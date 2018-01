Den folkekjære samfunnsdebattanten med tversoversløyfa døde av kreft 13. september i fjor, 73 år gammel. Filmskaper Erik Poppe fulgte Fugelli i halvannet år, fra det tidspunktet han valgte å avslutte kreftbehandlingen.

Portrettfilmen «Per Fugelli – siste resept» har Norgespremiere på Tromsø Internasjonale Filmfestival mandag 15. januar. I helgen er det også førpremiere på Røst i Lofoten, der Fugelli hadde sin første legepraksis.

Sterke scener

– Først tenkte jeg at filmen var en dårlig idé, siden far allerede hadde snakket så mye om døden som tabu, men da jeg så resultatet ble jeg både lamslått og imponert, sier sønnen Aksel Fugelli.

Samtidig synes han det var tungt å se filmen om farens siste tid:

– Den har mange sterke scener.

Ifølge sønnen var det Poppe som spurte om å få lage filmen. Foreldrene Per og Charlotte var først skeptiske, men ble overtalt, og sønnen sier arbeidet med filmen ga Fugelli mye mot slutten av livet.

– Far syntes det var kjempegøy, hadde mange ideer og innspill og ble veldig glad og fornøyd da han fikk se en tidlig versjon. Han spøkte og skrøt av at han nok kommer til Hollywood nå, sier Aksel Fugelli.

VENNER: Filmregissør Erik Poppe og Per Fugelli ble gode venner i løpet av filminnspillingen, ifølge sønnen. Foto: Martin Otterbeck / Paradox Rettigheter AS

Ville leve videre på film

Per Fugelli var lege og professor i sosialmedisin, kjent som en uredd samfunnsdebattant, enten det var i kampen mot kroppspress, mot fremmedfrykt eller moralisme. Sønnen tror at faren sa ja til Poppe fordi han så at budskapet om nestekjærlighet og toleranse dermed kunne leve videre – ikke bare i bøker – men også på film:

– Far kjempet for de svake i femti år. Han hadde sterk tro på budskapet sitt, og her benyttet han sjansen til å ha et ord med i laget – også etter sin død.

KJÆRESTER: Per Fugelli og kona Charlotte Holst Fugelli var kjærester i 50 år. Her i en scene fra filmen til Erik Poppe. Foto: Martin Otterbeck / Paradox Rettigheter AS

I filmen leser Fugelli mange sitater fra dagboken «Per dør», og den beskrives i omtalen som et personlig, tankevekkende og humoristisk portrett av Norges kollektive fastlege.

Tror mange vil ta til tårene

Per Fugelli tilbrakte den siste tiden på Jæren, sammen med sin nærmeste familie. I en scene fra traileren ser vi at han spør Poppe hvor lenge de skal filme, ikke den dagen, men på veien mot døden.

Aksel Fugelli er glad for at han er forberedt, og har fått se dokumentaren før premieren:

– Filmen handler tross alt om en mann som er ferd med å miste livet. Man må stramme seg opp og bite tennene sammen. Jeg tror nok mange i salen vil ta til tårene.

FOLKEKJÆR: Fugelli holdt forelesninger også det siste året. Dette er fra en scene i filmen der en student tar selfie med professoren. Foto: Martin Otterbeck / Paradox Rettigheter AS

Dokumentarfilmen har premiere på norske kinoer 26. januar.