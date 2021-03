Vi er et av de mer sekulariserte samfunn i verden, men likevel fortsetter kirkebygget å bety noe for oss. Det viser de heftige kranglene som ofte oppstår rundt oppføringen av nye kirker.

Påsken, som kirkelig høytid, kan være en god anledning til å ta noen av dem i nærmere øyesyn. Påskegudstjenestene blir avlyst i år, men bla gjennom bildene under for å se hva som gjør akkurat disse ti kirkene verdt et besøk likevel:

1. Ølhallen og dragen under Gamle Aker kirke

PÅ TOPPEN: Omgitt av den gamle middelalderkirkegården, og med en beliggenhet på toppen av Akersryggen, er Gamle Aker kirke en bygning mange Oslo-folk har et forhold til. Den er bygget i kalkstein fra et steinbrudd i området. Foto: Lise Åserud / NTB SENTRALTÅRN: Gamle Aker Kirke er en treskipet middelaldersk basilika, oppført i anglonormannisk romansk rundbuestil med sidekapell og sentraltårn. Foto: Torild Granhaug / Kirkesøk.no DRAGE: Et sagn forteller at en drage sover i en hule under kirken. Dragen skal etter sigende vokte over en sølvmine i berget. Men om man ikke tror på fabeldyr eller skatter, finnes det mer prosaiske hemmeligheter under kirken, nemlig en ølhall. Foto: Kjetil Solhøi / NRK KJØLIG ØL: Ølet stod tett i tett i de store rommene i den kjølige underjordiske hallen fra 1800-tallet. Under krigen skal tyskerne ha brukt den samme hallen til oppbevaring av frukt og grønnsaker. Foto: Kjetil Solhøi / NRK PILEGRIMER: Gamle Aker kirke var tvillingkirken til St. Hallvardskatedralen – biskopens kirke i middelalderens Oslo, og som vi i dag kjenner som ruinene i Middelalderparken. Den lille sognekirken var et samlingssted for pilegrimer på vei til Nidaros. Foto: Kirkesøk.no TATT AV LYNET: Etter et lynnedslag i 1703 der både tårn og kirkeklokke, samt alt inventar ble ødelagt, ble det besluttet av kirken måtte rives, da den ikke var «bemerkelsesverdig ved annet enn sin alder». Foto: Illustreret Nyhedsblad no. 15, 1852

Navn: Gamle Aker kirke

Gamle Aker kirke Sted: St. Hanshaugen, Oslo

St. Hanshaugen, Oslo Arkitekt :Ukjent (Antakeligvis byggemesteret og steinhuggere fra England)

:Ukjent (Antakeligvis byggemesteret og steinhuggere fra England) Byggeår: 1130/1150

1130/1150 Stil: Romansk (Anglo-normannisk stil)

Hvorfor? Ølhallen under Gamle Aker kirke er en av byens best bevarte hemmeligheter. I tillegg sier sagnet at det er en drage som sover i en hule under kirken.

2. Alterskapet i Mariakirken

BYPORT: Totårnsfasaden som man begynte å bruke i den tidlige middelalderen, skulle symbolisere en byport: Kirken var slik bildet på det himmelske Jerusalem. Foto: Kirkesøk.no GODT SYNLIG: Mariakirken er den eldste bevarte rest av middelalderens Bjørgvin. Her passerer proffsyklistene kirken under VM i Bergen i 2017. Foto: Marit Hommedal / NTB RUNDBUET KRYSSHVELV: Kirken er oppført som en klassisk tidligmiddelaldersk treskipet basilika med et praktfullt og avansert rundbuet krysshvelv. Koret som ble påbegynt i 1248, bærer preg av den gotiske spissbuestilen. Foto: Kirkesøk.no BAROKK: Legg merke til det praktfulle kirkeinteriøret, som alterskapet fra senmiddelalderen og prekestolen i barokkstil. Foto: Kirkesøk.no SKULPTURPORTALER: Kirkens vakre skulpturportaler er virkelig verdt et studium. Særlig er sørportalen i senromansk stil godt bevart. Foto: Kirkesøk.no FUNFACT: På folkemunne ble kirken gjennom mange århundrer omtalt som tyskerkirken. Allerede i 1408 ble den nemlig overdratt til tyske kjøpmenn. Den tyske menigheten i Bergen holdt til i kirken helt til godt ut på 1800-tallet. Foto: Kirkesøk.no

