Amerikanske medium: Rudy Giuliani med i amerikanske «Maskorama»

Nettstadane Deadline og Variety meldte torsdag at det er den kontroversielle advokaten Rudy Giuliani som er den fyrste til å ryke ut i den nyaste sesongen av amerikanske «Maskorama».

Giuliani er kjent som Donald Trumps fremste forkjempar, og har vore ein som har gått i elden for ekspresidenten. Som følgje av det har han stått i mange kontroversar.

Ifølgje TMZ er episoden allereie spelt inn, men blir ikkje vist på TV før 9. mars.

Suksess-serien er kjent for å overraske, men overraskinga som tilsynelatande har skapt mest reaksjonar hittil kom da Giuliani tok av seg maska i opningsprogrammet.

To av dommarane, Robin Thicke og Ken Jeong, skal ha vorte så provoserte at dei forlét salen.

Dei to andre dommarane, Jenny McCarthy og Nicole Scherzinger, vart verande og sette i gang å diskutere presidentvalet med Giuliani.

Artist og «Maskorama»-dommar Robin Thicke med Miley Cyrus under MTV Awards i 2013. Foto: LUCAS JACKSON / Reuters

Stemna av 6. januar-komitéen

Rudy Giuliani vart ein amerikansk helt etter terrorangrepa i 2001, men har dei siste åra blitt meir og meir kontroversiell.

Han har lenge vore ein av Donald Trumps fremste støttespelarar. I tillegg har han har ved fleire anledningar hevda at det amerikanske presidentvalet i 2020, der Trump tapte mot Biden, var rigga.

Han er også ein av mange som har blitt stemna av 6. januar-komitéen – komiteen som granskar storminga av Kongressen 6. januar i fjor.

Borat-fadesen

Mange hugsar nok også Giuliani frå Borat-oppfølgjaren. I filmen møter han skodespelar Maria Bakalova, som gir seg ut for å vere journalist.

Når ho ber han med seg til hotellrommet for å ta eit par drinkar legg advokaten seg ned i senga og tar handa nedi buksa, tilsynelatande på skrittet.

Sacha Baron Cohen som speler Borat og Rudy Giuliani. Foto: AP

Det skapte også sterke reaksjonar.

Nå er han igjen gjenstand for mykje mediemerksemd på grunn av «The Masked Singer». Det kokar over i sosiale medium med forakt for Giuliani.

Det er rett nok ikkje fyrste gong serien har skapt kontrovers. I mars 2020 vart «The Masked Singer» møtt med kraftig kritikk etter at den republikanske politkaren Sarah Palin vart avmaska som Bjørnen.

Kanalen Fox, som sender programmet, seier til Variety at dei ikkje kommenterer lekkasjar eller rykte om kven som deltar.