Advokat om Michael Jackson-bråket: NRK opptrer som både dommer og bøddel

NRK har, i likhet med BBC Radio 2, bestemt seg for at publikum ikke skal få høre Michael Jacksons musikk i to uker fra og med fredag 8. mars.

– NRK fjerner musikeren fra spillelistene for å vise hensyn til folks følelser, sier musikksjef i NRK, Knut Henrik Ytre-Arne.

Dette er NRKs begrunnelse Ekspandér faktaboks Knut Henrik Ytre-Arne, musikksjef i NRK, begrunner spillestoppen slik: Michael Jackson har hatt en enorm populærkulturell betydning, og er en viktig artist for et stort publikum. Det er vanskelig å si nå om NRK kommer til å slutte å spille musikken hans helt, men vi må se på hvordan publikum fremover reagerer på innholdet i dokumentaren. Om påstandene som kommer frem gjør at publikum vender artisten Michael Jackson ryggen. For programlederne våre er det viktig at musikken må kunne stå for seg selv. Vi kan ikke kreve av programlederne at vi formaterer musikk som de er nødt til å forklare og kontekstualisere hver gang. I første omgang har NRK valgt å ta ut Michael Jacksons musikk fra spillelistene i P1, P13 og P1+ i to uker fra og med 8. mars. Så vil vi diskutere dette internt om det kommer til å gjelde for flere kanaler eller flater. Når det gjelder TV har vi for tiden ingen umiddelbare planer om å vise Michael Jackson-stoff utover denne dokumentaren. Det vil uansett alltid være en journalistisk og redaksjonell vurdering hvorvidt det er kontroverser knyttet til en artist eller kunstner som gjør det upassende å formidle verket hos oss.

Beslutningen ble tatt etter NRK har bestemt seg for å sende en omstridt dokumentarfilm om musikeren, der han anklages for grove overgrep.

– Påvirker seerne

– Dersom NRK ønsker at publikum og fansen skal gjøre seg opp en mening om dokumentaren og påstandene som fremsettes i den, bør de la dem gjøre det på et mest mulig selvstendig og nøytralt grunnlag. I stedet opptrer NRK som både dommer og bøddel, sier advokat Hans Marius Graasvold.

– Ved å trekke musikken i forkant av at dokumentaren sendes, ser jeg en klar risiko for at dette vil være med på å prege publikums oppfatning om innholdet i dokumentaren, selv om det nok ikke er NRKs intensjon, sier advokaten.

I filmen «Leaving Neverland» står to menn fram med påstander om at Michael Jackson misbrukte dem som barn. Den sendes på NRK søndag 10. mars.

Se utdrag fra «Leaving Neverland» Du trenger javascript for å se video.

Kan ikke forsvare seg

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk, mener at historiene og debatten som blir presentert i filmen er viktige nok til at de bør presenteres for et norsk publikum. Men han ser dilemmaet med at Michael Jackson er død og ikke kan forsvare seg.

Advokat Hans Marius Graasvold stusser derfor på NRKs valg.

NRKs etikkredaktør, Per Arne Kalbakk. Foto: Anne Liv Ekroll / NRK

– Også internasjonalt er filmen i høyeste grad omstridt, som bl.a. søksmålet Jackson-familien har anlagt mot HBO viser. Det forundrer meg at NRK velger å trekke Jackson-katalogen på et grunnlag som de selv mener er usikkert og problematisk, sier han.

– Også rent prinsipielt er det problematisk at NRK lar kunstnernes personlige liv virke inn på hva de sender. NRK er en statsfinansiert allmennkringkaster, og bør forholde seg nøytral. Hvordan skal de reagere når det samme skjer med en nålevende person? Hva med Hamsun? Eller Richard Wagner? Og hvilke forhold skal eventuelt vektlegges? spør Graasvold.

NRK Nyheter har bedt NRKs musikksjef Knut Henrik Ytre-Arne kommentere Graasvolds uttalelser, men har ikke fått svar. Ytre-Arne har i flere av NRKs flater i kveld sagt at det ikke er snakk om en boikott av Michael Jackson, men at NRK gjør dette for å ta hensyn til publikums følelser.