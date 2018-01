Alexander Rybak: – Det er lenge siden jeg har gjort dette

De 10 låtene og artistene som skal delta i den norske Melodi Grand Prix-finalen er nå klare, og alle låtene er gjort tilgjengelig i ulike strømmetjenester. Hør alle bidragene her.

Den største profilen som er med som artist er uten tvil Alexander Rybak, som var Norges forrige Eurovision Song Contest-vinner med «Fairytale» for ni år siden.

Han deltar under den norske finalen i Oslo Spektrum 10. mars med sin selvskrevne låt «That’s How You Write a Song».

– Hvorfor ville du gjøre dette?

– Jeg gleder meg veldig mye til å vise fram budskapet i sangen som handler om det å få tankene sine ned på papiret, tro på sine ideer og ta ett skritt av gangen. Jeg tenkte «Hvordan skal jeg få denne låten ut til flest mulig folk?» Grand Prix, svarer han selv.

Rybak forteller at han var nervøs før presentasjonen.

– Jeg merker at det er lenge siden jeg har gjort dette. Jeg er klar for å gjøre låten, men jeg håper jeg også er klar for alt det andre som følger med, sier han, og sikter til all presseoppmerksomheten som følger med.

– Norge har så mange talenter. Å ta opp en av ti plasser er mye ansvar. Jeg følte ikke at jeg hadde noe sanger før i år som var verdt å være med, sier han.

Artisten Ida Maria er for første gang med seom artist i Melodi Grand Prix, og det med låten «Scandilove». Her forklarer hun bakgrunnen for låten, som er en hyllest til Norge:

– Man kan jo lure på hvordan vi klarer å formere oss her nord

Vidar Villa og hans mammahyllende låt «Moren din» kan nok også forventes å fenge mange:

Vidar Villa om låten «Moren din»

Har tro på Per Gessle-skrevet låt

DJ og stylist Marianne Jemtegård er imponert over at det er flere store navn som skal delta i år:

– Dette er en av de få årene hvor det er flere man kjenner til enn man ikke kjenner til, så det er skikkelig gøy. Det blir nervepirrende og spennende, sier hun til NRK.

Artist Christian Ingebrigtsen har tro på Charla K sin låt «Stop The Music», som er skrevet av den svenske popsmeden Per Gessle fra Roxette.

Han er også imponert over at Aleksander Walmann stiller i finalen året etter at han vant som en del av duoen JOWST.

– Tenk å tørre å komme tilbake året etter at man vant finalen!, sier han.

Skuffet

VGs anmelder Tor Martin Bøe er ikke veldig imponert over årets nivå, men trekker fram to låter som verdige til terningkast fem: Stella & Alexandra – «You Got Me» og Rebecca – «Who We Are».

– Nivået i år er helt greit, men ingenting er hipp hurra. Jeg tror ikke det er noen legendariske låter her som vi hører på om 10 år. Og jeg tror heller ikke noen av disse kommer til å vinne Eurovision-finalen i Lisboa, sier Bøe.

Han er skuffet over Alexander Rybaks comebacklåt, men tror likevel han kommer til å gjøre det sterkt:

– Rybak får mange ekstrastemmer fordi han er han. Han kommer til å gjøre det sterkt. Men jeg synes låten bare er kjedelig, sier Bøe.

Bookmakerselskapet Coolbet gir lavest odds for MGP-seier til Stella & Alexandra, med Alexander Rybak på andreplass.

Lederen for den norske Grand Prix-klubben tror ikke uten videre at Alexander Rybak har større vinnersjanser i ESC selv om han vant i 2009. Foto: DENIS SINYAKOV / REUTERS

Morten Thomassen, som er leder i Den norske Grand Prix-klubben, tror det blir en fin fest i Oslo Spektrum om to måneder.

– Jeg synes det er gjort et flott utvalg. Vi må nesten tilbake til 80-tallet for å finne like mange kjente artister. Og når vi får med Per Gessle som låtskriver, så tipper jeg svenskene er misunnelige.

– Hvem har størst vinnersjanser?

– Jeg tror det står mellom Alexander Rybak og Rebecca. Jeg tror de har størst appell,

– Ville det vært en fordel for Norge å sende Rybak til Eurovision-finalen siden han er kjent for mange?

– Både ja og nei. Han vil få mye oppmerksomhet for det han har gjort før. Men det er en ny låt i en ny sjanger, og han får ingenting gratis. Det er mange artister som har kommet tilbake etter å ha vunnet uten å gjøre det bra på nytt igjen.

Dette er de 10 artistene og låtene som er klar for MGP-finalen:

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Charlotte Kjær/Per Gessle/Alex Shield.

Charlotte Kjær (29) er fra Tønsberg, men bor for tiden i Stockholm. I 2009 kom hun på andreplass i «X Factor» med gruppen Shackles. I 2013 deltok hun i MGP for første gang med samme gruppe, men den gangen som en duo.

Charla signerte platekontrakt med Roxette-stjernen Per Gessle på hans plateselskap Space Station 12, og den svenske stjernen har vært med på å skrive denne låten.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Alejandro Fuentes / Angel Arce Pututi / Alejandro Arce Pututi.

