– Årets bilde er preget av en stille dramatikk, der dagliglivet går videre mellom ruinene. Bildet forteller om et folk som for få år siden opplevde et høyt velstandsnivå. Siden ble alt kaos, skriver juryen i sin bedømmelse.

Bildet er fra Aleppo, Syria og er tatt av fotograf Aleksander Nordahl. Bildet stod til reportasjen «Nyttår i helvete» i avisen Dagens Næringslivs Magasinet.

Juryen skriver videre:

– Fotografen har evnet å manøvrere i dette kaoset, å fange et tidsbilde av en situasjon som likevel oppleves så gjenkjennelig. Tre pent kledde mennesker står foran en port, med veske og handleposer. Rundt dem er alt i oppløsning. Bildet bæres av kontrastene, både visuelt og symbolsk. Det er intuitivt, sykt og svært sterkt. Årets beste bilde er likevel fylt av en utrolig verdighet.

Tilbragte romjulen i Syria

– Det er en av de jobbene man husker, forteller Nordahl idet han mottar prisen.

Nordahl og kollega Ole Øyvind Sand Holth tilbragte romjulen i den krigsherjede byen Aleppo i Syria. Det var såkalt våpenhvile, men langt fra trygt.

– Det er ikke noe hyggelig å kjøre bil hvor du har IS på den ene siden og Al-Qaida på den andre siden. Men folk bor jo der da. Og da jeg var der så var det et såkalt våpenhvile, som de som omringet Aleppo ikke respekterte, så det var jo noen raketter. Men det var jo fred for folk i Aleppo. Det må vi huske på. At 20 raketter om dagen er fred for folk i Aleppo, forteller Nordahl om turen.

Årlig konkurranse

Årets Bilde er en årlig juryert foto- og videokonkurranse som arrangeres av Pressefotografenes Klubb. Konkurransen består av flere kategorier og skal fremme den beste norske fotojournalistikken gjennom et helt kalenderår.

Konkurransen er åpen for alle, så lenge bidragene er produsert i henhold til gjeldende normer for presseetikk i Norge, herunder Vær varsom-plakaten.

I toppen av saken kan du se bildene fra alle 2016-vinnerne.

Tidligere vinnere av utmerkelsen «Årets bilde»:

2015: Espen Rasmussen, VG

2014: Kyrre Lien, frilans

2013: Paal Audestad, frilans

2012: Andrea Gjestvang, frilans

2011: Tommy Ellingsen, frilans Stavanger Aftenblad, «En nasjon i sorg».

2010: Luca Kleve-Ruud, frilans Dagsavisen, «Liv og død»

2009: Hans Arne Vedlog, Dagbladet, «Obama»

2008: Kristian Helgesen, VG, «Bygdøy-ulykken»

2007: Caroline Drefvelin, frilans, «Forlatt av ambulansen»

2006: Morten Wanvik, Bergensavisen, «Verdens rikeste land?»

2005: Oddleiv Apneseth, Bergens Tidende, «Etter jordskjelvet»

2004: Henning Lillegård, Dagbladet, «Dødens sal»

2003: Espen Rasmussen, VG, «Råne seg svimmel»

2002: Knut Egil Wang, Bergens Tidende, «Smaken av sommer»

2001: Ken Opprann, Aftenposten, «Brages befriende flukt»

2000: Harald Henden, VG, «Kjærtegn»

1999: Aleksander Nordahl, Dagbladet, «100 meter fra sikkerheten»

1998: Robert Eik, Dagbladet, «Engel i snøen»

1997: Hallgeir Vågenes, VG, «Drepende blikk»

1996: Ola Solvang, Nordlys, «Vasilij Ragulin, smeltearbeider»

1995: Harald Henden, VG, «Terrorbombing, Kabul, november 1995»

1994: Oddleiv Apneseth, Bergens Tidende, «Mentalsykehuset i Tuzia»

1993: Bo Mathisen, VG, «Bosnias ansikt»

1992: Karina Jensen, Aftenposten, «Mor Russlands døtre»

1991: Knut Snare, Aftenposten, «En kurdisk tragedie»

1990: Jan Tomas Espedal, Akershus Arbeiderblad, «Romanias stebarn»

1989: William Mikkelsen, Dagbladet, «Willy Brandt»

1988: Nina Rangøy, VG, «Det æ´kke no´ liv»

1987: Trond Solberg, VG, «En aviskonges glede over årets fredspris»

1986: Bjørn S. Delebekk, Dagbladet, «Den satt!»

1985: Dag Bæverfjord, VG, «Hverdag for varetektsfange 16/85 Treholt»

1984: William Mikkelsen, Dagbladet, «Mannen som skulle kjøpe øl»

1983: Hans Olav Forsang, VG, «Jeg også, mamma»

1982: Erik Berglund, Aftenposten, «Jubilanten»

1981: Terje Bringedal, Adresseavisen, «Alta»

1980: Dag Grundseth, Aftenposten, «Statsbesøk»

1979: Erik Berglund, Aftenposten, «Båtflyktning»

1978: Erik Berglund, Aftenposten, «Fredspris»

1977: Helge Sunde, Dagbladet, «Nok er nok»

1976: Terje H. T. Andersen, Aftenposten, «Reddet»

1975: Trygve Skramstad, Fædrelandsvennen, «Kvinne av i dag»

1974: Arild Jakobsen, VG, «Jeg vil»

1973: Ikke delt ut

1972: Tom Martinsen, Dagbladet, «Sommerskirenn»

1971: Oddbjørn Monsen, Aftenposten, «Etter rasulykken»

1970:Trond Alm, Fædrelandsvennen, «MÅL»

1969: Øystein Kleiven, Dagbladet, «Odd Iversen»

1968: Stig Næss, VG, «Lommetørkle»

1967: Per Svensson, Aftenposten, «Far og sønn»

1966: Brynjulf Aartun, Aftenposten, «Hjemkomst»

1965: Arild Hordnes, NTB, «De trette menn»