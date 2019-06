Riks TV nekter å betale

Høyestrett slo i fjor fast at Riks TV må betale musikkrettighets-organisasjonen Tono vederlag for musikken som er spilt i de 26 kanalene siden etableringen i 2009. Tono krever 105 millioner kroner. RiksTV er uenig i summen og vil ikke betale. For noen dager siden tok derfor Tono ut ny stevning i saken. Dermed fortsetter den årelange tvisten. (NTB)