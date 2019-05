Alfred Janson er død

Mørk og morbid humor

Serieanmeldelse: «Too Old To Die Young». Den danske regissøren Nicolas Winding Refn (bildet) har fått lage TV for strømmetjenesten Amazon Prime. Han takker for tilliten ved å levere en mørk, foruroligende og stilsikker serie med morbid humor og hard vold, mener P3s Filmpolitiet. Les anmeldelsen her