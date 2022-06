Prisutdelingen går av stabelen i august, og på Gimle kino i dag ble det avdekket hvem som har sjans til å stikke av med de 22 prisene.

Sammen med Rakel Lenora Fløttum (12) og Alva Brynsmo Ramstad (14) ble Mina Yasmin Bremseth Asheim nominert for sin opptreden i filmen «De uskyldige».

Filmen har fått totalt ti nominasjoner.

Det er blant annet i kategoriene beste norske kinofilm, beste regi og beste manus.

Nominerte til Amandaprisen 2022 Ekspandér faktaboks Beste norske kinofilm «De uskyldige» (Regi: Eskil Vogt, Produsent: Maria Ekerhovd)

«Verdens verste menneske» (Regi: Joachim Trier, Produsent: Andrea Berentsen Ottmar og Thomas Robsahm)

«Nordsjøen» (Regi: Johan Andreas Andersen, Produsent: Martin Sundland, Catrin Gundersen og Therese Bøhn) Beste regi (kinofilm) Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

Eskil Vogt for «De uskyldige»

Johan Andreas Andersen for «Nordsjøen» Beste kvinnelige skuespiller Kristine Kujath Thorp for «Nordsjøen»

Renate Reinsve for «Verdens verste menneske»

Rakel Lenora Fløttum, Alva Brynsmo Ramstad og Mina Yasmin Bremseth Asheim for «De uskyldige» Beste mannlige skuespiller Sam Ashraf for «De uskyldige»

Pål Sverre Hagen for «The Middle Man»

Thorbjørn Harr for «Full dekning» Beste kvinnelige birolle Ellen Dorrit Petersen for «Tre nøtter til Askepott»

Sara Khorami for «Ingenting å le av»

Ingrid Bolsø Berdal for «Alle hater Johan» Beste mannlige birolle Herbert Nordrum for «Verdens verste menneske»

Anders Danielsen Lie for «Verdens verste menneske»

Jan Gunnar Røise for «Full dekning» Beste barnefilm «CLUE: Maltesergåten» (Regi: Thale Persen, Produsent: Cornelia Boysen og Pias Semb)

«Tre nøtter til Askepott» (Regi: Cecilie Mosli, Produsent: Fredick P.N Howard og Petter J. Borgli) Beste filmmanus Eskil Vogt for «De uskyldige»

Eskil Vogt og Joachim Trier for «Verdens verste menneske»

Erlend Loe for «Alle hater Johan» Beste foto Sturla Brandth Grøvlen for «De uskyldige»

Karl Erik Brøndbo for «Alle hater Johan»

John Christian Rosenlund for «The middle man» Beste lyddesign Gisle Tveito og Gustaf Berger for «De uskyldige»

Christian Schaanning for «Nordsjøen»

Gisle Tveito for «Verdens verste menneske» Beste originalmusikk Ola Fløttum for «Verdens verste menneske»

Jørgen Fluge Samuelsen for «Alle hater Johan»

Pessi Levanto for «De uskyldige» Beste klipp Jens Christian Fodstad for «De uskyldige»

Olivier Bugge Coutté for «Verdens verste menneske»

Christoffer Heie for «Nattebarn» Beste produksjonsdesign/scenografi Jørgen Standbye Larsen for «Nordsjøen»

Roger Rosenberg for «Verdens verste menneske»

Diana Magnus for «The Middle Man» Beste visuelle effekter Espen Syberg og Kai Kiønig Bortne for «Verdens verste menneske»

Mats Andersen og Theodor Groeneboom ved Rebel Unit, Morten Jacobsen ved Storm Studios, Lars Erik Hansen ved Gimpville AS og VFX-supervisor Arne Kaupang for «Nordsjøen»

Espen Syberg og Ludvig Friberg for «De uskyldige» Beste kostyme Amanda Lee Street for «The Middle Man»

