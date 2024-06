– Det begynte da aksjehandelen til Sindre ble kjent. Det bare vokste og vokste. Det var liksom ingen stopp, sier Synnøve Hørsdal, daglig leder og filmprodusent i Maipo.

Det er et av Norges største produksjonsselskaper.

Hørsdal forteller hva som gjorde at de bestemte seg for at de måtte lage film om politiske skandaler.

For det har vært mange politiske skandaler de siste årene:

Habilitet. Plagiat. Juks med pendlerbolig. Upassende Facebook-innlegg og aksjehandel.

Disse statsrådene har måtte forlate regjeringen på grunn av skandaler. Foto: NTB

Man vil kjenne igjen tabber fra flere politikere i filmen «Ingen kommentar» som kommer på kino neste år.

– Det private gir en ekstra dimensjon

Likevel nevner Hørsdal spesifikt Finnes-saken som en inspirasjonskilde til filmen.

Hvorfor akkurat den skandalen?

– Det er flere involvert i den saken, og den blir avdekket skritt for skritt. Så er den så omfattende, sier Hørsdal og fortsetter:

– Så er det noe med de situasjonene der vi får innblikk i det private hos politikerne. Det gir jo en ekstra dimensjon.

Dette sa Erna Solberg om saken på en pressekonferanse i september:

Erna brister når hun snakker om mannen Du trenger javascript for å se video.

Det var i fjor høst det ble kjent at Sindre Finnes gjorde 3290 aksjehandler mens kona Erna Solberg var statsminister.

Hørsdal presiserer at filmen ikke har som mål å gjengi virkeligheten helt korrekt, og at den henter inspirasjon fra flere politikerskandaler.

Byttet fra kjendiser til politikere

Det siste året har man sett flere eksempler på at politiske skandaler blir brukt i underholdning.

TV-serien «Makta» viser frem maktkampene i Arbeiderpartiet på 70-tallet.

Et annet eksempel er Linnéa Myhres podkast «Gi meg alle detaljene».

Podkaster Linnéa Myhre sier hun er opptatt av å menneskeliggjøre politikerne i podkasten sin. Foto: Terje Pedersen / NTB

Myhre har bestandig fortalt historier fra populærkulturen i podkasten. Men i den siste sesongen har hun byttet tema til politiske skandaler.

– Det er faktisk litt smalere med kjendisskandaler enn politiske skandaler. Man merker at folk er mer interessert i politikk.

Filmanmelder: – Lite politisk satire i Norge

Tilbake til filmen som lages om de siste års politiske skandaler.

Mens USA og Sverige har lange tradisjoner for politisk satire, har det blitt laget fryktelig lite sånne filmer i Norge, sier filmanmelder Einar Aarvig.

– Kanskje det handler om det tillitsbaserte norske systemet. Hvor vi tenker at det ikke er så stor forskjell på politikerne og resten av oss, sier han.

Filmanmelder Einar Aarvig synes det er på tide med mer politisk satire. Foto: Privat

Nå har han imidlertid tro på at det kan komme flere politiske filmer.

– Den siste tidens skandaler med pendlerboliger, sniking og masteroppgaver har kanskje skapt et behov.

Aarvig mener politiske skandaler inneholder en del av de klassiske elementene fra en dramafilm:

– Det er jo svik og lojalitet. Det er litt sånne store «shakesperianske», tragiske elementer som en politisk skandale, eller politikken i seg selv, inneholder. Og som er veldig takknemlig dramamateriale.

Høyre: – Ingen kommentar

Planen er at «Ingen kommentar» kommer ut i september neste år.

Det vil si at den kommer omtrent samtidig som det er stortingsvalg.

Hørsdal sier de vil få den ut såpass fort så skandalene fortsatt vil oppleves tidsaktuelle. Men ifølge henne trenger ikke politikerne å grue seg til å se filmen på kino:

– Nei, de bør glede seg. De kommer til å le.

Synnøve Hørsdal er daglig leder og produsent i Maipo, som står bak filmen. Foto: FRODE FJERDINGSTAD / FRODE FJERDINGSTAD

NRK har spurt hva Erna Solberg tenker om at aksjesaken er inspirasjonen til en ny norsk film.

– Vi har ingen kommentarer til dette, svarer Solbergs pressesjef Cato Husabø Fossen om «Ingen kommentar».

Sindre Finnes har ikke svart på våre henvendelser.