Navn: Mariakirken

Mariakirken Sted: Dreggsallmenningen, Bergen

Dreggsallmenningen, Bergen Arkitekt: Ukjent

Ukjent Byggeår: 1130-1250

1130-1250 Stil: Romansk med gotiske elementer

Hvorfor? Alterskapet fra senmiddelalderen er så vakkert og detaljert at du kan stirre på det i evigheter. Også de vakre skulpturportalene er verdt en kikk.

3. Mjøsormen utenfor Hamardomen

MODERNISTISK: Domkirkeodden byr på en praktfull kombinasjon av tidligmiddelaldersk og modernistisk arkitektur. Det er ikke åpent på innsiden av glasset denne påsken, men likevel mye å se på. Foto: Anno Domkirkeoddens fotoarkiv KIRKEROM: I motsetning til Nidarosdomen har man ikke valgt å forsøke å gjenskape kirken, men har latt de storslagne romanske buegangene stå som de er. Det er hvelvet en modernistisk glasskatedral over for å skape et kirkerom. Foto: Anno Domkirkeoddens fotoarkiv MJØSORMEN: Et gammelt sagn forteller om en veldig orm som holdt til i Mjøsa rett utenfor Domkirkeodden. Fabeldyret, med hestehode og øyne så store som mannshender, viser seg visstnok bare når det er vindstille og speilblankt vann. … Natten før den siste katolske biskopen ble fanget i forbindelse med reformasjonen skal ormen ha vist seg, og både orgel og kirkeklokker begynte å klinge og kime helt av seg selv. Det ble tolket som et ondt varsel om hva den nye tiden skulle bringe. Foto: Aschehoug STØRSTE GLASSBYGNING: Kjell Lunds vernebygg er Europas største glassbygning og danner en spektakulær, men likevel diskret ramme omkring ruinene. Foto: Anno Domkirkeoddens fotoarkiv RUINENE: Da bispesetet på Hamar ble opprettet på midten av 1100-tallet ble det bygget en katedral. Mye tyder på at kirken var ganske lik Gamle Aker kirke, bare en tanke større med tverrskip og totårnsfasade i vest. Foto: Vidar Knai / NTB

Navn: Hamardomen

Hamardomen Sted: Domkirkeodden, Hamar

Domkirkeodden, Hamar Arkitekt: Ukjent/Slaatto og Lund

Ukjent/Slaatto og Lund Byggeår: 1152-1998

1152-1998 Stil: Romansk/modernistisk

Hvorfor? På Domkirkeodden kan du gå tur rundt mektig middelaldersk arkitektur, omsluttet av en modernistisk glasskatedral. Er Mjøsa speilblank, kan du samtidig kikke etter den sagnomsuste Mjøsormen.

4. Bob Dylan-ansiktet på Nidarosdomen

PÅ OLAVS GRAV: Nidarosdomen er Norges eneste fullt utviklede gotiske katedral med strebebuer. Kirken skal være bygget over Olav den helliges grav. Den gamle kristkirken i Nidaros ble i middelalderen besøkt av pilegrimer fra hele Europa. Foto: NRK FRA MIDDELALDEREN: På tegningen ser vi hvor mye som er intakt fra middelalderen. Både hvelvet og tårnet er rekonstruert i nyere tid etter ulike branner og faser av forfall. Foto: Tegning av J. Mathiesen UNDER KONSTRUKSJON: Som katedraler flest er Nidarosdomen bygget gjennom mange århundrer. På dette fotografiet, trolig tatt rundt andre verdenskrig, ser man nordre tverrskip under oppføring. Vestfronten og vestfront-tårnene har ennå ikke kommet opp. Foto: Nidaros domkirkes restaureringsarbeider GOD BLANDING: I tverrskipet ser vi både romanske og gotiske stilelementer som klinger sammen; den romanske buegangen og det spisse gotiske vinduet over. Foto: Ukjent tegner, 1885 GOTIKK: Etter brannen i 1328 ble oktogonen (bygning med åttekantet grunnplan) gjenoppført i engelsk-inspirert dekorativ gotikk. Foto: Ukjent tegner, 1885 NORGES HJERTE: Nidarosdomen er Norges nasjonalhelligdom: Cor Norvegia – Norges hjerte. Den danner et digert kors i landskapet som en mektig påminnelse om Kristi lidelseshistorie. Her fotografert i mars 2021. Foto: Gorm Kallestad / NTB FUNFACT: Gustav Vigeland spilte en svært viktig rolle i rekonstruksjonen av vestfasaden, men også erkemodernisten Arnold Haukeland bidro. På toppen av kirken rager Sankt Mikael. Kunstneren Kristoffer Leirdal lot engelen få Bob Dylans ansiktstrekk.

