A-ha lanserer nytt album: – Det har vært fantastisk

Saken oppdateres.

Den norske ambassadøren i Berlin, Petter Ølberg, sier at de er stolte over å ha A-ha på besøk i ambassaden for fjerde gang. Og informerer om at Universal Music ønsket at forfatter Jo Nesbø skulle intervjue gruppen om det nye albumet.

– Hvem er vel bedre til å intervjue et multimillionselgende band enn en multimillionselgende forfatter, sier han.

GIR UT ALBUM: Morten Harket skriver autografer før pressekonferansen. Foto: Guri Norstrøm

– Det har vært fantastisk

Innledningsvis spør Jo Nesbø bandet om det å møte opp på en pressekonferanse er noe av det beste de vet med å være internasjonale artister, eller ikke.

– På en skala fra 1 til 10, hvordan føles det å være her?

– Dette prosjektet her har vært fantastisk, fordi vi endelig kan være i samme rom igjen, og det er en gammeldags måte å spille inn låt på, uten datamaskiner, sier Paul Waaktaar-Savoy.

– Når du spiller inn noe som engasjerer deg så er det klart at man må prøve å fortelle hva det er som gjør deg engasjert med musikken, sier Magne Furuholmen.

– Hvor mye gjør dere dette for dere selv og deres egne bankkontoer, og hvor mye gjør dere dette for fansen, spør Jo Nesbø.

– Jeg kan ikke gjøre det for folket, hvis jeg ikke gjør det for meg selv, for da skuffer jeg, sier Morten Harket, før Paul Waaktaar-Savoy spøker med at han gjør det for bankkontoen sin skyld.

Popgruppen ble til i 1982 av medlemmene Morten Harket, Magne Furuholmen og Paul Waaktaar-Savoy. De har mottatt Spellemannprisen ni ganger, blant annet juryens heders pris tre ganger, og Årets spellemann i 1985. Foto: Guri Norstrøm

I juni gjorde det verdenskjente bandet to svært intime konserter i et helt nytt format, som en del av konsertserien «MTV Unplugged», på øya Giske utenfor Ålesund. Der fikk publikum mulighet til å oppleve et a-ha i akustisk tapning, for første gang.

Den 6. oktober gir den norske popgruppen gi ut «MTV Unplugged–Summer Solstice» som album og konsertfilm, etterfulgt av en akustisk turne i Europa i begynnelsen av 2018.

Gamle låter i ny drakt

I en pressemelding opplyser bandet at albumet i stor grad består av gamle låter i helt ny drakt. De har også fått med seg blant annet artistene Ingrid Helene Håvik, Ian McCulloch og Lissie i albumet.

«MTV Unplugged» ble introdusert for tv-seere i 1989 og er et konsept hvor artister fremfører låtene sine akustisk. Tidligere har Paul McCartney, Nirvana, Bob Dylan og Bruce Springsteen gjort det samme.

– For a-ha, som slo igjennom i MTVs gullalder med videoer som «Take on Me» og «The Sun Always Shines on TV», var Unplugged-konsertene en ring som sluttes, og samtidig en mulighet til å oppleve bandets materiale med nye ører, står det i pressemeldingen.