Amandautdelingen kalles «smale» og «mindre relevant» –nekter å endre regelverket

Thailand vil saksøke Facebook for reklamesvindel

Thailands digitaliseringsdepartement seier dei vil saksøke Facebook for ikkje å ha gjort nok for å takle svindel som har ramma meir enn 200.000 menneske i landet, meler Reuters. Departementet seier dei fleire ved fleire høve har bede Facebook fjerne annonsar dei meiner er svindel, utan at noko har skjedd. Facebook har så langt ikkje svart på skuldingane.