Flore Vauville for «Tre Nøtter til Askepott»

Jenny Hilmo Teig for «Alle hater Johan» Beste sminke Lois McInosh og Maria Zahl for «I onde dager»

Asta Hafthorsdottir for «Tre nøtter til Askepott»

Asta Hafthorsdottir for «Alle hater Johan» Beste kortfilm «Observasjon» (Regi og produsent: Christoffer Lossius)

«Skolen ved havet» (Regi: Solveig Melkeraaen, Produsent: Ingvil Giske)

«Robin og planeten» (Regi: Johan Kaos, Produsent: Gary Cranner) Beste dokumentarfilm «Nattebarn» (Regi: Peter Aaberg og Sverre Kvamme, Produsent: Carsten Aanonsen og Even Benestad)

«Vær her» (Regi: Ragnhild Nøst Bergem, Co-regi: Erlend E. Mo, Produsent: André Folkestad og Camilla Vanebo)

«John: Den siste norske cowboy» (Regi: Frode Fimland, Produsent: Elisabeth Kleppe og Frode Fimland) Beste utenlandske kinofilm «Flukt» (Regi: Jonas Poher Rasmussen, Distributør: Mer Filmdistribusjon)

«Everything Everywhere All at Once» (Regi: Dan Kwan & Daniel Scheinert, Distributør: Another World Entertainment)

«Dune» (Regi: Denis Villeneuve, Distributør: SF Studios)

Flere historiske nominasjoner

I 2017 vant Ruby Dagnall beste kvinnelige skuespiller, og ble samtidig den yngste vinneren som syttenåring. I samme kategori stilte Tindra Hillestad Pack, som var elleve år og datidens yngste nominerte.

– Det er ikke veldig mange som får oppleve det, så jeg føler meg veldig heldig, sier Asheim til NRK.

Nå kan Mina bli historisk, men hun er heller ikke alene om å markere seg.

Alle barna fra «De uskyldige» er nominert til årets Amanda. F.v. Mina Yasmin Bremseth Asheim, Alva Brynsmo Ramstad, Eskil Vogt (regi) og Sam Ashraf. Foto: Roy Kenneth S Jacobsen / NRK

Fjortenåringen Sam Ashraf er nominert til beste mannlige skuespiller, og kan med det bli den yngste vinneren av prisen.

– Jeg skjønner hvor stort det er, men det er for stort til å få alt inni hodet akkurat nå, forklarte Ashraf.

I dag deler Aksel Hennie og Anders Baasmo Christiansen bragden som yngste vinner da de begge har vunnet mannlig skuespiller som 28-åringer.

Trier kan bli mestvinnende

«Verdens verste menneske» har allerede sanket priser i Cannes og forsøksvis på Oscar-utdelingen, men nå får filmen sjans til seier i Norge.

Renate Reinsve har blitt nominert til beste kvinnelig skuespiller og var tilstede på Gimle kino i formidag.

– Det har jo vært en uvanlig lang presseturne. Det er helt fantastisk at den har truffet så mange mennesker over hele verden, sier hun til NRK.

Selv skal hun til New York om to uker for å starte neste filmprosjekt.

Reinsve vant beste kvinnelige skuespiller under filmfestivalen i Cannes i fjor. F.v. Anders Danielsen Lie, Joachim Tirer og Renate Reinsve. Foto: Christian Belgaux / Christian Belgaux

Med elleve nominasjoner er det mulig for «Verdens verste menneske» å slå rekorden for mestvinnende film.

Foreløpig leder Dag Johan Haugeruds «Barn» med åtte priser fra 2020.

Regissøren Joachim Trier kan også sette personlig rekord.

I dag deler han førsteplassen for flest egne priser med Bjørn Sundquist, Karl Júlíusson og Christian Schaanning. Alle har i dag fem Amanda-statuetter hver.

Om Trier vinner beste regi i år kan han stå alene på øverste pallplass.