Agnete «Agnetesh» Huseby er Årets influensar

Prisen Årets influensar var éin av fjorten som vart delt ut under prisutdelinga fredag kveld, og den er rekna som ein av dei gjævaste.

– Eg hadde aldri trudd eg skulle vere her eg er no, for berre eitt år sidan, sa Huseby frå scena i Gamle Logen i Oslo sentrum.

22-åringen starta ein Youtube-kanal i mai 2015 og har totalt over 19 millionar avspelingar på videoane sine. I 2019 nådde ho 100.000 abonnentar, i eit år som Huseby sjølv omtaler som «heilt sjukt».

– Eg fekk over 100.000 abonnentar, gav ut bok og fullførte ein bachelorgrad. Det er heilt sjukt, eg kan ikkje skjønne at eg faktisk vinn denne prisen, sa Huseby.

– Eg synest det er veldig gøy vi Youtubarar endeleg vert litt sette, og at vi får lov til å komme hit i kveld, la ho til.

Fattig student – Karen Elene Thorsen vann prisen for Årets influencer mat Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix

Fredag kveld var Noregs influensarbransje samla til Vixen Influencer Awards. Til saman 66 finalistar kjempa om prisane i dei totalt 14 kategoriane.