Navn: Nidarosdomen

Nidarosdomen Sted: Trondheim

Trondheim Arkitekt: Ukjent

Ukjent Byggeår: 1070-2000

1070-2000 Stil: Gotisk med noen romanske elementer

Hvorfor? Engelen på toppen av gigantiske Nidarosdomen har fått ansiktstrekkene til Bob Dylan. Og under kirken skal vikingkongen Olav den hellige være begravet.

5. Steinalteret i Borgund Stavkirke

GLEMT SKIKK: De fleste stavkirkene ble bygget i perioden 1130 til 1350. Da svartedauden kom og drepte en tredjedel av den norske befolkning, ble det ikke bygget noen nye kirker på 200 år, og kunnskapen om den innfløkte byggeteknikken ble glemt. Foto: Fortidsminneforeningen FURUTØRKING: Vinteren 1180 valgte man seg noen egnede furutrær som ble skrellet for bark og kuttet toppene av, så lot man trærne stå og tørke på rot til de ble felt 1183, da kirken ble reist. Et middelaldersk steinalter står i midten. Foto: Nils Olsen Reppen / Fylkesarkivet i Vestland OFFERPLASS: Kirken er plassert på en eldgammel hedensk kultplass. Det gamle steinalteret på forrige bilde skal visstnok ha stått på denne offerplassen. Det er gjort funn av dyrebein fra de hedenske ritualene som foregikk her. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix VIKING-RESTER: Portalene har vakre treutskjæringer (treskurd som det kalles) med akantusranker og halvsøyler, bladverk, ormer og drakeliknende dyr. Her ser vi rester av vikingtiden, som bare var hundre år tidligere. Foto: Kirkesøk.no FUNFACT: Det er flere tegn i kirken på at norrønt tankegods levde i beste velgående: Et søylehode ved alteret viser for eksempel en katt som antakeligvis er symbol for den norrøne gudinnen Frøya. På mønekammene sitter det til sammen fire dragehoder.

Navn: Borgund Stavkirke

Borgund Stavkirke Sted: Lærdal, Sogn

Lærdal, Sogn Arkitekt : Ukjent

: Ukjent Byggeår : Etter 1181

: Etter 1181 Stil: Norsk middelalder/Stavkirkearkitektur

Hvorfor? Det middelalderske steinalteret skal ha stått på en offerplass der det er funnet dyrebein fra hedenske ritualer. Det knytter seg også en interessant historie til kirkens furustaver.

6. Terrenget i Mortensrud kirke

KONTRASTER: Mortensrud kirke er en treskipet langkirke i skifer og naturbetong med frittstående klokketårn: Et interessant bygg preget av kontraster. Her flettes naturlyrikk og streng rasjonalisme sammen. Foto: Jiri Havran TRADISJON OG FORNYELSE: Naturstein og tre kombineres med modernismens materialer – stål, betong og glass – gir bygget en egenartet spenning. Gjennom det rene, enkle formspråket reflekterer arkitekten også over fortidens basilikaarkitektur. Foto: Erlend Aas / NTB FUNFACT: Selv om kirken er prisbelønt og allerede regnes som et ikon i arkitekturhistorien, er det enkelte som mener at estetiske hensyn tidvis har fått lov til å overkjøre det funksjonelle. Konstruksjonsfeil har blant annet ført til flere lekkasjer. Foto: arkitektur.no STEIN-ØY: Gulvet følger terrenget og stedvis bryter berget igjennom og danner øyer midt i kirkegulvet. Øvre del er naturstein mens nedre er glass. Steinsettingen har en gjennomskinnelighet som gjør at den fremstår nesten vektløs over glassveggen. Foto: Jensen & Skodvin Arkitekter INDUSTRIELT PREG: Kampanilen har et industrielt preg som gir assosiasjoner til gruveinstallasjoner. Foto: Kirkesøk.no

