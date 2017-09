Amerikansk countrystjerne omkom i helikopterkrasj

Troy Gentry (50) var på veg til ein konsert i Lumberton i New Jersey då helikopteret han var om bord i krasja i eit skogsområde, like ved flyplassen Flying W i Medford. Også helikopterpiloten omkom i ulukka.

Country-artisten Troy Gentry er død, 50 år gammal. Foto: Owen Sweeney / AP

Årsaka til ulukka er ikkje kjend.

Country og sørstatsrock

Duoen Montgomery Gentry hadde fleire store hits i USA, og dei toppa countrylistene med låtane «Roll With Me», «Back When I Knew It All», «Lucky Man, «Something to Be Proud Of» and «If You Ever Stop Loving Me».

Den andre halvdelen av duoen er Eddie Montgomery. Dei er spesielt kjende for å skrive låtar om vanlege arbeidsfolk, det som på fagspråket blir kalla «blue-collar anthems».

Fleire av innspelingane nådde også høgt opp på poplistene. Dei mest kjende albuma er debutplata «Tattoos & Scars» frå 1999, «My Town» og «You do your thing».

Duoen er kjende for å lage ein miks av countrymusikk og sørstatsrock. Dei vart introduserte på hovudscena til countrymusikken, Grand Ole Opry i 2009 og i Kentucky Music Hall of Fame i 2015.

«The Gentle Giant»

Helikopterulukka skjedde same dagen som ein annan stor countryartist, Don Williams (78), gjekk bort. Williams døydde etter kort tids sjukdom, opplyser familien hans.

Don Williams var stor på 1970- og 1980- talet, men har ei 50 år lang karriere bak seg. Han gjekk under namnet «The Gentle Giant» (Den milde giganten), fordi han ruva i terrenget, men hadde ei langt frå brautande framferd.

Han gav ut det siste albumet sitt, «Reflections» i 2014. To år etter gjorde han det klart at han ikkje lenger ville turnere, at «det var på tide å hengje frå seg hatten og nyte rolege dagar i heimen».

Don Williams var med i Country Music Hall of Fame, og han blir rekna for å ha hatt stor innverknad på andre artistar både innan country og rock. Både Eric Clapton og Pete Townshend har spelt inn låtar han har laga.

I 2016 kom hyllingsalbumet «Gentle Giants: The songs of Don Williams». Her var artistar som Alison Krauss, Trisha Yearwood og Garth Brooks med.