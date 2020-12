Julestemning på TV

Det er ikke bare julefilmer som kan få deg i ordentlig julestemning. Hvorfor ikke bla opp juleepisodene til noen gamle seriefavoritter?

Det finnes mye å ta av i verdenen av julespesialer og juleepisoder. De fleste serier har en juleepisode eller to dersom de når en viss lengde. Noen er mer minneverdige enn andre.

Her er ti utvalgte juleklassikere fra TV-skjermen.

Jul med gamle venner

LATTERLIG JUL: Monica og Ross går overstyr i et forsøk på å komme på TV, i denne juleepisoden av «Friends». Foto: Skjermdump

Serie: «Friends»

«Friends» Episode: «The One with The Routine», sesong 6, episode 10

«The One with The Routine», sesong 6, episode 10 Tilgjengelig på: Netflix

Julen er vanligvis tiden for å tilbringe tid med venner og familie, så hvorfor ikke tilbringe den med dine gamle venner Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey og Phoebe? «Friends» har mang en god juleepisode, men hvis du skal se bare én anbefaler jeg «The One with the Routine».

Central Perk er pyntet til jul, Monica og Ross gjenopplever barndomsminner, Rachel og Phoebe jakter på julegaver og Joey er forelsket.

Se også: «The One with the Christmas Armadillo» sesong 7, episode 10, hvor Ross prøver å lære Ben om Hanukkah.

Romantisk juledrama

DRAMATISK JUL: Julestemning blir blandet med kjærlighetsdrama, skandale og intriger i julespesialene av «Downton Abbey». Foto: Skjermdump

Serie: «Downton Abbey»

«Downton Abbey» Episoder: Christmas at Downton Abbey del 1 og 2, sesong 2, episode 9 og 10

Christmas at Downton Abbey del 1 og 2, sesong 2, episode 9 og 10 Tilgjengelig på: Amazon Prime Video

Dramaet på Downton Abbey stopper ikke i juletider. Tvert imot. Den britiske serien er kjent for sine julespesialer. Spenningen er på topp, men også forløsningen/trådene som samles. Sesong to av «Downton Abbey» bød på en mye etterlengtet romantisk forløsning, men det får vi først etter nesten to hele episoder med anspent juledrama.

Et fantastisk stort juletre, julegaver, juleball og nyttårsfest – disse episodene har hele pakka. Både når det kommer til julestemning, og når det kommer til klassiske «Downton Abbey»-intriger.

Se også: «The Finale» sesong 6, episode 9, som er seriens aller siste episode og også del 2 av sesongens julespesial.

Fargesprudlende julehumor

PLANET ABED: Kollokviegjengen i «Community» blir med på en imaginær reise til planeten Abed – den mest julete planeten i universet, ifølge Abed. Foto: Skjermdump

Serie: «Community»

«Community» Episode: «Abeds ukontrollerbare jul» sesong 2, episode 11

«Abeds ukontrollerbare jul» sesong 2, episode 11 Tilgjengelig på: Netflix, Amazon Prime Video og Viaplay

I denne episoden har det skjedd noe som gjør at Abed ser verden som stop motion-animert. For å rette på dette, setter han og (de bekymra) vennene i kollokviegruppen ut på en reise for å finne meningen med julen.

«Community» er kjent for sine kreative sjangerspill, absurde humor og vittige referanser. Juleepisoden i sesong to er et ypperlig eksempel på dette. Hele episoden utspiller seg i stop motion-animasjon, har musikalnumre og massevis av fargesprudlende julestemning.

Se også: «Regional feriemusikk» sesong 3, episode 10 som er en «Glee»-parodi med julemusikk.

Eksistensiell juleangst

BRA, MEN DYSTERT: «Black Mirror»-julespesialen med Jon Hamm gir ikke like god julestemning som de andre episodene i denne saken. Men den er utrolig bra! Foto: Netflix

Serie: «Black Mirror»

«Black Mirror» Episode: «White Christmas», sesong 2, episode 4

«White Christmas», sesong 2, episode 4 Tilgjengelig på: Netflix

Den eneste julespesialen «Black Mirror» har laget, er også muligens seriens aller beste episode. Med ingen ringere enn Jon Hamm («Mad Men») i hovedrollen, er denne episoden spesielt bra på grunn av de mange dystre lagene av dystopiske fremtidsspådommer.

«Black Mirror» gjør det «Black Mirror» gjør best: gir deg eksistensiell angst og frykt for fremtiden. Kanskje ikke akkurat den julestemningen du ønsket, men denne julespesialen er så bra, at den bare må ses.

Flau julebord-stemning

KRAMPEFEST: Det blir som vanlig anspent stemning når alles favorittkontor har julefest. Foto: Skjermdump

Serie: «The Office»

«The Office» Episode: «Christmas Party», sesong 2, episode 10

«Christmas Party», sesong 2, episode 10 Tilgjengelig på: HBO Nordic, Viaplay, Amazon Prime Video, TV 2 Sumo og C More

Det blir dårlig stemning når Michael gjør om «Secret Santa» til en bytte-stjele-gave-lek i siste liten, og ingen får de gavene som var tiltenkt dem. Hvis du er lei deg for at det ikke ble noe julebord i år, så kan du ta en titt på denne episoden av «The Office», og minne deg selv på at det kanskje er for det beste.

Det blir stor grad av pute-TV når det er jul på dette kontoret. Episoden byr heldigvis også på noen fine øyeblikk mellom Jim og Pam, som på dette punktet fortsatt er i en tidlig fase av romansen sin.

