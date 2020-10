Selv om du ikke skulle omfavne alt ved halloween-feiringen, så er det en god anledning til å la seg skremme av en skikkelig god film eller serie.

Her er de 10 halloween-favorittene til NRKs film- og serieanmeldere i «Filmpolitiet».

For musikalentusiaster med sansen for det skrudde

MORSOM OG MUSIKALSK: «Et førjulsmareritt» er et deilig mørkt eventyr, fortalt med fantastisk stop-motion-animasjon. Foto: Moviestore/REX / Shutterstock editorial

Tittel: «Et førjulsmareritt» (1993)

«Et førjulsmareritt» (1993) Hvor: Disney+, samt til leie hos de fleste strømmetjenester

Disney+, samt til leie hos de fleste strømmetjenester Aldersgrense: 9 år

Tittelen antyder at dette er et filmatisk skråblikk på juletradisjonene, men et mareritt i skrekkfilmforstand er det ikke. I stedet er det en morsom og musikalsk fortelling om hvordan juletradisjoner innføres der de ikke hører hjemme, med pussige konsekvenser.

Filmen handler om Jack Scellington fra Halloweentown, som er lei av rutinemessig skremming. Når han snubler inn i Christmastown, blir han fascinert av julekonseptet, som han riktignok har litt trøbbel med å forstå. Likevel tar han med seg julen tilbake til Halloweentown, noe som skaper stor forvirring.

Dette er et deilig mørkt eventyr, fortalt med fantastisk stop-motion-animasjon.

Filmen er produsert av Tim Burton og regissert av Henry Selick. Danny Elfman har laget grøsselig god musikk.

For deg som vil ha en slasherklassiker

KLASSIKER: Freddy Krueger (spilt av Robert Englund) har fått en spesiell plass i filmhistorien gjennom «A Nightmare on Elm Street»-filmene. Den første filmen anbefales for en skrekkelig halloween-kveld. Foto: Everett Collection

Tittel: «A Nightmare on Elm Street» (1984)

«A Nightmare on Elm Street» (1984) Hvor: C More og TV 2 Sumo, og til leie hos Viaplay, Google Play og Blockbuster

C More og TV 2 Sumo, og til leie hos Viaplay, Google Play og Blockbuster Aldersgrense: 18 år

Skreeeeeeeeeeee!!!!! Lyden av Freddy Kruegers knivhanske mot metallrør skjærer igjennom kroppen i «A Nightmare on Elm Street». De skarpe knivbladene skjærer for så vidt i kroppen, også, men heldigvis ikke i din.

Der «Et førjulsmareritt» nok ikke vil klare å gi deg vonde drømmer, er det verre med denne klassikeren.

Skuespiller Robert Englund skapte en uforglemmelig slasher i Wes Cravens film fra 1984. Med sitt forbrente ansikt, brune hatt, rød/grønn-stripete genser og knivskarpe høyre hånd, har han satt seg i vår kollektive bevissthet, og fått en spesiell plass i filmhistorien.

Freddy Krueger er selvsagt herlig ond, og den kullsvarte humoren ligger ikke langt bak sjokkeffektene.

For deg som vil bli vettskremt på hyttetur

Tittel: «Fredag den 13:de» (1980)

«Fredag den 13:de» (1980) Hvor: Til leie hos iTunes og Google Play

Til leie hos iTunes og Google Play Aldersgrense: 15 år

Skal du på hyttetur halloween-helga og er på jakt etter en skikkelig neglebiter? Da er det alle hytteskrekkfilmers mor, «Fredag den 13:de» du må se.

Alle andre skrekkfilmer om en vennegjeng på hyttetur har trolig sitt utspring i Sean S. Cunninghams lavbudsjettsvidunder.

Her er det fyll, sex og isolasjon som er katalysator for begivenhetene.

Dette er også filmen som innleder sagaen om Jason Voorhees, den tilsynelatende udødelige morderen med masken (selv om – spoiler alert – Jason ikke er med i den første filmen). De hyttereisende blir ekspedert, en etter en, på grusomt og oppfinnsomt vis. En av dem spilles av Kevin Bacon i en av hans første filmroller.

For deg som vil ha en real hekseaften med familien

Tittel: «Hocus Pocus» (1993)

«Hocus Pocus» (1993) Hvor: Disney+, og til leie hos Google Play og Blockbuster

Disney+, og til leie hos Google Play og Blockbuster Aldersgrense: 9 år

Denne filmen har kanskje ikke fått så stor oppmerksomhet i Norge, men dette campy eventyret er kultklassikeren som «alle» i USA ser hvert eneste år når gresskarlyktene kommer ut på trappa.

