hull og sammenhenger som til slutt avdekker mysteriet bak forsvinningen.

Blandingen av ekte video og interaktiv etterforskning er hypnotisk. Følelsen av å være en faktisk etterforsker er sterk. Og historien tar raskt vendinger som gir gåsehud.

PS: «Telling Lies», en slags spirituell oppfølger av «Her Story», er også glimrende.

Mørke hemmeligheter og spennende tidsreiser

SE INN I FREMTIDEN: Gå inn i rollen som jenta Max og styr tiden for å finne ut av dette spennende mysteriet i «Life is Strange». Foto: DONTNOD/SQUARE ENIX

Tittel: «Life is Strange»

«Life is Strange» Ute på: PC, PS4, Xbox One, iOS og Android

PC, PS4, Xbox One, iOS og Android Alder: 16+

Det skjer mystiske ting i den søvnige kystbyen Arcadia Bay, Oregon. En naturkatastrofe er på vei, en ung kvinne har forsvunnet og mørke hemmeligheter river i sjelen til elevene på Blackwell Academy.

Du styrer jenta Max, som på sin side har mulighet til å styre tiden. Hun kan spole tiden tilbake og se inn i fremtiden.

Disse evnene må hun bruke for å redde venner og medelever, i en dramatisk og utrolig spennende interaktiv historie.

PS: «Life is Strange 2» har en ny setting, en ny historie og nye rollefigurer. Anbefales også!

Lek forsvarsadvokat

RETTSDRAMA: Alltid drømt om å være advokat i en rettssal? I «Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy» har du sjansen. Foto: CAPCOM

Tittel: «Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy»

«Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy» Ute på: PC, 3DS, Switch, PS4, Xbox One, iOS og Android

PC, 3DS, Switch, PS4, Xbox One, iOS og Android Alder: 12+

Her får du tre spill med den kjekke forsvarsadvokaten Phoenix Wright. I alle de tre spillene skal du bygge et forsvar i en rekke rettssaker, noe du gjør både ved å etterforske og samle beviser, og ved utspørring i selve rettssalen.

Rammen er en herlig, morsom og ofte absurd blanding av ville historier, karikerte rollefigurer og teit (på den gode måten) dialog.

Intrikat og morsom hjernetrim

FOR DE SMÅ GRÅ: Bryn hjernen med intrikate oppgaver i «Professor Layton and the Lost Future». Foto: LEVEL-5

Tittel: «Professor Layton and the Lost Future»

«Professor Layton and the Lost Future» Ute på: DS, iOS og Android

DS, iOS og Android Alder: 7+

Professor Layton er en blanding av Sherlock Holmes og Phoenix Wright. En sylskarp herremann med hjernen som sin viktigste og største muskel.

Han har hovedrollen i en serie spill som blander intrikate oppgaver med eventyrspill-lignende historier. For å få den ofte både spennende og morsomme historien til å gå videre, må du tenke så det knaker mens du løser den ene hjernetrim-oppgaven etter den andre.

Av alle Layton-spillene, er nok «Lost Future» («Unwound Future» i Japan) det beste.

Kunstig intelligens-thriller

MENNESKE VS. MASKIN: «Detroit: Become Human» lar deg undersøke en verden der mennesker og kunstig intelligens er svært nært knyttet sammen. Foto: QUANTIC DREAM/SONY

Tittel: «Detroit: Become Human»

«Detroit: Become Human» Ute på: PC og PS4

PC og PS4 Alder: 18+

Vi er i en nær fremtid hvor androider har blitt en del av livene våre. I spillet styrer du tre av dem – hjelpeandroiden Marcus, barnevakten Kara og politietterforskeren Connor.

Historien utforsker etiske og filosofiske temaer knyttet til kunstig intelligens og hva det vil si å være et menneske.

Verktøyet for disse betraktningene er en spennende, thrillerlignende historie med dramatiske menneske- og androide-skjebner.

Flere anbefalte krim-thrillere:

«Until Dawn» (PS4, PS5)

«Judgement» (PS4 – kommer til PS5, Xbox Series X|S og Stadia 23. april)

«The Medium» (PC, Xbox Series X|S)

«Heavy Rain» (PC, PS4)

«Sherlock Holmes: Crimes & Punishment» (PC, PS4, Xbox One)

«The Wolf Among Us» (PC, PS4, Xbox One, iOS, Android)

«Detective Pikachu» (3DS)

Rune Fjeld Olsen anmelder spill for NRK og produserer også Level Up gjennom produksjonsselskapet Buffkitten AS.

