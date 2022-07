Amber Heard ber om at dommen oppheves

Onsdag 1. juni ble det kjent at skuespiller Amber Heard tapte rettssaken mot sin eksmann Johnny Depp.

Nå har Heard bedt om at dommen forkastes. Skuespillerens advokat, Elaine Bredehoft, har underskrevet søknaden som nettstedet Deadline har offentliggjort for publikum.

Et sentralt punkt i søknaden er et ønske om at juryen må granskes og at det er grunn til å rette tvil mot spesielt et av jurymedlemmene. Det hevdes at en av personene i juryen ble oppgitt å være født i 1945, men i realiteten er født i 1970.

Det er derfor uklart om dette jurymedlemmet noensinne ble innkalt for juryplikt, ifølge dokumentene.

Amber Heard klemmer advokat Elaine Bredehoft under rettssaken mot eksmann Johnny Depp. Foto: Evelyn Hockstein / AP

Det vises også til at dommen som landet i Depps favør, «ikke baserer seg på bevis».

I søknaden ber hun om at hele dommen settes til side – men at en helt ny rettssak kan være et alternativ.

For å få gjennomslag for en anke, må Heard overbevise ankedomstolen om at dommeren - Penney Azcarate - gjorde en grov feil og bevisst unngikk viktige bevis og i så fall kan ha påvirket sakens utfall.

Dersom det skulle bli en ny rettssak, er spørsmålet om den vil bli like populær som den forrige.

Enorm oppmerksomhet

Under den forrige rettssaken gikk det hett for seg både i rettssalen, sosiale medier og tradisjonelle medier.

Tall fra Retriever viser at saken har ført til uvanlig mange oppslag i norske medier.

Hele 646 oppslag har siden sakens start 11. april omtalt oppgjøret mellom Depp og Heard. Dagbladet og VG topper lista, med rundt 50 oppslag hver.

Mens rettssaken pågikk skrev norske medier om den hver eneste dag.

Dekningen toppet seg dagen dommen falt. Da produserte norske aviser totalt 145 oppslag om rettssaken som endte med seier for Depp.

Det er sjelden en Hollywood-sak får så mye oppmerksomhet i norske medier, forteller Svein Tore Bergestuen. Sammen med Eva Sannum driver han podkasten Tut & Mediekjør, der de to diskuterer redaksjonelle avgjørelser.

Fansen etter at dommen i rettssaken mellom Johnny Depp og Amber Heard ble kjent.

Bergestuen mener de tradisjonelle mediene surfer på strømmen av oppmerksomheten i sosiale medier.

Han tror neppe norske medier ville vært like interessert i saken om det ikke var for at den blusset opp på TikTok.

– Dette er et vekselspill som vi ikke har sett før, i alle fall ikke så dramatisk og stort som vi ser i akkurat denne saken, sier Bergestuen.

#Justiceforjohnny trender i Norge

Saken satt full fyr på TikTok, også blant norske brukere. Og det overveldende flertallet ser ut til å vise sin støtte til Johnny Depp.

Emneknagger som #womenlietoo og #justiceforjohnnydepp er flittig brukt av norske TikTok-brukere, viser Retriever-tallene.

TikTok-snutter merket med #justiceforjohnnydepp har til sammen nærmere 21 milliarder avspillinger globalt.

Til sammenligning er videoer som markerer sin støtte til Heard «kun» avspilt i overkant av 92 millioner ganger.

Et lignende mønster tegner seg på Instagram. Her er nærmere en halv million, 416.000, innlegg tagget med emneknagger som viser støtte til Johnny Depp. Amber Heard får på sin side bare støtte i 11.300 innlegg.

Har vi en trang til å velge side?

Farget av TikTok

Foran Operaen i Oslo møter NRK Selma Nasby (19), Astrid Dyrstad (18) og Helene Næss (18). Alle tre har fulgt saken gjennom sosiale medier.

På mobilskjermen viser de en TikTok-video der Rihannas «Take A Bow» spiller over en bildekollasj av Amber Heard i rettssaken. Rihanna synger «you look so dumb right now» og jentene fniser.

– Det er veldig mye av Johnny Depp sin side som kommer fram. Det er liksom det som har blitt vinklingen, sier Nasby.

TikTok har påvirket hvordan Helene Næss (til venstre), Astrid Dyrstad og Selma Nasby oppfatter Johnny Depp og Amber Heard. Foto: William Jobling / NRK

Kun fire swipe videre på TikTok så popper neste video om rettssaken opp.

– Han blir sett på som uskyldig, mens Amber Heard blir fremstilt som en løgner, legger Dyrstad til.

