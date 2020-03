Alle vil spille virusspillet – nå er det tomt på lageret

Erna Solberg rådet det norske folk til kjøpe brettspill og late som man er på hytta i påsken.

«Skaff dere noen gode spill, lat som dere er på hytta, men bli hjemme».

Nå er det spesielt ett spill som har blitt populært. Det er mye som tyder på at Pandemic blir årets påskespill.

– Vi spilte det for to dager siden. Det var litt spennende å ta det opp igjen, sier Patricia Cody som bor i Trondheim.

Brettet består av et verdenskart med de største byene.

– Underveis i spillet popper det opp sykdommer. Først oppstår det epidemier i nærliggende byer, så kan det plutselig poppe opp i helt andre byer, sier hun.

Cody forteller at flere i vennekretsen har dratt frem spillet i det siste, og understreker at det har blitt en snakkis i hennes omkrets.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Tomt på lageret

– Jeg tror folk har litt frykt for koronaviruset og da klamrer vi oss til ekstra galgenhumor og spiller spill med virus. Foto: Privat

Også den norske leverandøren av spillet Asmodee Nordics merker den økende interessen.

– Vi er helt tomme på lager, sier salgssjef Suzanna Wullf.

Nå sliter de også med å få tak i flere, fordi spillet trykkes i Kina, hvor trykkeriene er nedbemannet på grunn av koronasmitten.

Den første utgaven av spillet ble utgitt i 2008, men ifølge Wullf har det hovedsakelig vært brettspillentusiaster som har kjøpt det.

– Vi selger mange tusen i Skandinavia, men nå forventer vi et mye større salg fordi hvermannsen også spiller.

Strategi og taktikk

Patricia Cody og mannen har en hylle med forskjellige spill. Disse koronatiden gjør at det får et oppløft. Foto: Eilin Austreid / Privat

Videre sier hun at da spillet var nytt, kjøpte bokhandlerne spillet, men Wullf forteller at ikke var en så stor suksess i bokhandlerne da spillet først ble utgitt.

– Det er et strategisk spill med mye taktikk, og derfor hovedsakelig vært gamere som har kjøpt spillet på spesialbutikker.

– Men nå som spillet har fått en boost, har det gått fra å være et spill som gamere spiller til et spill for hvermannsen.

Hun mener det nå har blitt et familiespill på lik linje som klassikerne «Ticket to Ride» og «Catan». Og nå har bokhandlere interessert seg for spillet igjen.

Merker stor etterspørsel

Eli Ottesen og sønnen Sverre. Foto: Privat

Norli er en av bokhandlerne som er tom for Pandemic i hyllene.

– Vi merker det er en stor etterspørsel etter spillet i butikken, både fordi det har ryktet seg som et bra spill, men det er høyst reelt, sier Eli Ottesen som jobber på Norli i Bodø.

Ottesen har tatt med seg spillet hjem fra jobb og har introdusert det til familien. På jobben har de kjøpt inn flere spill og venter mye salg de neste ukene.

Også butikkene Outland og Gamezone sier de mekrer en markant etterspørsel.

– Normalt selger vi to til fire om dagen, men nå selger vi tjue til tretti om dagen, sier daglig leder i Nettbutikken Gamezone Trond Aanensen.

Han tror årsaken er at folk handler mye mer på nett, i tillegg til at spillet har tatt helt av.