Navn: Mortensrud kirke

Mortensrud kirke Sted: Mortensrud, Oslo

Mortensrud, Oslo Arkitekt : Jensen og Skodvin

: Jensen og Skodvin Byggår : 2002

: 2002 Stil: Organisk modernisme

Hvorfor? Den ligner ikke på noen andre kirker i Norge. Berget i terrenget bryter opp av kirkegulvet og blir en naturlig del av kirken.

7. Taket i St. Hallvard kirke og kloster

OMVENDT KUPPEL: Det arkitektoniske prinsippet er nokså enkelt: En sirkel senket ned i et kvadrat. I renessansen var nettopp denne kombinasjonen sett på som symbol for forening mellom himmel og jord – sjel og kropp. Foto: JAVIER AURIS / NRK PRISVINNER: Fra utsiden ser det firkantede bygget ganske pregløst ut, inneklemt blant byblokker og butikker på Tøyen. Det er først når man kommer på innsiden at man virkelig ser bygningens egenart, og forstår hvorfor det har vunnet en rekke priser. Foto: JAVIER AURIS / NRK GRAVID: Kirkerommet er kjent for sin mektige kuppel i armert betong. Men i stedet for at kuppelen stiger opp som en hvelving over publikums hoder, buler den nedover som en tung gravid form. TUNGT: Det litt tyngende ved den omvendte kuppelen henspiller kanskje på den smale veien som ordensbrødrene skal gå – det tunge ansvaret som klosterlivet innebærer.

Navn: St. Hallvard kirke og kloster

St. Hallvard kirke og kloster Sted: Tøyen/Enerhaugen, Oslo

Tøyen/Enerhaugen, Oslo Arkitekt: Lund & Slaatto

Lund & Slaatto Byggeår: 1966

1966 Stil: Senmodernisme/Strukturalisme

Hvorfor? Kirkekupler gjør vanligvis kirkerommet stort og mektig, men hva skjer når kuppelen ligger opp ned som en tung, gravid form?

8. Istappene i Ishavskatedralen

TREKANT-TEMA: Kirken er utformet over et trekanttema som referer til båthusarkitektur, fiskehjeller og fjellformasjoner. Lyssøylene som trenger igjennom lamellene, henspiller på nordlyset. Kirken er godt synlig ved ankomst Tromsø. Foto: Rune Stoltz Bertinussen / NTB BRUKKET RYGG? Bygningen er ikke like formmessig fullendt fra alle sider. Sett fra siden oppstår det en underlig formkollaps, som om bygningen har brukket ryggen, noe som gir en uro til den ellers så helhetlige formen. Foto: Torild Granhaug / Kirkesøk.no GUDS HÅND: Legg merke til de vakre glassmaleriene av Victor Sparre som viser Kristi gjenkomst. Tre sterke lyssøyler stråler ut fra Guds hånd. Den midterste gjennomtrenger Jesus Kristus selv. På hver side strekker to menneskeskikkelser seg mot lyset. ISTAPPER: Kirken er også utstyrt med praktfulle prismelysekroner utformet i tsjekkisk krystall. Lysekronen ser ut som lysende kongler, eller klynger av istapper. Foto: Gorm Kallestad / NTB KORS: Det 35 meter høye betongkorset trer tydelig frem mot glassfasaden i vest. Foto: Torild Granhaug / Kirkesøk.no SIGNALBYGG: Den krystallinske Ishavskatedralen tegner seg som et mektig, lysende, stilisert isfjell mot bebyggelsen og fjellene. Kirken er et senmodernistisk signalbygg. Foto: Terje Pedersen / NTB

Navn: Ishavskatedralen

Ishavskatedralen Sted: Tromsø

Tromsø Arkitekt : Jan Inge Hovig

: Jan Inge Hovig Byggeår: 1965

1965 Stil: Skulpturell senmodernisme

Hvorfor? På utsiden står et 35 meter høyt kors og på innsiden henger lysekroner som minner om klynger av istapper.

