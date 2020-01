Admiral P røk ut av Maestro

Det ble en superjevnt og tidvis uklart hvem av Anne Marie Ottersen og Admiral P som kom til å forlate dirigentkonkurransen. Det ble så jevnt at programleder Mikkel Niva måtte be om en ny runde for å dobbeltsjekke at han ikke sendte hjem feil deltaker.

Til slutt ble det Admiral P som måtte dra. – Jeg har fått stor respekt for dirigenter, sier han.

Forrige søndag startet åtte kjendiser sin nye dirigentkarriere sammen med Kringkastingsorkesteret (KORK) – og det ble både en musikalsk og underholdende opplevelse.

Fremover vil publikum og KORK stemme ut en av deltakerne, og etter det åttende programmet vil én stå igjen som den beste dirigenten og vinner av «Maestro».

KORK fikk en helt ny versjon av stykket "Humlens flukt" under Admiral P's ledelse.

Se programmet her.

Disse kjendisene skal konkurrere fremover: Skuespiller Vidar Magnussen, artist Silya Nymoen, programleder Faten Mahdi Al-Hussaini, komiker Adam Schjølberg, skuespiller Anne Marie Ottersen, komiker Helén Vikstvedt, musiker Admiral P og youtuber Herman Dahl.

I kveld skal KORK og deltakerne mestre «klassiske svisker» med økt vanskelighetsgrad sammenlignet med forrige uke.