Filmen tar oss med til Salem på selveste halloween, der tenåringsgutten Max presterer å gjenkalle tre heksesøstre fra de døde ved et uhell. Nå må barna i Salem passe seg, for hva er vel bedre for å holde seg evig ung enn å suge sjela ut av små barnekropper?

Det høres ganske mørkt ut, men «Hocus Pocus» er ingen skummel film. Bette Midler, Sarah Jessica Parker og Kathy Najimy sørger for mye tøys og moro i rollene som de helsprø heksene – og de er virkelig skurker man elsker å hate.

Dette er et underholdende halloween-eventyr for hele familien, og se opp for en legendarisk fremførelse av «I Put a Spell on You».

For feinschmeckeren på jakt etter en ukonvensjonell skrekkfilm

SKREKKFYLT DRAMA: «The Lighthouse» fikk hele seks prikker på terningen da den ble anmeldt av Filmpolitiet og er en mørk og intens reise inn i vanviddet. Foto: United International Pictures

Tittel: «The Lighthouse» (2019)

«The Lighthouse» (2019) Hvor: Til leie hos de fleste strømmetjenester

Til leie hos de fleste strømmetjenester Aldersgrense: 15 år

«The Lighthouse» er et skrekkfylt drama fra havgapet, med en hypnotiserende historie og Willem Dafoe og Robert Pattinson i fantastiske roller.

To menn går i land på en liten øy med et fyrtårn utenfor kysten av New England en gang i 1890-årene. De skal være der i fire uker, fullstendig avskåret fra omverden, og ha ansvaret for drift og vedlikehold av den kraftige fyrlykten, den dampdrevne tåkeluren og den øvrige bygningsmassen.

Gradvis mister de taket på virkeligheten, mystiske ting begynner å skje og temperaturen mellom de to karene øker i takt med inntaket av sprit, samtidig som et brutalt uvær er på vei.

«The Lighthouse» er alt annet enn en konvensjonell film. Dette er en mørk og intens reise inn i vanviddet, formidlet med berusende intensitet av Dafoe og Pattinson, som fremstår som innlevde sjøulker med språk, fakter og uttrykk fra en annen tid.

De har bare hverandre, omgitt av sultne måker, sinte værguder og lokkende skapninger fra dypet.

For den pysete romantikeren

LETTBEINT OG LUN: Til tross for en liten dose død og fordervelse blir «Magiens makt» med Sandra Bullock (bildet) og Nicole Kidman aldri det minste skummel. Foto: HO / REUTERS

Tittel: «Magiens makt» (1998)

«Magiens makt» (1998) Hvor: Til leie hos de fleste strømmetjenester

Til leie hos de fleste strømmetjenester Aldersgrense: 15 år

Du vil ha en halloween-film uten skrekk? Du er en håpløs romantiker? Da er «Magiens makt» filmen for deg.

Sandra Bullock og Nicole Kidman spiller Sally og Gillian, to søstre som kommer fra en lang linje mer mektige hekser. De bor hos de to forskrudde tantene sine Frances og Jet, spilt av Stockard Channing og Dianne Wiest, som har lært dem alt de kan om heksekunster.

Men der Gillian nyter kreftene sine til det fulleste, er Sallys største ønske å leve et normalt liv. Den drømmen blir satt på prøve når Gillian kommer i trøbbel med sin psykopatiske kjæreste, og en sjarmerende politietterforsker dukker opp på døren.

Dette er en lettbeint, lun og koselig halloween-film, som til tross for en liten dose død og fordervelse aldri blir det minste skummel.

For den erfarne seeren som er vanskelig å skremme

SKIKKELIG SKUMMEL: «Hereditary» handler ikke om enkel skremselstaktikk, men om å føre publikum gradvis dypere ned i galskapen. Foto: Nordisk Film Distribusjon

Tittel: «Hereditary» (2018)

«Hereditary» (2018) Hvor: Netflix, TV 2 Sumo, og til leie hos samtlige strømmetjenester

Netflix, TV 2 Sumo, og til leie hos samtlige strømmetjenester Aldersgrense: 15 år

«Hereditary» handler ikke om enkel skremselstaktikk, men om å føre publikum gradvis dypere ned i galskapen med flere foruroligende tegn, ubehagelige antydninger og illevarslende indikasjoner, før handlingen bryter ut i demonisk dramatikk av ypperlig slag.

