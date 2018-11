Alt ekspertane trudde om Munch-bildet kan vere feil

Edvard Munch testamenterte hele sitt livsverk til Oslo Kommune. Dette på tross av at han følte seg forfulgt av sine landsmenn. Etter sin død har han gang på gang blitt et offer for kommunens byråkrati og likegyldighet. Dokumentarist og kunstviter Stig Andersens film er et kraftfullt ønske om å heve vår kollektive stolthetsfølelse for en av verdenshistoriens viktigste kunstnere. Du trenger javascript for å se video.