De tre innrømmer at tonen på TikTok har farget hvordan de selv oppfatter rettssaken.

– Jeg tenker personlig at det virker som om han har rett, fordi det er det vi får se, sier Næss.

Dyrstad er enig:

– Han har jo gjort ting han også, men det kommer ikke frem. Så hvis du ikke vet noe om saken så virker det som om Amber Heard bare er den eneste som har gjort noe.

Nostalgi og algoritmer

Thomas Wolfgang Schubert er professor i sosialpsykologi ved Universitetet i Oslo (UiO). Han tror Johnny Depp har høstet massiv støtte fordi han allerede har en høy fanskare.

– Mange har nostalgiske minner om Depp som Jack Sparrow i «Pirates of the Caribbean» og andre familiefilmer.

Han trekker også fram at TikTok-algoritmen er designet for å gi deg mer av innholdet du bruker mest tid på. Han advarer mot å forklare Depp-favoriseringen med gruppementalitet alene.

– Denne saken er ikke bare et eksempel på psykologi, men også et resultat av innholdsproduksjon og hvordan algoritmer fungerer, sier Schubert.

Støtter Depp

Siden dommen falt, har også flere kjente profiler delt sine tanker om den.

En som har latt seg engasjere her hjemme, er artist og TV-profil Mia Gundersen. I en video postet på TikTok gir hun sin fulle støtte til Johnny Depp.

– For det første vil jeg bare si at jeg er glad for at det kommer fram at menn også kan være ofre for kvinner, sier Gundersen i klippet.

Videoen har hittil fått drøyt 13.000 likerklikk.

– For meg dreier det seg om rettferdighet at han vant, utdyper Gundersen til NRK.

Hun forteller at hun engasjerer seg i saken fordi den rippet opp i gamle sår. Hun er enig med TikTok-flertallet som mener Heard er en løgner.

Rettferdigheten seiret da Johnny Depp vant rettssaken, mener Mia Gundersen. Hun er blant flere kjente personer som selv har uttalt seg om rettssaken på TikTok. Foto: William Jobling / NRK

– Jeg har selv vært i en sånn type relasjon. Jeg synes det var på tide at vi ser at det er en skjevhet i slike forhold. Det er ikke slik at begge har skyld.

Innblikk i det private

Bergestuen fra Tut & Mediekjør synes det er naturlig at saken har fått mye oppmerksomhet.

– Konflikt er en av de viktigste driverne i all historiefortelling, og i tillegg kan man identifisere seg med det selv om de er superkjendiser. Det handler jo om en kjærlighetshistorie som har gått fullstendig ad undas.

Det skyhøye konfliktnivået er en viktig driver i all historiefortelling, sier Svein Tore Bergestuen. Foto: Privat

At dommeren valgte å holde rettssaken åpen, har også hatt stor betydning. Ved å la verden følge med på rettssaken, kan man sitte igjen med en følelse av at man får innblikk i noe høyst privat og hemmelig.

– Med den tilgjengeligheten og bilder som vi ofte ikke ser, gjør at dette tar fullstendig av, sier Bergestuen.

Depp til retten igjen

Besøkene til rettssalen er uansett ikke over for Johnny Depp. Om en drøy måned starter rettssaken mellom Depp og Gregory Brooks, som saksøkte skuespilleren allerede i 2018.

Brooks var lokasjonssjef under innspillingen av filmen City of Lies, en dramatisering av etterforskningen av drapet på den verdenskjente rapperen Notorious B.I.G. Depp var hovedrolleinnhaver.

Skuespiller Johnny Depp må møte i retten i Los Angeles 25. juli. Bakgrunnen er et søksmål fra 2018, der Gregory Brooks anklager Depp for å ha angrepet ham under filminnspillingen av City of Lies, der de begge jobbet. Foto: Evelyn Hockstein / AP

Ifølge søksmålet skal det ha utviklet seg en slåsskamp mellom Brooks og Depp etter at Brooks videresendte en melding til Depp om at de snart var tom for tid til å filme.

Brooks hevder ifølge nettstedet Entertainment Today at Depp angrep ham og at ånden hans luktet av alkohol. I tillegg skal Depp ha tilbudt Brooks 100.000 dollar for å slå ham i ansiktet. Angivelig måtte det sikkerhetsvakter til for å dra Depp ut av kampens hete.

Selv mener Depp at han handlet i selvforsvar.

Camille Vasquez som forsvarte skuespilleren under rettssaken mot ekskona Heard skal igjen være skuespillerens forsvarer under rettssaken som går av stabelen 25. juli i Los Angeles.