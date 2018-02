A-ha-show i Oslo møtt med protester

Det legendariske bandets konsert i Oslo er en del av innspillingen av den kjente konsertserien «MTV Unplugged». Det var fredag kveld utsolgt på Oslo Spektrum.

Vil at de skal avlyse konsert i Israel

Samarbeidskomiteen for akademisk og kulturell boikott av staten Israel (AKULBI), holdt en markering utenfor Oslo Spektrum for å oppfordre bandet til å avlyse Israel-konserten.

I forkant av konserten ba israelske og norske palestinavenner a-ha om å avlyse den planlagte konserten de skal ha i Israel i juni. To israelske musikere, David Oppenheimer og Danielle Ravitzki, har sendt et personlig brev til gruppen.

FÅR KRITIKK: Israelske og norske palestinavenner har bedt aha om å boikotte konserten de skal ha i Israel i juni. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

De to musikerne mener palestinere i Israel lever under et apartheidregime. I brevet viser de til at Israel undertrykker palestinsk kunst og kultur, at kunstnere rettsforfølges og at teatre stenges.

Aha-troien skal for første gang fredag kveld fremføre klassikere fra sin låtkatalog med kun akustiske instrumenter, med et band der blant annet tre Jaga Jazzister inngår.