Snodig juleperle

JUL PÅ MOTELLET: Sam og Dean lever et liv utenom det vanlige og julen er intet unntak. Sam steller i stand en siste-liten-jul i julespesialen av «Supernatural». Foto: Skjermdump

Serie: » Supernatural»

» Supernatural» Episode: «A Very Supernatural Christmas», sesong 3, episode 8

«A Very Supernatural Christmas», sesong 3, episode 8 Tilgjengelig på: Amazon Prime Video og Viaplay

Du tenker kanskje ikke øyeblikkelig på «Supernatural» når du tenker på høytid, kos og julestemning, men i sesong tre bød serien på denne snodige lille perlen. I sentrum av episoden har vi jakten på juledemoner, men i tillegg får vi overraskende mye varme og julestemning med julepynt, julekaker og gaver.

I episoden mimrer Dean og Sam tilbake til juleminner fra barndommen, og gir oss en god dose av det vi egentlig ser på «Supernatural» for – nemlig brødrenes følelsesmessige utvikling og den hjerteskjærende relasjonsbyggingen mellom dem.

Sterke julefølelser

JULEMIRAKEL: De to siste episodene i Skam-sesongen om Even og Isak foregår i førjulstiden og her er det både rom for sterke følelser og førjulskos med venner. Foto: NRK

Serie: «Skam»

«Skam» Episode: «Det går over» og «Jeg så deg første skoledag», sesong 3, episode 9 og 10,

«Det går over» og «Jeg så deg første skoledag», sesong 3, episode 9 og 10, Tilgjengelig på: NRK TV

Det er strengt tatt den siste episoden av sesongen som er «juleepisoden». Man kan derimot ikke snakke om jul i «Skam» og ikke ha med episoden hvor Isak drar på julekonsert med familien, for så å gjenforenes med Even mens en ufattelig vakker versjon av «O helga natt» (sunget av Nils Bech) runger i bakgrunnen.

De to siste episodene av sesong tre var kanskje den beste sesongavslutningen serien hadde. Tung og vond, men også betryggende og hjertevarm. Fra den grandiose «O helga natt»-scenen til jordnært juleverksted i kollektivet – her får du greit påfyll med julestemning.

Blodrød jul

SNØ I SUNNYDALE: Det ble mirakuløst nok snø i glovarme Sunnydale, i «Bot», den eneste juleepisoden av «Buffy the Vampire Slayer». Foto: Skjermdump

Serie: «Buffy the Vampire Slayer»

«Buffy the Vampire Slayer» Episode: «Bot», sesong 3, episode 10

«Bot», sesong 3, episode 10 Tilgjengelig på: Amazon Prime Video og Viaplay

Tilbring julen med gjengen i Sunnydale. Angel er tilbake fra døden, og han sliter med å forsone seg med det onde han gjorde i sitt forrige liv. Buffy drar på juletrehandling med moren og inviterer Faith hjem til jul. Willow og Oz prøver å finne tilbake til hverandre. Xander unngår familien sin. Episoden blir komplett med en god dose Angel-Buffy-drama, for å få oss trygt gjennom julen.

Spinnvill julemusikal

DRØMMEN OM JULEFESTEN: Linda elsker julen. I sesong 8 av «Bob’s Burger» bestemmer hun seg for å holde en julefest i familiens burgerrestaurant. Foto: Skjermdump

Serie: «Bob’s Burger»

«Bob’s Burger» Episode: «The Bleakening del 1 & 2», sesong 8, episode 6 og 7

«The Bleakening del 1 & 2», sesong 8, episode 6 og 7 Tilgjengelig på: Viaplay

Den svært populære animasjonsserien «Bob’s Burger» har hatt mang en juleepisode i løpet av sine snart elleve sesonger. En av de beste er «The Bleakening» som går over to episoder, og er en av seriens mer komplekse narrativ.

«The Bleakening» er enda en sjangerfest. Den er dels krimmysterium, dels eventyrtokt, og det hele pakkes sammen til en spinnvill musikalepisode. I tillegg har Adam Driver («Marriage Story») en fantastisk gjesteopptreden det er verdt å få med seg.

Se også: «Christmas in the car» sesong 4, episode 8, hvor familien tilbringer julaften i bilen og barna konspirerer for å fange julenissen.

Nostalgisk familiejul

«JEG LUKTER SNØ»: En snødekt Stars Hollow møter oss i første episode av miniserien «Et år med Gilmore Girls». Foto: Saeed Adyani/Netflix

Serie: «Et år med Gilmore Girls»

«Et år med Gilmore Girls» Episode: «Winter», miniserie, episode 1.

«Winter», miniserie, episode 1. Tilgjengelig på: Netflix

Gjensynssesongen «Et år med Gilmore Girls» mottok lunken tilbakemelding. Hvis det derimot er en episode det er verdt å se, så er det den første. Spesielt nå i julen. Det var svært etterlengtet å være tilbake i «Gilmore Girls»-universet, og denne episoden er full av nostalgi og kjærlighet, perfekt for julen.

Vinter i Stars Hollow kan minne om innsiden av en snøkule. Den sjarmerende lille byen gir massevis av julestemning, med sine uvanlige tradisjoner, snodige figurer og pittoreske utforming.

Se også: «Forgiveness and stuff» sesong 1, episode 10. Dette er seriens første juleepisode, hvor Lorelai mirakuløst nok blir bedt om å ikke komme til Richard og Emilys årlige julemiddag.