Sentralt står også sterke skuespillerprestasjoner fra Toni Collette, Gabriel Byrne og Alex Wolff i hovedrollene, samt regissørdebutant Ari Asters effektive bruk av mørke rom, trapper, hjørner og loft.

Sorg, arv og et anstrengt mor-datter-forhold; vi skal ikke si så mye mer om handlingen. Filmen forsøker ikke å få deg til å skvette i tide og utide, men lar heller ubehaget komme krypende inn fra mørke hjørner av kinolerretet og gjennom publikums egne forestillinger om hva som skjer i ytterkanten av bildet.

Denne er skikkelig skummel.

For deg som vil marinere i det ubehagelige

FENGSLENDE FAMILIEPORTRETT: Det kan faktisk gå så lang tid mellom gysene at en nesten glemmer at «The Haunting of Hill House» er en grøsser, men bare nesten ... Foto: Netflix

Tittel: «The Haunting of Hill House» (2018)

«The Haunting of Hill House» (2018) Hvor: Netflix

I serien «The Haunting of Hill House» klarer serieskaper Mike Flanagan å servere et underholdende, skummelt og fengslende fint familieportrett.

Med utgangspunkt i en Shirley Jackson-bok fra 1959, er dette en serie som på elegant vis tar tak i gjenkjennelige og universelle engstelser vi har for våre nærmeste, og kjører de gjennom et deilig spøkelseshus som skremmer våre hovedpersoner både i våken og sovende tilstand.

Tempoet er kledelig nedpå, i løpet av de ti episodene får vi tid til å bli kjent med familien Crain i både fortid og nåtid. Vi skremmes ikke med «jump scares» hver gang kameraet rører på seg.

Det kan faktisk gå så lang tid mellom gysene at en nesten glemmer at dette er en grøsser, men bare nesten. Og når det smeller, så smeller det på herligste vis.

Det overnaturlige visualiseres meget tilfredsstillende. Og måten serien lar oss gjette på hva som er virkelig og hva som er innbilt, holder oss i husets innerste kjerne lenge etter at rulleteksten har rullet over skjermen for siste gang.

For deg som elsker klassisk, gotisk skrekk

KLASSISK SKREKK: I «Penny Dreadful» befinner oss i London på 1890-tallet. En brutal drapsbølge, verre enn da selveste Jack the Ripper herjet, skyller over byen. Foto: HBO Nordic

Tittel: «Penny Dreadful» (2014 – 2016)

«Penny Dreadful» (2014 – 2016) Hvor: HBO Nordic

Tar du en god dose gotisk skrekk, en dæsj psykologisk thriller og en klype mystikk, blander dette sammen og kaster det ut i et viktoriansk London, får du «Penny Dreadful».

I et tregt tempo serverer serien velkjente skrekklisjeer, historier og figurer i en innpakning som er såpass fin at det kjennes ut som om du får noe nytt.

Resultatet er en spennende, men litt merkelig TV-serie, som garantert vil fange interessen om du er glad i klassiske skrekkhistorier.

Den dunkle bakgaten, den tåkefulle elvebredden, den mystiske opiumbula og de dekadente selskapene setter den riktige stemningen for et skrekkelig eventyr, og Eva Green er helt perfekt i rollen som mystisk medium med indre demoner.

For deg som vil ha en «double bill» med satirisk brodd

INNOVATIV HORROR: Jordan Peeles to filmer «Us» og «Get Out» tar for seg henholdsvis rasisme og diskriminering, og samfunnets skjevfordeling og menneskets tukling med naturen. Foto: United International Pictures

Tittel: «Get Out» (2017) og «Us» (2019)

«Get Out» (2017) og «Us» (2019) Hvor: Tilgjengelig til leie hos de fleste strømmetjenester

Komiker, skuespiller, produsent, manusforfatter og regissør (!) Jordan Peele har de siste årene befestet seg som en filmskaper som ikke er redd for å ta i betent problematikk.

I «Get Out» og «Us» er det henholdsvis rasisme og diskriminering, samfunnets skjevfordeling og menneskets tukling med naturen som får kjørt seg.

Resultatet er to filmer der stemninger og kontekst er viktigere enn effekter og enkel skremmetaktikk. Og det er kanskje realiteten av problemene som tas opp som er det mest skremmende av alt.

