Abid Raja er lagt inn på sjukehus i Arendal

Koronakonsert i New York

I New York skal det i dag holdes en stor konsert i Central Park med store stjerner som Bruce Springsteen, Paul Simon, Carlos Santana, Andrea Bocelli, Barry Manilow, Wyclef Jean, Elvis Costello og Patti Smith.

Dette skjer til tross for høy smitte i byen. Smitten er tidoblet siden juni, med nesten 2000 smittede daglig til troos for at rundt 54 prosent av innbyggerne er fullvaksinerte.

Konserten skulle egentlig markere at koronapandemien var i ferd med å dabbe av og at livet i New York var i ferd med å bli normalt.

Folk som har bevis på at de er fullvaksinerte slipper gratis inn på konserten.