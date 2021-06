Amerikansk steinalderøks dukka opp i Telemark – ingen veit korleis

Britney Spears i retten

Den amerikanske artisten Britney Spears uttaler seg om vergemålet, som hennes far har hatt for henne siden 2008, i et rettsmøte i Los Angeles onsdag kveld. Britney Spears ba retten om at hennes uttalelser må bli offentlig kjent. Hun skal ha gitt uttrykk sinne, frustrasjon og tristhet over at hun er under et vergemål, skriver CNN.