Alejandro Fuentes (30) fra Chile og Kristiansand ble først kjent i «Idol» i 2005. Siden den gang har han hatt stor suksess både som soloartist og som del av supergruppen De nye Gitarkameratene. Fuentes ønsket å gjøre sitt MGP-bidrag, kjærlighetssangen «Tengo Otra», på spansk.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: JOWST (Joakim With Steen) / Jonas McDonnell / Magnus Klausen.

Aleksander Walmann (32) fra Porsgrunn slo gjennom på den norske musikkscenen i 2012, da han kom på andre plass i «The Voice». I fjorårets MGP var Aleksander Walmann likevel en underdog og relativt ukjent. Siden sist har han reist Europa rundt, stått på de største scenene, underholdt millioner av mennesker og fått en svært respektabel 10. plass i Eurovision Song Contest sammen med JOWST og låten «Grab the moment».

Nå deltar de to for andre gang, men denne gangen kun med Aleksander på scenen.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Gustav Eurén / Niclas Arn / Stella Mwangi / Andreas Alfredsson.

Stella Mwangi (31) og Alexandra Rotan (21) ble introdusert for hverandre av NRK, da de ble ansett som den perfekte duo for det innsendte låtbidraget «You Got Me».

Norsk-kenyanske Stella omtales som en av landets råeste rappere, mens Alexandra reiser verden rundt som leadvokalist for Alan Walker. Stella har tidligere gått helt til topps i Melodi Grand Prix med låten «Haba Haba» i 2011. Alexandra har også en MGP- historie. I 2010 debuterte hun på den store scenen i MGP junior med låten «Det vi vil».

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Vidar André Mohaugen / Jonas Thomassen / Martin Thomassen.

Vidar Villa (26) fra Oslo hadde en av sommerens største hits med låten «One Night Stand» og ble for den belønnet med fire ganger platina. I 2017 ble låtene hans streamet totalt over 27 millioner ganger, noe som gjør Vidar Villa til en av fjorårets mest streamede norske artister.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Tom Hugo Hermansen.

Tom Hugo Hermansen (38) fra Kristiansand er en singer/songwriter med platinautmerkelser på veggen og omfattende radiospilling for noen av sine låter. Han jobber både nasjonalt og internasjonalt, og tilbringer tiden sin i både Norge og Tyskland. Tom Hugo har skrevet låter for suksessrike artister i Japan, Tyskland og Kina, og den seneste produksjonen er Y’akotos «All I Want».

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Ida Maria Børli Sivertsen /Stefan Törnby.

Ida Maria Børli Sivertsen (33) fra Nesna er en etablert artist og låtskriver med stor suksess innen punk og rock. I 2008 ga hun ut debutalbumet «Fortress Round My Heart» i Norge og England. For albumet vant hun prisen for årets nykommer og det tilhørende Gramo-stipendet under Spellemannprisen 2008. Flere av sangene hennes er brukt i TV-serier i USA.

Ida Marie kom på tredjeplass i NRK-programmet «Stjernekamp» høsten 2017.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Kjetil Mørland.

Rebecca Thoresen (19) fra Oslo er tidligere vinner av P3s «Urørt U16» og planlegger å fortsette å satse på musikken.

Hennes bidrag «Who We Are» er skrevet av Kjetil Mørland, som vant MGP med låten «A Monster Like Me» I 2015. Han representerte Norge i Wien sammen med Debrah Scarlett og kom på 8. plass i den internasjonale finalen.

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og melodi: Nicoline Berg Kaasin/ Johan Larsson/ Emilie Adams.

Nicoline Berg Kaasin (28) fra Bærum er en sanger og danser som for alvor ble kjent for det norske publikum da hun kom til finalen i musikkonkurransen «The Voice» på TV2 i 2015. Etter deltakelsen i TV2-programmet ga hun ut flere singler. Nicoline var med som korist da Margaret Berger vant Melodi Grand Prix i 2013, og var dermed med på å representerte Norge under Eurovision Song Contest i Malmö senere samme år. I 2016 koret hun for Agnete under ESC i Stockholm.

I 2016 slapp hun sin første singel «No Suitcase». Senere samme år ble hun en favoritt blant folket og gikk helt til finalen i NRK-programmet «Stjernekamp».

Foto: Julia Marie Naglestad / NRK

Tekst og Melodi: Alexander Rybak

Alexander Rybak (31) ble kjent over hele Europa i 2009 da han representerte Norge og vant den internasjonale finalen i Eurovision Song Contest. Med 387 poeng slo han alle tidligere poengrekorder i konkurransen. Vinnersangen «Fairytale» toppet europeiske hitlister i tiden etterpå, og albumet «Fairytales» ble gitt ut i 25 land. Siden seieren i Eurovision Song Contest har Alexander turnert i inn- og utland og vært involvert i en lang rekke musikkprosjekter.

Alexander er født i Minsk i Hviterussland. Da Alexander var fem år gammel, flyttet familien til Norge og bosatte seg på Nesodden i Akershus. Aleksander har spilt fiolin siden han var liten og stod tidlig på scenen. I 2006 vant han NRK-konkurransen «Kjempesjansen» med sin egen jazzinspirerte komposisjon «Foolin».

I likhet med i fjor skal vinneren kåres sammen med en internasjonal jury. NRK fikk inn rekordmange bidrag som ville være med og konkurrere – hele 1200 i tallet. Disse ble silt ned til 100, som ble vurdert av en lyttergruppe på 50 personer, før de 10 finalistene ble plukket ut.