9. Skyggespillet i Tautra Mariakloster

KLOSTER-ØY: Mariaklosteret er et katolsk kvinnekloster på øya Tautra i Trondheimsfjorden. Nonnene i klosteret tilhører cistercienserordenen (trappistordenen). Foto: Julie Haugen Egge/NRK KAOTISK: Skiferkledningen er vakker med sine fargesjatteringer, men stedvis gir den rytmiske vekslingen mellom glass og stein et litt kaotisk uttrykk, noe som passer dårlig til den verdige funksjonen bygget har. SKYGGESPILL: Kirkerommet reflekterer over fortidens byggeskikk med åpen takstol med glasstak over. Skyggespillet som oppstår når dagslyset siles gjennom bjelkeverket er vakkert, men kanskje også slitsomt på ekstra solfylte dager? Foto: Kristin Irene Tiller UTENOMJORDISK: Bønn og kontemplasjon i solflimmeret kan kanskje være vanskelig? Dette ukonvensjonelle grepet har også en romoppløsende virkning, som kan være tilsiktet nettopp for å skape en slags transcendental, utenomjordisk opplevelse. Foto: Morten Andersen / NRK MUNKEKLOSTER: I 1207 ble det bygget et munkekloster på øya. Det var i bruk frem til reformasjonen. Det nye kvinneklosteret som ble oppført ganske presist 800 år senere, ble plassert like i nærheten av de gamle ruinene. Foto: Gunn Nyborg

Navn: Tautra Mariakloster

Tautra Mariakloster Sted: Øya Tautra i Frosta

Øya Tautra i Frosta Arkitekt: Jan Olav Jensen (Skodvin og Jensen arkitekter)

Jan Olav Jensen (Skodvin og Jensen arkitekter) Byggeår: 2006

2006 Stil: Modernisme/Postmodernisme

Hvorfor? Skyggespillet som oppstår når dagslyset siles gjennom bjelkeverket, er en opplevelse i seg selv.

10. Omstridte Østre Porsgrunn kirke

OMSTRIDT: Kirken ble oppført etter at den vakre lille korskirken i tre fra 1700-tallet brant i 2011. Lokalbefolkningen var rasende. Noen sverget på at de aldri ville sette sine ben i kirken, og i 2020 ble den kåret til Norges styggeste. Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK UBALANSERT: Kirken reflekterer over kirkearkitekturen med sine ruvende geometriske former og sitt himmelstrebende kirketårn. Likevel har den ikke den balanserte og fredelige utstråling som et kirkebygg bør ha. Foto: Kirkesøk.no FLISETRADISJON: Med den hvite kledningen laget av porcellanato-fliser har arkitekten ønsket å legge inn en referanse til Porsgrunns ærverdige porselenstradisjoner. Foto: Lars Tore Endresen / NRK STYGG: Kirken har et noe inhumant og uvennlig preg, med sitt aggressive og nærmest våpenaktige tårn. Korset ser ut som det har sklidd ned på halv tolv og klamrer seg som et spinkelt insekt til det skarpe spydet. Kirken er så stygg at den er severdig! Foto: LARS TORE ENDRESEN / NRK

Navn: Østre Porsgrunn kirke

Østre Porsgrunn kirke Sted: Porsgrunn

Porsgrunn Arkitekt: Espen Surnevik og Trodahl arkitekter

Espen Surnevik og Trodahl arkitekter Byggeår: 2019

2019 Stil: Postmodernisme

Hvorfor? Denne samtidskirken ble i fjor kåret til Norges styggeste i en uformell avstemning i avisen Dagen. Ta en titt og døm selv.

